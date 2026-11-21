V minulej sezóne bojovali o záchranu. V lete prebehla výrazná prestavba kádra a mužstvo je odrazu na čele tabuľky.
Trochu prekvapujúcim jesenným lídrom MONACObet ligy je FC ŠTK 1914 Šamorín.
V 17 zápasoch zaznamenal 12 výhier, tri remízy a dve prehry a pred druhou Petržalkou má trojbodový náskok.
Jesennú časť zhodnotil pre Sportnet hlavný tréner MICHAL KURUC.
Čakali ste pred začiatkom sezóny, že po sedemnástich kolách budete na čele tabuľky?
Veril som v silu toho kádra a chceli sme byť niekde v hornej polovici. Je to také milé prekvapenie, že sme tam, kde sme.
Keď ste na jar prišli do Šamorína, klub bojoval o záchranu. Cez leto prišlo veľa hráčov, z ktorých ste si asi väčšinu vybrali vy. Ako prebiehala transformácia mužstva?
Obdobie, ktoré som v klube strávil v jarnej časti, mi dalo informácie o tom, ktorých hráčov potrebujeme obmeniť alebo zlepšiť.
Poznal som aktuálny stav, vedel som, ktorí hráči sú pre nás platní a použiteľní do systému, ktorý hráme. Potom sme len hľadali vhodné typy na pozície.
Niečo som riešil z toho ja podľa toho, čo som poznal, napríklad to boli z Petržalky Vladimír Bajtoš a Arnaud Konan. Iných som poznal z konkurenčných tímov a mali sme o nich záujem.
Nie všetko sa nám podarilo dotiahnuť, ale hráči, ktorých sa podarilo získať, vytvorili konkurencieschopné družstvo.
VIDEO: Oslavy v kabíne Šamorína po poslednom zápase jesene
Koho považujete za najväčšiu oporu v tíme?
Máme lídrov aj na ihrisku, aj mimo ihriska. Kapitán Péter Varga má zodpovednosť za to družstvo, nie je mu to jedno a vstupuje do toho družstva.
Pozitívny zjav bol Giuliano Marek. Zaznamenal veľa asistencií a na ihrisko prenesie veľa myšlienok, na čom pracujeme v ráci herného systému.
Chytil sa Bajtoš a „Buči“, teda Onyebuchi Solomon Ihejirika. Oni sú najviditeľnejší naši hráči.
Samozrejme, sú tam hráči, čo majú iné úlohy, že automaticky majú menej čísel, ale urobia veľa aj špinavej roboty. Čiže každý člen mužstva prispel niečím zaujímavým.
Ktorý zápas bol pre vás osobne vrcholom jesene? Veľa zápasov ste otáčali, určite ste prežívali veľké emócie.
Ak otočíte nepriaznivý stav, tie víťazstvá chutia viac. Napríklad s Pohroním, keď sme dali dva góly v samom závere. Ale vážim si každé víťazstvo, lebo ani jedno nebolo ľahké.
V dvoch zápasoch sme vyhrali vyšším rozdielom, v Humennom a v Považskej Bystrici zhodne 4:1, ale tiež to nebolo zadarmo.
My sme neboli tím, ktorý by dominoval u každého súpera a do polčasu ho rozbil 3:0 alebo 4:0 a potom by už len dohrával. Narobili sme sa na to a vážime si každý bod, čo sme získali.
Po víťazstve s Pohroním ste poskočili na prvé miesto tabuľky. Bola to veľká vzpruha pre mužstvo?
V dlhodobej súťaži to stále nič neznamená, môže to byť iba jedna lastovička, ale samozrejme ináč sa na vás pozerajú ostatné družstvá. Keď ste líder ligy, súper sa na vás pripraví a namotivuje ináč. O to potom náročnejšie je potom udržať sa na prvom mieste.
Tabuľku sme neriešili, lebo súťaž je dlhodobá a trojbodový systém je zradný. Stačia dve-tri kolá a môžete byť štvrtý.
Ale teraz tá lastovička tu ostala minimálne na zimu a Šamorín bude zimovať na čele tabuľky. Musí to byť dobrý pocit, pozrieť sa na tabuľku, keď ste prví.
V prvom rade je to dobrá reklama pre klub, lebo zrazu sa píše o Šamoríne oveľa viac. Zrazu sme v nejakej pozornosti verejnosti a viac ľudí nám gratuluje.
Je to pozitívne, len treba tú situáciu využiť a nepoľaviť. Je to pre nás záväzok.
Šamorín v poslednom období ľudia vnímali skôr ako farmu Dunajskej Stredy a hoci už ňou nie je, možno si ani nepomysleli na to, že by Šamorín mohol mať ambíciu vyhrať súťaž. Hovorili ste už s vedením klubu o tom, či bude na jar cieľom postup?
V prvom rade by sme museli vyhrať ligu, aby sme mohli ísť do prvej ligy. Uvidíme, aký bude mať priebeh jarná časť, ako sa nám bude dariť, či nás budú obchádzať zranenia, či sa nám podarí ešte zvýšiť konkurenciu v družstve. Všetko to závisí od mnohých faktorov.
