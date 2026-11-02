Nedávno hrali tretiu ligu. Prišli o trénera i pracovité dvojičky, no lanária kouča z Niké ligy

Najvyššia krajská súťaž na západnom Slovensku mala vlani nakoniec celkom jasného víťaza FC Nitra.
Bývalému prvoligovému klubu však až nečakane dlho – dve tretiny súťaže – šliapal na päty ako jediný konkurent Slavoj Boleráz, ktorého majiteľ Roman Vavro pritom pred sezónou radšej vypustil nerovné preteky v nakupovaní posíl s novými akcionármi obrodeného nitrianskeho klubu. Napokon, ich nová Nitrička bije všetko do radu ešte aj teraz vo vyššej súťaži.
Bolerázania súperia v Majstrovstvá regiónu štvrtej lige Macron, ako najtradičnejší medailista ostatných rokov, o pozíciu lídra tentokrát s iným bývalým prvoligovým mestom Dubnicou nad Váhom. Tú v jedenástom kole, v zápase prvého u druhého, porazili doma v šlágri jesene výsledkom 5:1.
Okrem toho sa v Slovnaft Cupe predrali už do osemfinále, v ktorom privítajú túto stredu o 13. hodine prvoligový MFK Skalica.
Štvrtú ligu však stále vedie o jeden bod s bilanciou 9 – 2 – 2 silný Spartak Dubnica, pretože Slavoju s bilanciou 8 – 4 – 1 bodovo uškodili až štyri remízové rezultáty.
Imeľ proti béčku a aj áčkarom
Vo víkendovom trinástom kole sme sa zamerali na súboj tímov z dolnej polovice tabulky FC Nitra B – TJ Imeľ, v ktorom išlo hosťom, ako jednému z dôstojnejších štvrtoligistov posledných rokov, tentokrát o záchranárske body.
Žlto-červení totiž zažívajú ťažkú jeseň a v prípade prehry vo svojom krajskom meste im hrozil pád až na samé dno tabuľky.
Do karát im pritom tentokrát nezahrala ani aktuálna situácia v „západokraji“, pretože za rezervu treťoligistu mohlo prípadne nastúpiť ešte o čosi viac kvality z kádra suveréna tretej ligy, veď jeho sobotňajší zápas v Gabčíkove bol odložený kvôli kvalifikačnému turnaju amatérov UEFA Regions´ Cup, na ktorom reprezentoval výber trénera Milana Pavloviča zložený z hráčov tretej ligy Západ, ktorí nemajú podpísané profi zmluvy.
Inak, FC Nitra B hrá štvrtú ligu vďaka tomu, že v lete došlo k fúzii so „štvorročným“ projektom AC Nitra, ktorý vlani vyhral štvrtú súťaž za štyri roky a ako majstrovi piatej ligy mu patrila miestenka v tej štvrtej.
Remízový kráľ
Nitrianske béčlo figurovalo pred sobotňajším dopoludňajším stretnutím proti predposlednému Imeľu na jedenástom mieste a v prípade trojbodového zápisu mohlo teoreticky poskočiť aj do lepšej polovice tabuľky.
Nováčik mal bilanciu 3 – 5 – 4 pri skóre 15:18, keď súťaž začal dvomi prehrami 0:2 vonku - v Topoľčanoch a Trebaticiach.
Prvé víťazstvo si pripísal v treťom kole doma proti béčku druholigových Malženíc a pod Zoborom zdolal v siedmom aktuálneho lídra Dubnicu n/V. 1:0 po góle Tomáša Hambáleka, ktorý je v kádri treťoligového A-tímu.
Remízový kráľ súťaže si body delil päťkrát, z toho až trikrát doma, no v ôsmom kole dokázal zvíťaziť v piatych Piešťanoch 3:1 po góloch Kristiána Pajera, Róberta Picha a 19-ročného Nicolasa Gučika.
Aj Stoch za béčko
Z vlaňajšieho „ácečka“ hrávajú za B-tím FC Nitra viac-menej pravidelne napríklad aj exligisti Martin Tóth, Miloš Šimončič či spomínaný Hambálek.
