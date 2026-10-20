    Porto
    Porto
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    Estádio do Dragão
    21:00
    PSV
    PSV
    Fenerbahce - SlaviaSabah - DortmundSúvisiace

    ONLINE: FC Porto - PSV Eindhoven dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

    FC Porto - PSV Eindhoven: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    FC Porto - PSV Eindhoven: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FC Porto - PSV Eindhoven.

    Futbalisti FC Porto a PSV Eindhoven dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: FC Porto - PSV Eindhoven dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    20.10.2026 o 21:00
    3. kolo
    Porto
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Eindhoven
    Prehľad
    Rozhodca: Siebert – Seidel, Foltyn (GER)..
    Prenos
    Ještě jednou vás zdravím a přeji vám příjemný úterní večer! Utkání začíná za pár minut, níže si v mezičase můžete prohlédnout dnešní kompletní sestavy.
    Úvodní sestavy:

    FC Porto: D. Costa (C) – A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi – Froholdt, Rosario, G. Veiga – Pepê, Omorodion, Pietuszewski.
    Náhradníci: Ramos, J. Costa – Hwang In-pom, Sainz, N. Pérez, A. Silva, Varela, Giménez, Souza, Fofana, M. Fernandes, Moura.
    Trenér: Francesco Farioli.

    PSV Eindhoven: Kovář – Dest, Geertruida, Gąsiorowski, Kostić – Sano, Mijnans, Mauro Júnior (C) – Bajraktarević, Til, Perišić.
    Náhradníci: Olij, Smolenaars – Obispo, Flamingo, M. Hansen, Man, Fernandez, Ayoni Santos, Bouhamdi, Cornecion.
    Trenér: Peter Bosz.

    Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
    DNEŠNÍ DELEGACE 

    Na dodržování pravidel bude dnes dohlížet německá delegace v čele se zkušeným Danielem Siebertem, který na jaře pískal finále Ligy mistrů mezi PSG a Arsenalem. Majiteli celkem 205 „startů“ v Bundeslize budou asistovat Jan Seidel a Rafael Foltyn, zatímco u videa bude situaci v případě potřeby jistit Sören Storks.

    Hlavní rozhodčí: Daniel Siebert.
    Asistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn.
    Čtvrtý rozhodčí: Max Burda.
    VAR: Sören Storks. AVAR: Robert Schröder.
    HISTORICKÁ VZÁJEMNÁ BILANCE 

    Dnešní soupeři na sebe v minulosti narazili čtyřikrát, z toho dvakrát v rámci Ligy mistrů. V sezóně 1992/93 se střetli v její skupinové fázi, z niž se tenkrát postupovalo rovnou do finále, přičemž listopadové klání v Portu skončilo remízou a jarní odveta výhrou Portugalců. Který celek se bude radovat o třiatřicet let později?

    Poslední tři vzájemné zápasy
    7. 4. 1993 (LM): PSV Eindhoven – Porto 0:1
    25. 11. 1992 (LM): Porto – PSV Eindhoven 2:2
    9. 11. 1988 (EP): Porto – PSV Eindhoven 2:0

    Celková historická bilance: 2 – 1 – 1.
    PSV EINDHOVEN (26. místo)
    2 Z, 0–1–1, 1:2 (-1), 1 bod

    Rood-witten se na souboj na Estádio do Dragão o víkendu nenaladili ideálně. Na hřišti utrápeného Den Haagu sice šli do vedení v 21. minutě po gólu Mijnanse, jenže stejný borec pak do konce poločasu stihl inkasovat dvě žluté karty a domácí jeho zaváhání krutě potrestali. Po pauze nejprve srovnal Kilo a o výsledku pak rozhodl smolný „vlastenec“ Matěje Kováře.

    PSV tak bude muset rychle zapomenout na porážku, kvůli které ztratilo krok s lídry tabulky z Rotterdamu, a plně se soustředit na souboj v Portu, kde ho nečeká nic jednoduchého. Body by mu přitom přišly vhod: zatím má jen jeden za remízu se Šachtarem, přičemž před týdnem prohrál v Lipsku tím nejtěsnějším možným rozdílem. Potrápí dnes mistry Portugalska?

    Poslední výsledky PSV
    17. 10. (ER): Den Haag – PSV Eindhoven 2:1
    13. 10. (LM): RB Lipsko – PSV Eindhoven 1:0
    9. 10. (ER): PSV Eindhoven – Heerenveen 2:0

    Nejlepší střelci PSV (napříč soutěžěmi)
    Guus TIL – 12 Z, 5 branek
    Sven MIJNANS – 11 Z, 5 branek
    S. Dest, R. Pepi – 3 branky
    FC PORTO (30. místo)
    2 Z, 0–0–2, 2:5 (-3), 0 bodů

    Úřadující portugalští šampióni ve druhém kole neměli daleko k tomu, aby si připsali své první body v novém ročníku milionářské soutěže. Na hřišti favorizovaného Betisu v jednu chvíli i vedli díky trefám Veigy a Samua, jenže pak v Seville srovnal skóre Cucho Hernández a z penalty následně rozhodl Isco. Portu tak navzdory závěrečnému tlaku protekl zisk skrz prsty.

    Tým italského kouče Farioliho, který je ve své domácí lize po prvních osmi kolech stoprocentní, tak po prvotním neúspěchu proti Man City znovu kousal porážku, a to pěkně hořkou. Dnes večer však bude mít papírovou převahu poprvé pro změnu on a pokud nechce zabřednout do spodních pater tabulky, měl by jí potvrdit. Uvidíme, jak si proti Eindhovenu povede.

    Poslední výsledky Porta
    14. 10. (LM): Real Betis – Porto 3:2
    10. 10. (LP): Marítimo – Porto 1:2
    2. 10. (přát.): Porto – A Coruña 1:3

    Nejlepší střelci Porta (napříč soutěžemi)
    Gabriel VEIGA – 11 Z, 5 branek
    André Silva, B. Sainz, V. Froholdt – 3 branky
    Krásné úterý u sledování Ligy mistrů! Nejlepší klubová soutěž světa je po týdnu zpátky; dnešní program nám nabídne i souboj Porta s PSV Eindhoven.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - utorok, 20. október 2026

    20.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    2 - 1
    Slavia
    Slavia
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    20.10. 18:45
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Sabah
    Sabah
    1 - 2
    Dortmund
    Dortmund
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    PSG
    PSG
    vs.
    Barcelona
    Barcelona
    Parc des Princes | Paríž
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Liverpool
    Liverpool
    vs.
    Villarreal
    Villarreal
    Anfield | Liverpool
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    vs.
    AEK
    AEK
    Etihad Stadium | Manchester
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Porto
    Porto
    vs.
    PSV
    PSV
    Estádio do Dragão | Porto
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Neapol
    Neapol
    vs.
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Stadio Diego Armando Maradona | Naples
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    Stuttgart
    Stuttgart
    vs.
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    MHPArena | Stuttgart

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: FC Porto - PSV Eindhoven dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)