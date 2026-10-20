ONLINE: FC Porto - PSV Eindhoven dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti FC Porto a PSV Eindhoven dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: FC Porto - PSV Eindhoven dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
20.10.2026 o 21:00
3. kolo
Porto
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Eindhoven
Prehľad
Rozhodca: Siebert – Seidel, Foltyn (GER)..
Prenos
Ještě jednou vás zdravím a přeji vám příjemný úterní večer! Utkání začíná za pár minut, níže si v mezičase můžete prohlédnout dnešní kompletní sestavy.
Úvodní sestavy:
FC Porto: D. Costa (C) – A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi – Froholdt, Rosario, G. Veiga – Pepê, Omorodion, Pietuszewski.
Náhradníci: Ramos, J. Costa – Hwang In-pom, Sainz, N. Pérez, A. Silva, Varela, Giménez, Souza, Fofana, M. Fernandes, Moura.
Trenér: Francesco Farioli.
PSV Eindhoven: Kovář – Dest, Geertruida, Gąsiorowski, Kostić – Sano, Mijnans, Mauro Júnior (C) – Bajraktarević, Til, Perišić.
Náhradníci: Olij, Smolenaars – Obispo, Flamingo, M. Hansen, Man, Fernandez, Ayoni Santos, Bouhamdi, Cornecion.
Trenér: Peter Bosz.
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
FC Porto: D. Costa (C) – A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi – Froholdt, Rosario, G. Veiga – Pepê, Omorodion, Pietuszewski.
Náhradníci: Ramos, J. Costa – Hwang In-pom, Sainz, N. Pérez, A. Silva, Varela, Giménez, Souza, Fofana, M. Fernandes, Moura.
Trenér: Francesco Farioli.
PSV Eindhoven: Kovář – Dest, Geertruida, Gąsiorowski, Kostić – Sano, Mijnans, Mauro Júnior (C) – Bajraktarević, Til, Perišić.
Náhradníci: Olij, Smolenaars – Obispo, Flamingo, M. Hansen, Man, Fernandez, Ayoni Santos, Bouhamdi, Cornecion.
Trenér: Peter Bosz.
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).
DNEŠNÍ DELEGACE
Na dodržování pravidel bude dnes dohlížet německá delegace v čele se zkušeným Danielem Siebertem, který na jaře pískal finále Ligy mistrů mezi PSG a Arsenalem. Majiteli celkem 205 „startů“ v Bundeslize budou asistovat Jan Seidel a Rafael Foltyn, zatímco u videa bude situaci v případě potřeby jistit Sören Storks.
Hlavní rozhodčí: Daniel Siebert.
Asistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn.
Čtvrtý rozhodčí: Max Burda.
VAR: Sören Storks. AVAR: Robert Schröder.
Na dodržování pravidel bude dnes dohlížet německá delegace v čele se zkušeným Danielem Siebertem, který na jaře pískal finále Ligy mistrů mezi PSG a Arsenalem. Majiteli celkem 205 „startů“ v Bundeslize budou asistovat Jan Seidel a Rafael Foltyn, zatímco u videa bude situaci v případě potřeby jistit Sören Storks.
Hlavní rozhodčí: Daniel Siebert.
Asistenti: Jan Seidel, Rafael Foltyn.
Čtvrtý rozhodčí: Max Burda.
VAR: Sören Storks. AVAR: Robert Schröder.
HISTORICKÁ VZÁJEMNÁ BILANCE
Dnešní soupeři na sebe v minulosti narazili čtyřikrát, z toho dvakrát v rámci Ligy mistrů. V sezóně 1992/93 se střetli v její skupinové fázi, z niž se tenkrát postupovalo rovnou do finále, přičemž listopadové klání v Portu skončilo remízou a jarní odveta výhrou Portugalců. Který celek se bude radovat o třiatřicet let později?
