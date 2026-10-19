Veľká rarita. Ťažkú súťaž vedú dvaja nováčikovia, jeden z krajského mesta, druhý z dediny

Po tesnom zostupe vlani druholigového Púchova, ale najmä príchodom Nitry s druholigovou kvalitou a aj formou, bolo už v letnej prestávke viac-menej jasné, že silná tretia liga Západ bude v tejto sezóne ešte o čosi kvalitnejšia a atraktívnejšia.
Predpovede sa potvrdzujú už po prvej tretine 16-člennej súťaže, i keď po bezgólovom rezultáte Nitry v Púchove hneď v úvodnom kole sa čakať úplne nedalo, že štyri kolá pred koncom jesene bude mať hlavný favorit na postup do MONACObet ligy FC Nitra, ktorý postúpil zo štvrtej ligy Západ, na čele súťaže až 10-bodový náskok.
A už vôbec sa nečakalo, že druhý nováčik, Obecný futbalový klub Dunajská Lužná bude figurovať po jedenástich kolách na druhej priečke hneď za prvým profesionálnym klubom na Slovensku a pred Púchovom či vlani vicemajstrovskou Myjavou.
Lužná sa derie vysoko
Kým Nitra sa pred zimnou pauzou prikrýva už teraz s bilanciou 10 – 1 – 0 a skóre 40:9 hrubou výsledkovou perinou, tak novic z bratislavskej štvrtej ligy Dunajská Lužná dokázal vo víkendovom jedenástom stretnutí dosiahnuť na trávniku Šale svoje šieste víťazstvo vo vyššej súťaži a s bilanciou 6–3–2 sa predral senzačne na druhú priečku tabuľky.
Keď mala Lužná po siedmich kolách na svojom konte solídnych 12 bodov pri skóre 9:8, trénera Mariána Tótha škrelo jediné. „Najväčším naším problémom je premieňanie aj veľkých šancí.
Mužstvo si ich síce dokáže vytvoriť dostatok, lenže neraz nepremeníme ani tie vyložené.
A to je problém, keď totiž nevyužijeme šancu odskočiť súperovi v zápase povedzme na dva-tri góly a vybudovať si tak isté sebavedomie, môže vzniknúť výsledkový problém,“ zdôraznil ešte v polovici jesene pre Sportnet kouč, ktorý je v civile pedagógom, a ktorý po sobotňajšom víťazstve v Šali doplnil.
„Pilovanie útočných akcií má v našom tréningovom procese pod palcom bývalý prvoligový útočník Interu Bratislava, Devína či Žiliny a môj asistent Pavel Plavnik, ktorý modeluje s hráčmi aj najrôznejšie zápasové situácie.
Ja, ako bývalý obranca, sa o čosi viac zameriavam defenzívnym úlohám mužstva. No a teraz sa stále viac venujeme aj detailom v oboch herných činnostiach,“ prezradil hlavný kouč niečo z kuchyne úspešného nováčika.
Ako nováčika ich neberú
Po spomínanej sedemzápasovej porcii so skóre 9:8 zdolal OFK v nasledujúcom ôsmom kole doma Častkovce 1:0 po góle strelca mužstva Patrika Bartoša, v deviatom priviezol všetky body z Prievidze po víťazstve 2:1 a bleskurýchlych presných zásahoch Bartoša a septembrovej posily z FC Nitra Mareka Výbošťoka, pričom nováčik hral potom od 48. minúty bez vylúčeného Radoslava Dujavu, no napriek tomu mal aj ďalšie dobré šance.
V desiatom kole zdolal v žltomodrom derby o Dunaj rezervu Dunajskej Stredy 3:0, keď sa zapísali v 16. minúte Marcel Plavnik a po obrátke dvakrát Bartoš.
Šesťgólový nástrel z troch zápasov vyniesol mužstvu deväť bodov a vylepšil mu streleckú fazónu. Inak, tréner konkurenčnej Beluše Dušan Kramlík o Lužnej nedávno povedal, že ju neberie ako nováčika, pretože „dobre vie, aké posily v lete získala.“
Zaslúžene, no bez poistky
Po prvej tretine súťaže štvrtá Dunajská Lužná mala vo víkendovom jedenástom kole - pri istej súhre okolností - šancu aj na druhú priečku tabuľky, to by však musela bodovať v Šali naplno.
FK Slovan Duslo Šaľa – OFK Dunajská Lužná 0:1 (0:1)
Gól: 45. Filip Novák (11 m), ČK: 45. Adam Švec (Šaľa)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Štvrtý u posledného mal najväčšiu prevahu v úvodnej desaťminútovke. Nevyťažil z nej však zhola nič, pretože domácemu brankárovi Matejovi Kolláthovi, ktorý nastúpil premiérovo po vleklom zranení, lopta lepila.
V permanencii bol po prvýkrát už v tretej minúte a s jedovkou spoza šestnástky si bravúrne poradil. Hneď nato aj po vniknutí zľava až do malého vápna, no v 10. minúte zlikvidoval po podobne nebezpečnom prieniku dobrú šancu z opačnej strany.