Ale ak sa to podarí, prečo nie? Každý by rád bol účastníkom najvyššej súťaže. Je atraktívnejšia, je marketingovo výrazne lepšie ohodnotená. Takže prečo si to nevyskúšať?
VIDEO: Eufória v Šamoríne po zápase s Pohroním
Ako vnímate aktuálnu úroveň druhej ligy? V minulej sezóne v nej kraľovala Banská Bystrica, ktorá už na jeseň odskočila, no teraz je to vyrovnanejšie.
Nie sú tam ustrelené tímy. Vieme dlhodobo, že druhá liga je vyrovnaná súťaž, že stred je extrémne nabitý.
V tejto sezóne však nie sú také tímy, o ktorých všetci vedia, že idú priamo kolmo hore. Pred sezónou asi každý favorizoval Prešov, Liptovský Mikuláš, písalo sa o ViOne. Im to nevyšlo a sme tam my ako prekvapenie tejto ligy.
Zima bude naozaj smerodajná, uvidíme, kto do toho vstúpi, kto bude v akej finančnej situácii.
Zaznamenali ste záujem o vašich hráčov? Chcel by napríklad niekto vytiahnuť Giuliana Mareka do prvej ligy?
Pýtal som sa na to manažéra. Povedal mi, že sú tam nejaké ohlasy, ale zatiaľ konkrétna ponuka, zmluva, čiastka neprišla. Ale sú tam náznaky.
Hráčom určite stúpne hodnota, keď budú mať čísla a keď budú na vyšších pozíciách. Držme im palce. Bodaj by sme niekoho posunuli na vyšší level.
V tabuľke nemáte najviac strelených, ani najmenej inkasovaných gólov, ale ste na prvom mieste. Čomu to pripisujete, v čom je vaša najväčšia sila?
Vyhrali sme najviac zápasov a prehrali sme najmenej. To je najdôležitejší ukazovateľ.
Podľa mňa Inter má najlepší káder v druhej lige, oni súperov častejšie vedeli doraziť, kým my sme sa s nimi natrápili.
Na druhom mieste je za vami Petržalka, s ktorou ste doma remizovali 1:1, pričom gólu hostí predchádzala obrovská chyba vášho mužstva. Ako s odstupom vnímate zápas?
Tam sme určite stratili body. Boli sme lepším tímom, vytvorili sme si viac šancí.
Pri ich odkope z ich polovice sme im darovali gól. Považujem to za vlastný gól, lebo my sme mali zápas pod kontrolou.
Nás ten bod mrzí. Vzájomný zápas sme určite mali vyhrať.
Za celú jeseň ste prehrali iba dvakrát, z toho raz doma s Lehotou pod Vtáčnikom, z ktorej sa stáva strašiak Šamorína...
Ja som proti Lehote hral len dvakrát a dvakrát sme prehrali. Vraveli mi, že už predtým tam Šamorín prehral.
Neviem, či to majú hráči v hlave, či je to len náhoda. Lehota má tiež dobré družstvo a využila a potrestala naše chyby.
V predposlednom jesennom kole ste vyhrali 5:3 v divokom zápase v Malženiciach. Ako by ste zhodnotili tento zápas?
Myslím si, že sme boli dobre pripravení na Malženice, ale mal som taký pocit, že keď sme dali gól, tak sme sa uspokojili. Potom zase sme dali gól a súper zase využil ľahkovážnosť v defenzíve.
Domáci začali dobre druhý polčas, vyhrávali 3:2 a museli sme dupnúť. Prebrali sme iniciatívu, mali sme tlak, vytvárali sme si šance. Mal som pocit, že na konci už Malženice fyzicky odchádzali a napokon sme ich dotlačili.
Z dvanástich výhier ste až šesťkrát otáčali skóre. To tiež vypovedá o mentálnom nastavení tímu.
Charakter družstva je dôležitý a my ho máme. Niekto môže povedať, že s Pohroním sa nám so šťastím podarilo vyhrať na záver, ale nebola to náhoda. Opakovane sme išli za výsledkom.
V tej súťaži často platilo, že kto dá prvý gól, tak si to ustráži, ukope, no my sme to možno zmenili. Aj to je základ čiastočného úspechu. Družstvo verí v to, čo robíme, ide si za tým a výsledok pretlačí na svoju stranu. To je najzaujímavejšia črta družstva.
Čo si myslíte, boj o prvé miesto bude otvorený až do posledného kola, alebo sa rozhodne skôr?
Ja by som bol najradšej, keby bolo rozhodnuté už koncom marca. Ale určite tam budú aj iné družstvá.
Považskú Bystricu považujem za veľmi dobré družstvo, ktoré je výborne pripravené aj takticky.
Prešov má taký skúsený káder, že reálne nemá čo robiť v tejto súťaži, ale využili sme jeho zaváhania.
Určite budú všetky tímy zhora nepríjemné a do konca sezóny to bude ešte zamiešané.