Poslední tři vzájemné zápasy
7. 4. 1993 (LM): PSV Eindhoven – Porto 0:1
25. 11. 1992 (LM): Porto – PSV Eindhoven 2:2
9. 11. 1988 (EP): Porto – PSV Eindhoven 2:0
Celková historická bilance: 2 – 1 – 1.
Dnešní soupeři na sebe v minulosti narazili čtyřikrát, z toho dvakrát v rámci Ligy mistrů. V sezóně 1992/93 se střetli v její skupinové fázi, z niž se tenkrát postupovalo rovnou do finále, přičemž listopadové klání v Portu skončilo remízou a jarní odveta výhrou Portugalců. Který celek se bude radovat o třiatřicet let později?
Poslední tři vzájemné zápasy
7. 4. 1993 (LM): PSV Eindhoven – Porto 0:1
25. 11. 1992 (LM): Porto – PSV Eindhoven 2:2
9. 11. 1988 (EP): Porto – PSV Eindhoven 2:0
Celková historická bilance: 2 – 1 – 1.
PSV EINDHOVEN (26. místo)
2 Z, 0–1–1, 1:2 (-1), 1 bod
Rood-witten se na souboj na Estádio do Dragão o víkendu nenaladili ideálně. Na hřišti utrápeného Den Haagu sice šli do vedení v 21. minutě po gólu Mijnanse, jenže stejný borec pak do konce poločasu stihl inkasovat dvě žluté karty a domácí jeho zaváhání krutě potrestali. Po pauze nejprve srovnal Kilo a o výsledku pak rozhodl smolný „vlastenec“ Matěje Kováře.
PSV tak bude muset rychle zapomenout na porážku, kvůli které ztratilo krok s lídry tabulky z Rotterdamu, a plně se soustředit na souboj v Portu, kde ho nečeká nic jednoduchého. Body by mu přitom přišly vhod: zatím má jen jeden za remízu se Šachtarem, přičemž před týdnem prohrál v Lipsku tím nejtěsnějším možným rozdílem. Potrápí dnes mistry Portugalska?
Poslední výsledky PSV
17. 10. (ER): Den Haag – PSV Eindhoven 2:1
13. 10. (LM): RB Lipsko – PSV Eindhoven 1:0
9. 10. (ER): PSV Eindhoven – Heerenveen 2:0
Nejlepší střelci PSV (napříč soutěžěmi)
Guus TIL – 12 Z, 5 branek
Sven MIJNANS – 11 Z, 5 branek
S. Dest, R. Pepi – 3 branky
2 Z, 0–1–1, 1:2 (-1), 1 bod
Rood-witten se na souboj na Estádio do Dragão o víkendu nenaladili ideálně. Na hřišti utrápeného Den Haagu sice šli do vedení v 21. minutě po gólu Mijnanse, jenže stejný borec pak do konce poločasu stihl inkasovat dvě žluté karty a domácí jeho zaváhání krutě potrestali. Po pauze nejprve srovnal Kilo a o výsledku pak rozhodl smolný „vlastenec“ Matěje Kováře.
PSV tak bude muset rychle zapomenout na porážku, kvůli které ztratilo krok s lídry tabulky z Rotterdamu, a plně se soustředit na souboj v Portu, kde ho nečeká nic jednoduchého. Body by mu přitom přišly vhod: zatím má jen jeden za remízu se Šachtarem, přičemž před týdnem prohrál v Lipsku tím nejtěsnějším možným rozdílem. Potrápí dnes mistry Portugalska?
Poslední výsledky PSV
17. 10. (ER): Den Haag – PSV Eindhoven 2:1
13. 10. (LM): RB Lipsko – PSV Eindhoven 1:0
9. 10. (ER): PSV Eindhoven – Heerenveen 2:0
Nejlepší střelci PSV (napříč soutěžěmi)
Guus TIL – 12 Z, 5 branek
Sven MIJNANS – 11 Z, 5 branek
S. Dest, R. Pepi – 3 branky
FC PORTO (30. místo)
2 Z, 0–0–2, 2:5 (-3), 0 bodů
Úřadující portugalští šampióni ve druhém kole neměli daleko k tomu, aby si připsali své první body v novém ročníku milionářské soutěže. Na hřišti favorizovaného Betisu v jednu chvíli i vedli díky trefám Veigy a Samua, jenže pak v Seville srovnal skóre Cucho Hernández a z penalty následně rozhodl Isco. Portu tak navzdory závěrečnému tlaku protekl zisk skrz prsty.