Potom sa však Šaľania otriasli a hra sa dlho odvíjala v strede poľa. Najväčšia šanca prvého dejstva prišla po polhodine hry, keď vnikol až do kuchyne Timotej Rybovič, no vynikajúci Kolláth dokázal jeho krížnu prízemnú strelu vytesniť na roh.
24-ročný gólman kapituloval až v posledných sekundách prvého polčasu z pokutového kopu, ktorý sa pískal po faule Adama Šveca vo vnútri šestnástky. Arbiter ukázal 19-ročnému mladíkovi v priebehu siedmich minút dve žlté karty za držanie súpera a teda aj cestu rovno pod sprchy. Penaltu s istotou premenil exekútor OFK Filip Novák.
Premárnili dlhú presilovku
Kto však čakal, že po obrátke bude náskok favorizovaných hostí narastať, ten sa mýlil. Kolláth sa predviedol aj po hodine hry pri tiahlej strele z 20 metrov, no vzápätí ho musel napodobniť na opačnej strane aj gólman hostí Krištof Botló a kopal sa roh.
Poisťovací gól nedokázala Dunajská Lužná streliť, hoci v 90. minúte išli pri hre posledného vabank dvaja striedajúci hráči hostí Patrik Karman a Samuel Baláž sami na jedného.
Žlto-modrí však získali všetky body úplne zaslúžene a pred finišom jesene majú celkom iné starosti, ako tradičné futbalové mesto Šaľa, ktoré nezvíťazilo už sedem zápasov v rade.
Najslabší polčas, hromžil kouč
„V Šali sme mali dobrý úvod zápasu, v ktorom sme si vytvorili aj niekoľko dobrých šancí, vychytal nás však domáci brankár, ktorého dva zákroky boli naozaj obdivuhodné,“ hovoril krátko po stretnutí Šaľa – Dunajská Lužná (0:1) hlavný tréner hostí Marián Tóth.
„Potom sa hra viac-menej vyrovnala, no z poslednej akcie prvého polčasu sme vyťažili penaltu a gól, ktorý bol nakoniec jediný v zápase. To aj preto, že všetko, čo sme si povedali v polčasovej prestávke v kabíne, zostalo tam.
Po prestávke sme hrali v početnej výhode o jedného hráča, no poviem otvorene, z môjho pohľadu bol druhý polčas, ktorý sme odohrali v Šali, najslabším v celom doterajšom priebehu súťaže.“
Víťazi nedotiahli čistú šancu
Pri najtesnejšom náskoku sa pýtala gólová poistka. „Domáci hrali po zmene strán v početnej nevýhode viac na riziko, trošku aj pritvrdili, no my sme voľnejšie priestory síce využívali, ale ofenzívne akcie hráči neriešili dobre a boli aj nepresní.
Domáci bojovali, no naša obrana pracovala opäť raz spoľahlivo, dlhé lopty stopéri s prehľadom odvracali, rohové kopy sme uskákali a jedinú nebezpečnú strelu domácich brankár Botló vyrazil na roh.“
Čo povedal tréner hráčom po akcii, akú zahodili hostia v poslednej minúte? „Určite som ich nepochválil, pretože za iného stavu by to bolo priam trestuhodné.“
Faktor podcenenia
Nováčik od Bratislavy ťahá sériu štyroch víťazstiev v rade a v tabuľke je druhý.
„Po prehre v siedmom kole 0:1 v okresnom derby v Senci sme mali jeden týždeň ťažší, no s Častkovcami mužstvo víťazstvo 1:0 dokázalo vybojovať. Už vtedy boli v našej hre aj náznaky zlepšenia a dobré fázy hry,“ hodnotí náročný tréner.
„V ďalšom kole v Prievidzi sme už podali jeden naozaj kvalitný výkon a hoci sme hrali skoro celý druhý polčas v oslabení o vylúčeného hráča, zvíťazili sme 2:1.
Aj v početnej nevýhode sme si vypracovali dobré šance, no škoda len, že sme zápas neuzavreli výsledkovo skôr.
Obojstranne veľmi dobrý duel sme potom odohrali doma proti béčku Dunajskej Stredy, ktoré sme zdolali 3:0. Pochváliť však chcem mužstvo hostí, ktoré bolo najmä pohybovo, ale aj organizačne a systémovo, na vysokej úrovni.
Z hľadiska taktiky to bol pre nás najťažší zápas jesene, aj keď sme ho vyhrali doteraz najvyšším rozdielom.
To víťazstvo dodalo mužstvu ešte vyššie sebavedomie a poviem úprimne, nielen preto som sa zápasu v poslednej Šali trošku aj obával. Nám sa hrá totiž lepšie proti súperom, ktorí nemyslia iba na obranu. Navyše, v hlavách slovenských futbalistov drieme často aj niečo, ako faktor podcenenia.“
Veď práve, Lužná odohrala v poslednej Šali druhý polčas v početnej výhode pod svoju úroveň, kým v obávanej Prievidzi v oslabení vynikajúco. Ako je to možné?
