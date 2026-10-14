ONLINE: FC Lokomotíva Košice - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov FC Lokomotíva Košice a AS Trenčín dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu.
Trenčín ako zástupca Niké ligy vycestuje na ihrisko treťoligistu, zápas sa začína o 14:30 h.
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ONLINE PRENOS: FC Lokomotíva Košice - AS Trenčín (futbal, výsledky, 4. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
14.10.2026 o 14:30
4. kolo
Lok. Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Čiernik – Cisko, Mihalík.
Prenos
Úvodné zostavy:
FC Lokomotíva Košice: Spišák – Gáll, Matta, Jankelić, Šimčák, Kolesár, Halčišák, Polča, Kelubia, Rezeš, Ozuzu
Náhradníci: Leško – Čorňak, Demjanovič, Handlovič, Mičian, Müller, Novotný, Pačinda, Škovran
Tréner: Miroslav Guza
AS Trenčín: Sláviček – Sanusi, Križan, Bessile, Skovajsa, Hájovský, Soares, Ansah, Mikulaj, Gonzalez, Kam
Náhradníci: Jurák – Diouf, Garba, Jepihhin, Jovanovic, Kasana, Mulder, Paur, Slovák
Tréner: Marek Ďanovský
Rozhodcovia: Čiernik – Cisko, Mihalík
FC Lokomotíva Košice: Spišák – Gáll, Matta, Jankelić, Šimčák, Kolesár, Halčišák, Polča, Kelubia, Rezeš, Ozuzu
Náhradníci: Leško – Čorňak, Demjanovič, Handlovič, Mičian, Müller, Novotný, Pačinda, Škovran
Tréner: Miroslav Guza
AS Trenčín: Sláviček – Sanusi, Križan, Bessile, Skovajsa, Hájovský, Soares, Ansah, Mikulaj, Gonzalez, Kam
Náhradníci: Jurák – Diouf, Garba, Jepihhin, Jovanovic, Kasana, Mulder, Paur, Slovák
Tréner: Marek Ďanovský
Rozhodcovia: Čiernik – Cisko, Mihalík
Ďalšie kolo slovenského Slovnaft Cupu prinesie súboj tímov, ktoré vo svojich ligových súťažiach prežívajú diametrálne odlišné obdobie. Košická Lokomotíva vedie tabuľku východnej časti tretej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Poslednú prehru zažili zverenci trénera Miroslava Guzu ešte 22. augusta, keď prehrali na ihrisku Popradu. V pohári naposledy zdolali mestského rivala Sláviu (3:0). V lige sa hráčom Lokomotívy cez víkend darilo, vyhrali 2:0 v Sabinove. Na druhej strane Trenčín zažil posledný triumf ešte 2. septembra, práve v pohári. Vyhral 2:0 v Krásne nad Kysucou. V lige naposledy zvíťazil 29. augusta proti Ružomberku (2:1). Posledný víkendový duel v Niké lige priniesol Trenčanom porážku 0:1 proti Banskej Bystrici. Prehra ukončila pôsobenie trénera Ricarda Moniza, ktorého vystriedal Marek Ďanovský.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 4. kola slovenského Slovnaft Cupu. Proti sebe nastúpia FC Lokomotíva Košice a AS Trenčín. Zápas sa začne o 14:30.