Naopak, za prvé mužstvo nastupuje vlaňajší najlepší strelec piatej ligy Matúš Paukner, ktorý je dnes ďaleko najlepším strelcom celej tretej najvyššej súťaže. V prvých dvanástich kolách dal 16 gólov, kým druhý v poradí Prievidžan Dmytro Laktionov osem.
Nitrianski šíbri pritom povymieňali za ostatné dva roky, po vstupe Bratislavčana Pavla Ondriša a pozdvihnutí 117-ročnej značky, akosi priveľa ofenzívnych posíl.
Nakoniec našli - vďaka fúzii - jednu, ktorá bola celú minulú sezónu súčasťou kabíny v útrobách štadióna len o pár metrov ďalej a hrala piatu ligu za AC.
Bombardérovi s gólovým inštinktom žraloka stačilo vysekať postavu, čo pod Andrejom Štefankom nebol problém tiež.
Za rezervné nitrianske mužstvo nastupujú teraz aj Miroslav Plešivka, Kristián Pajer, Oliver Valko, Martin Mikula, Matej Blaži, Benjamín Holčík či Matúš Hipš, no 44-ročný bývalý ligový brankár Ľuboš Ilizi chytá už za siedmoligové Janíkovce a obranca Igor Kotora sa vrátil do treťoligového Lučenca.
Z áčkárskeho kádra chodia vypomáhať napríklad aj exreprezentant Miroslav Stoch či Michal Klec, alebo po zranení stopér Dominik Straňák.
Imeľ už čosi dokázal
Po odchode trénera Romana Zimu, ktorý viedol Imeľ už päť rokov v kuse, a ktorý sa v lete ujal treťoligového staršieho dorastu FC Nitra, Imeľčanom táto jeseň výsledkovo zatiaľ nevychádzala.
V okrese je hierarchicky po nikéligovom KFC Komárno druhým top klubom v poradí práve Imeľ, ktorý skončil vo vlaňajšej štvrtej lige ôsmy pred Levicami, predtým piaty za Dubnicou n/V., v sezóne 2023/24 siedmy pred Vrábľami, predtým tiež na siedmom mieste, no a v súťažnom ročníku 2021/22 v ťažkej reorganizačnej sezóne - tretej ligy - trinásty, keď napríklad taký FC Nitra bol v 18- člennej súťaži šestnásty, no a z prvenstva sa tešila Považská Bystrica pred Myjavou.
Rok predtým skončil treťoligový nováčik jedenásty, keď sezónu ešte predtým postúpil zo štvrtej ligy Juhovýchod a napríklad jedno mestečko z okresu Komárno skončilo šieste (Hurbanovo) a druhé (Kolárovo) trináste.
V nedobrých časoch pre amatérsky futbal zaujala dvojtisícová pravá futbalová dedina toto leto založením B-mužstva spolu aj s neďalekým Bajčom. Po minulej sezóne pritom prestal hrať na Slovensku mužský súťažný futbal rekordný počet dedín a miest.
Štyria Venezuelčania v kádri
Nový tréner TJ Imeľ Jozef Adámik nemohol od tohto leta rátať s pracovitými ukrajinskými dvojičkami Denisom a Danylom Papukovcami, ktorí odišli do štvrtoligových Malaciek, a ani s Adamom Homolom, ktorý si to namieril do piatoligových Vrábeľ.
Do kádra sa vrátil po jari strávenej v rakúskom SV Scheibbs Zsolt Beke, no a z béčka Komárna predĺžil hosťovanie krajný bek Kristián Angyal.
Pred sezónou pribudol k triu Venezuelčanov aj štvrtý Francisco, ktorý prišiel z konkurenčných Trebatíc.
Pred zápasom v Nitre bodovalo mužstvo iba v troch stretnutiach. Za tri víťazstvá malo na konte deväť bodov a pod ním boli v tabuľke vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu iba Levice, ktoré zdolali Imelčania doma v treťom kole po góloch Venezuelčana Jesusa a navrátilca Zsolta Bekeho 2:1.
V desiatom sa postarali víťazstvom 1:0 v tretej Pate o výsledok kola po góle tretieho Venezuelčana Wilsona.
