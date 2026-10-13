Po štyroch kolách mali na konte iba bod. Aktuálne sú najlepším nováčikom súťaže

FC Slovan Galanta hrá v tejto sezóne premiérovo v druhej najvyššej súťaži.
Po prvých štyroch kolách v MONACObet lige mal nováčik na konte iba jeden bod.
V klube však nikto nepanikáril, podarilo sa vhodne doplniť káder, mužstvo sa postupne adaptovalo na vyššiu súťaž a výsledky sa dostavili.
Po dvanástich kolách patrí Galante siedme miesto v tabuľke, od tretieho miesta ju delia štyri body, kým pred zostupovou zónou má už desaťbodový náskok.
Posily sa osvedčili
„Úvod II. ligy nám nevyšiel podľa predstáv, ale vopred sme sa dohodli s vedením klubu, že ak by výsledky neprichádzali, tak doplníme káder,“ vravel pre Sportnet tréner Galanty Mikuláš Radványi.
Skúsený kouč naposledy viedol KFC Komárno v Niké lige, kde skončil ešte pred ukončením sezóny. Vtedy hovoril o tom, že si po náročnom komárňanskom angažmáne, počas ktorého klub prakticky tri roky nemal svoj vlastný stánok, chce dopriať oddych.
Ponuku Galanty však nevedel odmietnuť – ku klubu ho viaže citový vzťah, pôsobil tam ako dorastenec. Zavážil aj fakt, že býva v neďalekej Jahodnej.
Radványi v minulosti viedol Dunajskú Stredu, Podbrezovú, Pohronie, Frýdek-Místek či Mezőkövesd. Okrem bohatých skúseností má aj množstvo kontaktov. Aj tie využil pri hľadaní vhodných posíl.
V polovici augusta prišli traja noví hráči: Nentaka Danjuma Bangs z Trenčína, Jakub Jordán Jokel z Polonie Bytom a Marek Beránek z Teplíc.
„Jokela som poznal, lebo keď sme postupovali s Komárnom do ligy, on hral za Pohronie. Bangs v minulej sezóne výborne zahral proti béčku Komárna v drese rezervy Trenčína a aj môj asistent prízvukoval, že je to dobrý futbalista. Univerzála Beránka mi odporučil tréner Teplíc Zdenko Frťala, s ktorým mám výborný vzťah,“ vysvetľoval Radványi.
Posily sa výborne osvedčili, Jokel dal už päť gólov, Bangs tri a raz skóroval aj obranca Beránek.
Liga sa zachraňuje na jeseň
Kým Galanta v prvých štyroch zápasoch získala len bod, z ďalších ôsmich stretnutí šesť vyhrala a iba dvakrát prehrala, so Šamorínom a Považskou Bystricou.
„V oboch zápasoch sme prehrali o gól a v oboch prípadoch sme súperovi darovali góly,“ poznamenal tréner.
Radványi však vyzdvihuje, že zlepšené výsledky sú dielom celého mužstva. „V tíme je viacero hráčov, ktorí predtým na takej úrovni nehrali. Postupne si zvykali na tempo druhej ligy,“ vravel.
V bránke je stabilným bodom Maxim Adam Amrich, v strede obrany sa napokon najviac osvedčila dvojica Jozef Balog a Oliver Patrnčiak.
K zvýšeným nárokom druhej ligy sa dobre prispôsobili v strede poľa Šimon Kováč a Samuel Benovič.
„Mužstvo je už zohraté a to ma veľmi teší,“ vyzdvihol Radványi.
Galanta dosiahla historicky prvé víťazstvo v druhej lige v 5. kole proti Pohroniu, ktoré zdolala 2:0. V ďalšom kole vyhrala 1:0 v Zlatých Moravciach a potom doma zvíťazila nad Malženicami 1:0.
„Každé víťazstvo poteší, ale myslím si, že najlepší výkon sme podali v Lehote pod Vtáčnikom, kde sme vyhrali 4:1 a výsledok bol ešte pre domácich lichotivý. Mali sme totiž ešte päť-šesť ďalších tutoviek,“ uviedol Radványi.
Veľmi si cení aj posledné víťazstvo 3:2 na pôde žilinského béčka. „Žilina má veľkú kvalitu. Vedeli sme, že fyzicky budeme mať navrch, keďže Žilina hrá s mladými hráčmi, ale sú to fantastickí futbalisti. Boli sme však dobre pripravení a chlapci sa držali taktiky. Podľa mňa sme vyhrali zaslúžene,“ vravel tréner Galanty.
V nasledujúcich dvoch kolách hrá jeho mužstvo doma, privíta oboch ďalších nováčikov, najprv Bytču, potom Humenné. „Verím, že body zvonka potvrdíme aj doma,“ podčiarkol tréner.
Základným cieľom Galanty je záchrana v druhej lige. „Liga sa zachraňuje na jeseň a práve preto chceme získať čo najviac bodov,“ zdôraznil Radványi.
Najlepšia reklama pre mesto
Atmosféra v kabíne je aktuálne veľmi dobrá. „Tabuľka vyzerá veľmi dobre, ale mňa ešte viac zaujíma tabuľka pravdy a som rád, že v nej máme plus jeden bod,“ skonštatoval Radványi.
Myslí si, že domáca prehra 2:3 s Považskou Bystricou možno prišla v pravý čas. „Niektorí hráči už možno lietali v oblakoch a potrebovali takéto upozornenie, že ak sa nesústredíme, tak súper môže potrestať každé jedno zaváhanie,“ uviedol.
Vôbec neľutuje, že prijal ponuku Galanty. „V druhej lige nie je tréner pod takým tlakom ako v prvej. Väčšina hráčov študuje, niektorí pracujú, takže trénujeme až podvečer. Mám trochu viac voľného času, a naozaj to mám do Galanty veľmi blízko. Pre mňa je to obrovská výhoda,“ zdôraznil.
S vedením klubu sa dohodol do konca jesennej časti, ale pri mužstve bude podľa všetkého pokračovať aj na jar. "Samozrejme, na tieto debaty bude čas po skončení jesennej časti, ale nechystám sa nikam preč," poznamenal so smiechom.
V tretej lige chodilo na zápasy iba 150 až 250 ľudí, teraz sú návštevy oveľa vyššie.
Na prvé kolo so Zvolenom prišlo 585 divákov, zápas s Petržalkou videlo 650 fanúšikov. V ďalších stretnutiach bol počet divákov 430, 710, 705, najmenej ľudí prišlo na stretnutie s Považskou Bystricou: 362.
„Teší ma, že ľudia si nájdu cestu na štadión. Myslím si, že hráme divácky atraktívny futbal,“ poznamenal Radványi.
„Stále tvrdím, že futbal je najlepšia reklama pre mesto,“ doplnil.