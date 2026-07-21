Košice majú spočítanú cestu do prvej šestky. Chceme nadviazať na jar, vyhlásil tréner

Pred jarnou časťou predchádzajúcej sezóny vtedy nový športový riaditeľ FC Košice Terry Westley a nový tréner Peter Černák spočítali koľko bodov bude mužstvo potrebovať na záchranu.
Pred tou nadchádzajúcou sa opäť hrali s matematikou a spočítali, koľko bodov budú potrebovať na to, aby po 22 zápasoch ostali v hornej šestke a splnili cieľ, ktorí si stanovili.
„Terry si znova urobil nejaký prieskum posledných rokov a máme to zrátané. A ten počet bodov bude jeden z tých cieľov, za ktorým si pôjdeme od zápasu k zápasu. Pred každým zápasom budeme vedieť, koľko nám ešte zostáva.
Vyšlo nám to na 32 bodov. Verím, že to vieme uhrať a že to bude nakoniec aj stačiť na prvú šestku,“ prezradil tréner Peter Černák na predzápasovej tlačovej konferencii.
Najstaršia z piatich posíl má 24
„Po konci predošlej sezóny nám bolo jasné, že pri tom počte odchodov potrebujeme priniesť posily čo najrýchlejšie. Investovali sme veľa práce do toho, aby sme nových hráčov mali ešte pred začiatkom prípravy.
Aby mali čo najviac času zvyknúť si na prostredie, na hráčov, na kabínu, na štýl hry, ktorý tréner Černák požaduje,“ hovorí Terry Westley, ktorý podľa vlastných slov začína druhú fázu svojho pôsobenia v Košiciach.
VIDEO: Tréner Peter Černák pred štartom novej sezóny
Prvou bolo zachrániť klub v lige. „Druhá etapa bude určite náročnejšia a komplikovanejšia, ale sme si vedomí tých výziev, ktoré nás čakajú. Košice patria do prvej šestky,“ dodal.
Zámer sa podaril a už pred odchodom mužstva na herné sústredenie do Rakúska prišlo päť hráčov - obranca Bojan Damjanovič z Čiernej Hory, stredopoliari Maxim Mateáš zo Slovana a útočníci Tomáš Husarčík, Aleksandar Kahvič z Bosny a Hercegoviny a Aleksa Maraš z Čietnej Hory.
Káder FC Košice
Brankári: Matúš Kira, Filip Kalanin, Kevin Dabrowski (Poľsko)
Obrancovia: Tomáš Ďurko, Ján Krivák, Daniel Magda, Dominik Kružliak, Sebastian Kóša, Juraj Teplan, Leonardo Lukačević (Rakúsko), Bojan Damjanović (Čierna Hora)
Stredopoliari: Filip Lichý, Milan Dimun, Dávid Gallovič, Edin Julardžija (Chorvátsko), Matej Jakúbek, Milan Polča, Miroslav Sovič ml., Matej Madleňák, Marek Zsigmund, Osman Kakay (Sierra Leone), Emilian Metu (Rakúsko), Maxim Mateáš, Kevor Palumets (Estónsko), Viliam Vrábel
Útočníci: Mário Rabatin, Roman Čerepkai, Tomáš Husarčík, Aleksandar Kahvić (Bosna a Hercegovina), Milan Šimon Rehuš, Aleksa Maraś (Čierna Hora)
Tých ešte doplnil aj estónsky reprezentant Kevor Palumets, ktorý prišiel z Podbrezovej výmenou za útočníka Karla Miljaniča.
„Cieľ, ktorý sme si stanovili, bolo priniesť niekoľko projektových mladých hráčov, ktorí majú kvalitu už teraz a u nás ju budú rozvíjať do budúcnosti. Je to dôležité pre klub aj preto, lebo s nimi môže v budúcnosti urobiť dobrý biznis,“ zdôraznil Westley.
Najstarším z nováčikov je 24- ročný Maraš, najmladším iba 18-ročný veľký slovenský talent Maxim Mateáš, ktorý dal Košiciam prednosť pred materským Slovanom aj Trnavou.
Novinkou je aj to, že Košice zrušili B-mužstvo, ktoré hralo v minulej sezóne v tretej lige. „Veríme, že mladí hráči dostanú dosť priestoru aj v našom A-mužstve.
Navyše vzhľadom na kvalitu súťaže a problémy, ktoré sme pred každým víkendom mali s vyskladaním B mužstva, U 19 a U17, nám to proste nestalo za to,“ zdôvodnil rozhodnutie klubu Westley.
