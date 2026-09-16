Stoch počúval urážky zo Slovana a smial sa: Je to normálne. Čo zažil Škrtel

Dlho pôsobil bezradne. Slovan bol na hrane blamáže. Až do 87. minúty bol v Nitre stav nerozhodný, následne slovenského majstra vykúpil Roman Čerepkai.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 3. kole Slovenského pohára – Slovnaft Cupu nad FC Nitra 3:1.
„Nitra hrá síce v tretej lige, no má viacerých šikovných a skúsených futbalistov, ktorí nás zatlačili až na limit. Hráči na to dobre zareagovali, postúpili sme, čo je pozitívne aj smerom do ďalších zápasov,“ opisoval tréner Yaya Touré, cituje ho domovská stránka Slovana.
Takto pred týždňom Slovan prehral na pôde úradujúceho šampióna Ligy majstrov Paríža Saint-Germain 1:6, čo bol očakávaný výsledok. Nejako podobne by mal slovenský majster prevalcovať tím z tretej ligy.
Nestalo sa tak.
Takmer sedemtisíc ľudí, rekord arény
V Nitre to v stredu absolútne nevyzeralo, že domáci hrajú iba tretiu ligu. Výborná atmosféra, fanúšikovské tábory sa prekrikovali a aréna bola takmer plná.
„Pevne verím, že sa Nitra čoskoro dostane tam, kde patrí. Tam, kde je Slovan, a takéto pekné zápasy sa budú častejšie opakovať,“ opisoval na brífingu pre médiá Miroslav Stoch.
Prišlo takmer sedemtisíc divákov.
„Dnešné stretnutie sleduje 6830 divákov,“ zvestoval hlásateľ. Oznámil zároveň rekord. V novej aréne, ktorá bola otvorená v roku 2018, nikdy vyššia návšteva nebola. Ani keď hrávala Nitra najvyššiu súťaž.
Toľko ľudí nebolo v Nitre na športovom podujatí takmer dvadsať rokov.
A domáci im dali dôvod na radosť už v úvode.
Hambálek šokoval favorita
Líder tretej ligy úradujúceho slovenského majstra šokoval už v 8. minúte. Tomáš Hambálek sa parádne presadil a trafil do rohu brány.
Súčasná Nitra síce hráva iba tretiu ligu, ale isto patrí vyššie. S veľkou pravdepodobnosťou by sa nestratila ani v najvyššej súťaži.
Slovan síce mal územnú prevahu, ale vpredu pôsobil bezradne. Proti dobre organizovanej Nitre nevedel nič vymyslieť.
„V prvom polčase sme sa sami dostali do ťažkostí, opäť po prvom inkasovanom góle. Naša reakcia na vývoj bola po prestávke oveľa lepšia."
"Hrali sme pokojnejšie, viac sme kontrolovali hru a v závere sme dvakrát skórovali. Aj s blížiacim sa koncom zápasu som cítil, že dáme gól, boli sme čoraz bližšie k bráne súpera. Chceli sme sa vyhnúť penaltám, tie vedia byť aj o šťastí a nemám ich rád," dodal Touré.
Žiadni neskúsení amatéri
Základná zostava Nitry? To neboli žiadni neskúsení amatéri.
Lukáš Greššák a Andrej Kadlec získali s Trnavou v roku 2018 titul. Za Spartak hrával aj Matúš Paukner. Krídelník Karol Mondek hrával českú ligu za Baník Ostrava.
Slovnaft Cup - 3. kolo
FC Nitra - Slovan Bratislava 1:3 (1:1)
Góly: 8. Hambálek - 39. Barseghjan, 86. Čerepkai, 90.+4. Matsuoka
Štarty v najvyššej súťaži majú aj Tomáš Hambálek, Adam Kopas a Patrik Šurnovský. V druhom polčase naskočil do hry Filip Balaj, bývalý ligový kanonier.
A to ešte chýbal bývalý reprezentant a hráč Trnavy Lukáš Štetina.
Tréner Yaya Touré oproti nedeľňajšiemu duelu so Žilinou výrazne obmenil základnú zostavu, v ktorej urobil deväť zmien.
Slovan síce nechal doma niekoľko opôr na čele s kapitánom Andražom Šporarom, ale aj tak nasadil silnú zostavu. Útok Nino Marcelli, Roman Čerepkai a Tigran Barseghyan mal vzbudzovať rešpekt.
Na ihrisku to však dlho nebolo vidieť.
Stoch prišiel na ihrisko, ozval sa aj piskot
Prvú šancu mal Marcelli, ale to už bežala 27. minúta. Slovan mal prevahu, no dlho nevedel nič vymyslieť. V prvom polčase mala Nitra dokonca viac gólových šancí. Tú druhú premárnil Hambálek.
V 69. minúte nastúpil Miroslav Stoch (36 r.), čo sa týka životopisu a kariéry najväčšia hviezda na ihrisku.
Domáci ho privítali potleskom, bolo počuť aj piskot. Fanúšikovia Slovana na jeho adresu spustili vulgárny chorál.
„Naši fanúšikovia nemajú príliš Stocha v láske, čo sa dá pochopiť,“ vravel počas priameho prenosu komentátor TV Slovan.
Ako to vnímal Stoch? „Bol som na to pripravený, očakával som to. Ja som sa na tom zabával,“ usmieval sa Stoch.
„Minulosť bola, aká bola. Beriem to s nadhľadom. Rivalita je veľká, niekedy to patrí k futbalu," dodal bývalý reprezentat.
"Na Slovensku je to normálne. Hráči, ktorí sú väčšinu kariéry v zahraničí, tak proste na Slovane sa im nadáva. Pozrite sa, čo sa stalo v minulosti Škrtelovi,“ dodal Stoch.
Pred desiatimi dňami 5:0
Slovan sa napriek tomu postupne približoval k tomu, čo od neho všetci čakali. Nitra však dlho odolávala a slovenský majster sa dostal až na hranu hanby.
Až do 87. minúty bol stav nerozhodný.
Potom prišiel moment Romana Čerepkaia, ktorý favorita vyslobodil. Slovan napokon zvíťazil 3:1 a do ďalšej fázy Slovenského pohára postúpil.
"Verím v túto skupinu hráčov a preto som bol presvedčený, že to zvládneme ešte v riadnom hracom čase. Nakoniec rozhodol Roman Čerepkai, ktorý dal veľmi dôležitý gól, určite mu veľmi pomôže z pohľadu sebadôvery," priznal Touré.
Príbeh nitrianskeho večera pritom ešte lepšie dokresľuje jedna čerstvá súvislosť.
Včera šokovali Veľké Ludince, ktoré vyradili v Slovenskom pohári DAC Dunajská Streda, lídra Niké ligy.
Mimochodom, presne pred desiatimi dňami FC Nitra vyhrala na pôde Družstevníka Veľké Ludince 5:0.
„Postrehli sme, čo sa stalo Dunajskej Strede a vedeli sme, že Nitra zdolala Veľké Ludince. Vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké. Pristúpili sme k zápasu zodpovedne,“ priznal Čerepkai.