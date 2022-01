Nepríjemná dohra. Chuligáni po zápase zaútočili na autobus Spartaka Trnava

Tipsport liga - skupina E

"Všetci vieme, že Spartak nie je vítaný v Bratislave a je tu veľká rivalita, ale takýto vandalizmus nemá nič spoločné so športom. Hráči si to radi férovo rozdajú na ihrisku a tam nech to má iskru a emóciu. Toto sú úplne zbytočné škody na majetku," tvrdil pre Sportnet tréner Trnavy Michal Gašparík.