Odvolali trénera
Ešte koncom týždňa pred sobotňajším stretnutím pod Zoborom sme si chceli dohodnúť rýchlu predzápasovú informatívnu debatu s hlavným koučom Adámikom, no ten odpísal, že od utorka už nie je trénerom Imeľa.
Jeho rolu prevzal do konca jesene 36-ročný hrajúci asistent trénera Tomáš Bacigál, ktorý je v Imeli doma a situáciu v mužstve pozná najlepšie. „Ja vidím dva hlavné dôvody našej slabej jesene. Jedným je predsezónny odchod dlhoročného trénera Romana Zimu k mládeži FC Nitra, druhým prestup bratov Papukovcov do Malaciek, pretože chceli ísť bližšie k Bratislave, kam sa od nás presťahovali.
Oni boli totiž v strede poľa pre mužstvo niekoľko sezón doslova pracovitými včeličkami a motorovými myšami zároveň.“
Roky mimoriadne silné futbalové zázemie v Imeli túto zimu snáď nedopustí, aby hráči hodili flintu do žita.
„To určte nie, ja verím, že sme posledné slovo ešte nepovedali, no túto nedeľu musíme hlavne zvládnuť posledný jesenný domáci zápas proti Topoľčanom.
No a hlavou úlohou vedenia klubu do konca novembra je, nájsť nového trénera,“ povedal pilier zadných radov žlto-červených, ktorý sa priúčal futbalu aj v oboch dorastoch ešte bývalej Akadémie FC Nitra.
Vraj si s mužstvom nesadol
Kto trochu pozná futbalové pomery v Imeli, ten môže vedieť, že robiť hlavného trénera prvého mužstva v ich milovanom klube, nie je pre každého.
Hoci sú tam hráči ochotní nechať na známom imeľskom koberci celé svoje srdce, oduševnenosť potrebujú cítiť z každej strany. Pred rokmi viedol hrdý mančaft napríklad bývalý reprezentačný virtuóz Ľubomír Moravčík, lenže niekdajší prvoligový stopér Jozef Adámik si vraj s mužstvom túto jeseň úplne nesadol.
„Aj Jožko Adámik mal dobré veci, no povedzme spomínaný Roman Zima nemusel v istých situáciách ani zvyšovať hlas, pretože stačil jeho pohľad,“ odkryl zákulisie tímu dočasný hrajúci tréner a zároveň klubový ISSF manažér.
Mladý gólman čaroval
Imeľčania nezvykli odchádzať v ostatných rokoch z Nitry naprázdno, lenže v sobotu nastupovali premiérovo proti béčku FC a v aktuálnom rozpoložení sa im nedávali veľké šance.
FC Nitra B – TJ Imeľ 4:2 (2:1)
Góly: 17. Nicolas Gučik, 39. Tomáš Hambálek (11 m), 58. Alex Bucheň, 72. Lukáš Štrauch – 25. Tomáš Oršolík (11 m), 87. Martin Tóth (vlastný)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Na pravom krídle Imeľčanov vybehol druhý najlepší strelec súťaže Jesus, ktorý dal v dvanástich kolách osem gólov, kým z domácich strelcov mali na svojom konte najviac, po dva presné zásahy, člen Klubu ligových kanonierov Róbert Pich a Tomáš Hambálek z áčka, z ktorého nastúpili už iba zadáci Dominik Straňák a Ghančan Kojo Amankwaa.
Jednou vetou povedané, domáci vyhrali zaslúžene, pretože si vypracovali viac šancí, z ktorý tri čisté chytil na čiare výborný Adorján Molnár.
Keď však líder hostí Tomáš Oršolík v 25. minúte vyrovnal z penalty na 1:1, Imeľ ožil a jeho štyria Juhoameričania si začali dovoľovať stále viac. Ostrieľaní a urastenejší zadáci bielo-modrých však mierne pritvrdili a do únikov ich nepúšťali.
V obojstranne dobrom prvom polčase naklonil misky váh opäť na nitriansku stranu z jedenástky Hambálek a po zmene strán to bol miestami už súboj zoči-voči 21-ročného brankára Molnára s domácimi zakončovateľmi.
Z nich najmä letná posila z dorastu Žiliny Gučik bola rada, že ju tréner po hodine hry stiahol vyšťaveného z ihriska. 19-ročný autor dôležitého otváracieho gólu však patril v domácom drese k najlepším ofenzívnym hráčom zápasu.