Tým italského kouče Farioliho, který je ve své domácí lize po prvních osmi kolech stoprocentní, tak po prvotním neúspěchu proti Man City znovu kousal porážku, a to pěkně hořkou. Dnes večer však bude mít papírovou převahu poprvé pro změnu on a pokud nechce zabřednout do spodních pater tabulky, měl by jí potvrdit. Uvidíme, jak si proti Eindhovenu povede.
Poslední výsledky Porta
14. 10. (LM): Real Betis – Porto 3:2
10. 10. (LP): Marítimo – Porto 1:2
2. 10. (přát.): Porto – A Coruña 1:3
Nejlepší střelci Porta (napříč soutěžemi)
Gabriel VEIGA – 11 Z, 5 branek
André Silva, B. Sainz, V. Froholdt – 3 branky
2 Z, 0–0–2, 2:5 (-3), 0 bodů
Úřadující portugalští šampióni ve druhém kole neměli daleko k tomu, aby si připsali své první body v novém ročníku milionářské soutěže. Na hřišti favorizovaného Betisu v jednu chvíli i vedli díky trefám Veigy a Samua, jenže pak v Seville srovnal skóre Cucho Hernández a z penalty následně rozhodl Isco. Portu tak navzdory závěrečnému tlaku protekl zisk skrz prsty.
Tým italského kouče Farioliho, který je ve své domácí lize po prvních osmi kolech stoprocentní, tak po prvotním neúspěchu proti Man City znovu kousal porážku, a to pěkně hořkou. Dnes večer však bude mít papírovou převahu poprvé pro změnu on a pokud nechce zabřednout do spodních pater tabulky, měl by jí potvrdit. Uvidíme, jak si proti Eindhovenu povede.
Poslední výsledky Porta
14. 10. (LM): Real Betis – Porto 3:2
10. 10. (LP): Marítimo – Porto 1:2
2. 10. (přát.): Porto – A Coruña 1:3
Nejlepší střelci Porta (napříč soutěžemi)
Gabriel VEIGA – 11 Z, 5 branek
André Silva, B. Sainz, V. Froholdt – 3 branky
Krásné úterý u sledování Ligy mistrů! Nejlepší klubová soutěž světa je po týdnu zpátky; dnešní program nám nabídne i souboj Porta s PSV Eindhoven.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - utorok, 20. október 2026
20.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 18:45
Fenerbahce
2 - 1
Slavia
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Sabah
1 - 2
Dortmund
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
PSG
vs.
Barcelona
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Liverpool
vs.
Villarreal
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Manchester City
vs.
AEK
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
AS Rím
vs.
Slovan Bratislava
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Porto
vs.
PSV
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Neapol
vs.
Bodo Glimt
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
| Ligová fáza | 3. kolo
Stuttgart
vs.
Atlético Madrid
MHPArena | Stuttgart
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
2
2
0
0
10:3
6
V
V
2
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
3
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
4
StuttgartSTU
2
2
0
0
6:1
6
V
V
5
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
6
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
7
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
8
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
9
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
11
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
12
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
13
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
14
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
15
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
16
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
17
Manchester CityMCI
2
1
0
1
4:4
3
P
V
18
DortmundBVB
2
1
0
1
3:3
3
P
V
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
AEKAEK
2
1
0
1
2:3
3
P
V
21
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
23
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
24
Bodo GlimtBOD
2
1
0
1
1:5
3
V
P
25
AS RímROM
2
0
1
1
4:5
1
P
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
FenerbahceFEN
2
0
1
1
1:7
1
P
R
29
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
30
PortoPOR
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
32
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
33
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
2
0
0
2
1:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body