„To kedy som vedel, tak to z hláv hráčov dostanem okamžite. Každé mužstvo by však nastupovalo povedzme proti takému Slovanu Bratislava snáď v inom nastavení, ako proti Hornej Dolnej.
Prosto, je to v prístupe každého jedného hráča. V kádri máme aj hráčov, ktorí sa chcú dostať do vyššej súťaže a na tom poctivo pracujú.
V opačnom prípade by si nikto z druholigového klubu hráča ani len nevšimol.“
Bude dedina vicemajstrom?
Nováčik od Dunaja má jeseň rozohranú nádejne, túto sobotu privíta 14. bratislavskú Raču ako papierový favorit, potom hrá v Komárne s béčkom nikéligistu, a ak by v týchto dvoch dueloch reálne získal nejaké body, v predposlednom jesennom kole môže ísť do suverénnej Nitry uvoľnene a s vypnutou hruďou.
No hlavne, po súboji nováčikov pod Pribinovým hradom a umelým osvetlením a možno aj šlágri druhého u prvého, sa môže chystať na jesennú derniéru proti Púchovu a v nej snáď aj na priamy zápas o pozíciu jesenného vicemajstra.
Pri Dunaji však nemusia nastupovať v sobotu 14. novembra o 13. hodine na zápas medzi domácim exštvrtoligistom a vlaňajším druholigistom v lepšom rozpoložení Považania.
„My sa teraz musíme sústrediť jedine na náš najbližší domáci zápas proti Rači, ktorý je pre nás, navyše, aj malým derby stretnutím, pretože niektorí naši hráči tam v nedávnej minulosti hrávali. A to bude motivácia navyše.
Pozor však. Po čerstvej skúsenosti z druhého polčasu v Šali nechcem v týždni počúvať o ničom inom, len o stopercentnej koncentrácii na Raču,“ urobil Matián Tóth veľkú bodku s veľavravným odkazom pre svojich zverencov.
Tak, aké sú šance veľkej dediny a nováčika tretej ligy na honor jesenného vicemajstra medzi mestami na západe Slovenska?
Lacný otvárací gól
Z trojdňového a osemzápasového programu jedenásteho kola zostal na nedeľňajšie popoludnie jediný zápas. Piata Beluša v ňom privítala Nitranov, ktorí si prišli pre desiate víťazstvo v rade.
Domáci im však nedali nič zadarmo, vypli sa k obetavému výkonu a aj vďaka brankárovi Jozefovi Ciesarovi bol stav ešte 20 minút pred koncom nerozhodný 2:2.
Belušania, ktorí boli po štvrtom kole prví práve pred Nitrou, ťahali aktuálne štvorzápasovú šnúru remíz, no líder napokon zvíťazil bezpečne 4:2 aj vďaka dvom gólom Filipa Balaja.
Bývalý prvoligový kanonier otvoril gólový účet už v šiestej minúte svojim snáď dosiaľ najlacnejším gólom, keď sa domáci gólman v celej šestnástke sám pri praobyčajnej rozohrávke na nedobrom teréne pošmykol.
Z 33 možných bodov majú 31
Hlavný tréner FC Nitra Andrej Štefanka k doterajšiemu priebehu sezóny uviedol: „U nás v klube vládne s doterajším priebehom súťaže veľká spokojnosť, veď sme získali z 33 možných bodov 31 a klubové ciele napĺňame. Verím, že uspejeme aj v posledných štyroch jesenných kolách.
Osobne ma teší nielen herný prejav mužstva, ale aj produktivita hráčov a to, že chalani sa futbalom bavia.
Najviac sa však budem radovať, keď naplníme hlavný cieľ klubu a sezóna bude mať pre Nitru to správne vyvrcholenie.“
Je niečo, čo trénera zarmútilo? „Určite áno, napríklad zranenia kľúčových hráčov, ale to sú naše interný záležitosti.“
Tréner si miesto v FC Nitra váži
Mohol kouč Štefanka čakať až desaťgólový náskok po jedenástom kole? „My nastupujeme na každý zápas s cieľom zvíťaziť. To, že súperi body občas aj strácajú, my nedokážeme ovplyvniť. Súhlasím však, že pri väčšom náskoku pohoda v mužstve narastá.“
Sleduje lodivod doterajšieho suveréna aj súperov z nižších priečok. „My sa pozeráme hlavne sami na seba a riešime vlastné starosti. Iné tímy nejako zvlášť nesledujeme, ale určite rešpektujeme.“
Štefanka dostal na konci vlaňajšej štvrtej ligy po prehre v Trebaticiach za úlohu v posledných ôsmich kolách vrátiť mužstvo na prvú priečku a doručiť postup. Až potom mu dalo vedenie zmluvu na túto sezónu, ako to 47-ročný tréner prežíval?
„Bez ohľadu v akej súťaži, FC Nitra je značka. Ja si svoje miesto v tomto klube nesmierne vážim a s celým realizačným tímom robíme všetko preto, aby bolo vedenie s našou prácou spokojné. Pre mňa je veľkou cťou viesť z pozície hlavného trénera prvé mužstvo FC Nitra.“