Kouč Babinec má svoj plán
Štvrté víťazstvo jesene a aktuálna sedemzápasová šnúra Nitry B bez prehry (3 – 4 – 0) vyniesli remízového kráľa už na deviatu priečku poradia. „Víťazstvo proti Imeľu sa nerodilo úplne ľahko, pretože sme pozahadzovali aj dobré šance.
A áno, vyrovnanie z penalty na 1:1 nás trochu pribrzdilo, ale v druhom polčase sme jasne dominovali herne a aj výsledkovo,“ uviedol 55-ročný hlavný tréner FC Nitra B Martin Babinec, ktorý prezval mužstvo po ôsmom kole, v ktorom rezerva zvíťazila ešte pod taktovkou hrajúceho kouča Miloša Šimončiča v Piešťanoch 3:1.
Babinec s mužstvom ešte neprehral, po štyroch remízových výsledkoch si v sobotu zapísal svoju premiérovú bielo-modrú výhru.
Pred sezónou však videli niektorí pozorovatelia nasledovníka suverénneho AC v tabuľke o čosi vyššie.
„Súhlasím, ale dovolím si povedať, že s gólovým nástrelom Matúša Pauknera by mužstvo aj túto jeseň vyhralo viac zápasov, v ktorých napríklad herne dominovalo, no skončili sa deľbou bodov.
Predsa len, keď prídu do mužstva štyria-piati hráči z dorastu či áčka, musí si to istý čas sadnúť. Nemáme ešte dokonale natrénované určité automatizmy, ale pri troške športového šťastia to bude už len lepšie,“ zakončil nasledovník Šimončiča, ktorý sa vraj, ako 39-ročný, cíti ešte stále viac hráčom.
Martin Babinec má však s béčkom svoj plán, dokončiť jeseň bez prehry a preniknúť do hornej polovice tabuľky. Túto sobotu idú Nitrania do trinásteho Novéno Mesta n/V. a v jesennej derniére privítajú aktuálne desiate Gbely.
Tvrdia, že nasadli na zlý vlak
Dočasný hrajúci tréner TJ Imeľ 36-ročný Tomáš Bacigál kvôli zraneniu nenastúpil a ani trénerská premiéra mu pod Zoborom nevyšla.
„Nie je čo tajiť, v Nitre sme nastupovali v ťažkom psychickom rozpoložení a v nekompletnej zostave.
Jednoducho, túto jeseň sme nasadli na nesprávny vlak a výsledkovo sa to s nami vezie. Potrebujeme zvládnuť spomínaný najbližší domáci zápas proti Topoľčanom a po poslednom kole v zimnej prestávke vypnúť od futbalu.
Pritom to v Nitre miestami nevyzeralo s našou hrou vôbec zle, na lopte sme neboli zlí, ale po prepnutí do obrany nám chýba defenzívny hráč, ktorý by dokázal prerušiť brejkové akcie súpera. Práve po nich mali domáci dve-tri gólové šance,“ ktoré zlikvidoval vynikajúci Molnár.
„Prehry mužstvo ubíjajú, dokonca aj Jesusovi a Pedrovi dochádzajú nielen fyzické, ale už aj psychické sily, preto plánujeme mužstvo v zime jednoznačne posilniť,“ prezradil.
Na lane tréner z Niké ligy
Podľa nášho dobrého zdroja z juhu Slovenska však Imeľčania už pokročili aj v úlohe týchto dní – angažovať nového hlavného trénera.
A po bývalých exligových hráčoch je najnovšie na lane kouč nie hocijaký, ale rovno z našej najvyššej súťaže.
Práve tento týždeň sa má vyjadriť tréner Norbert Czibor, ktorý bol odvolaný v nikéligovom KFC Komárno len pred niekoľkými dňami, po zápase 11. kola Komárno – Ružomberok (0:1).
Ale pozor, do úvahy pripadá aj jeho - rovnako odvolaný - dovtedajší asistent v KFC Kornel Saláta. A bývalý reprezentačný stopér by si veru ešte, ako 41-ročný, zastal miesto aj v strede obrany ako hrajúci kormidelník štvrtoligistu.