Niektorí prekvapili
Spokojný s nováčikmi v príprave bol aj tréner Černák. Okrem hráčov, ktorí do Košíc prestúpili, absolvovalo celú prípravu aj viacero mladíkov z vlastnej akadémie.
A niektorí prekvapili. Ako napríklad iba 18-ročný odchovanec Viliam Vrábel, ktorého v prípravných zápasoch skúšali na pozícii pravého windbacka. Tá sa po skončení hosťovania Matyása Kovácsa zdala byť jednou z problematických.
„Mali sme káder pripravený už pred štartom prípravy, za čo sme naozaj veľmi vďační, absolvovali sme sústredenie v Rakúsku, kde sme mali možnosť konfrontovať sa s vynikajúcimi tímami.
Z toho pohľadu verím, že sme pripravení na sezónu, chceme nadviazať na to, čo sa nám podarilo v druhej polovici minulej sezóny.
Byť konkurencieschopní a zaujímaví a samozrejme dostať sa do prvej šestky, čo je náš prioritný a základný cieľ,“ nadviazal na športového riaditeľa tréner Peter Černák.
Udiať sa môže všeličo
Keďže prestupové okno sa zatvára až 13. septembra ani v Košiciach nevylučujú, že nejaký pohyb v kádri nastať môže. „Nateraz sme spokojní s tým, čo máme, ale do konca prestupového obdobia sa môže všeličo udiať,“ povedal Westley.
Obzvlášť, keď sa už dlhšie v kuloároch hovorí o záujme o ťahúňov skvelej jari, Milana Šimona Rehuša a Romana Čerepkaia.
Zmeny v kádri:
Príchody: Kevor Palumets (Podbrezová), Bojan Damjanović (Sutjeska Nikšić), Maxim Mateáš (Slovan Bratislava), Tomáš Husarčík (Ružomberok), Aleksa Maraś (Botev Plovdiv), Aleksandar Kahvić (SSV Ulm)
Odchody: Dávid Šípoš (MŠK Žilina), Karlo Miljanić (Podbrezová), Vladimir Perišić (Slavia Praha), Mátyás Kovács (MTK Budapešť, La Louviére - Belgicko), Erlantz Palacín (Arenas Club de Getxo - Španielsko)
„Kým nedostaneme priamo nejakú ponuku, sú to všetko špekulácie,“ doplnil Westley.
Pre trénera Černáka je dôležité aj to, že hoci odišlo viacero hráčov, základ mužstva ostal pohromade.
Košičanom sa podarilo udržať stredopoliara Filipa Lichého, ktorý patril na jar k najlepším hráčom a po hosťovaní zo Slovana sa už ako voľný hráč upísal Košiciam na ďalší rok.
Úspešné boli aj rokovania so španielskou Zaragozou a hosťovanie stopéra Sebastiána Kóšu v Košiciach bude pokračovať.
Výzvou aj pohár
Okrem ligy je pre Košičanov výzvou aj Slovnaft Cup, v ktorom v poslednej edícii našli premožiteľa až vo finále, keď prehrali so Žilinou.
Pohárová motivácia je o to väčšia, že budúcoročné májové finále sa bude hrať v Košiciach.
„Bolo by to pekné, keby sme sa tam znovu dokázali pretlačiť, ale je to dlhá cesta. Teraz riešime sezónu, čo sa týka ligy a o pohári to bude až postupne.
Aj tie prvé kolá zdanlivo jednoduchšie sú ťažké, mužstvá z nižších líg sa chcú na prvoligistov vytiahnuť, takže tá cesta je ešte dlhá,“ povedal tréner Černák.
Podľa zástupcu kapitána Dominika Kružliaka sa už v šatni nevedia dočkať nedele, kedy vybehnú na žilinský trávnik na zápas prvého kola.
VIDEO: Zástupca kapitána Dominik Kružliak pred štartom novej sezóny
„Príprava bola výborná z našej strany, mali sme dobre sústredenie v Rakúsku, mali sme výborné podmienky, odohrali sme tam dobré zápasy.
Prišlo dosť nových hráčov, ktorí si myslím, že dobre zapadli do mužstva a myslím si, že sme pripravení na začiatok sezóny a tešíme sa,“ povedal Kružliak, ktorí spolu so spoluhráčmi verí v úspešnú sezónu po úspešnej príprave.
Výsledky Košíc príprave:
Mezőkövesd - FC Košice 2:3 (1:1)
Sturm Graz - FC Košice 2:2 (1:1)
Rapid Bukurešť - FC Košice 1:1 (0:0)
Humenné - FC Košice 0:1 (0:0)
FC Košice - DVTK Miskolc 3:1 (2:0)
V tej Košičania v piatich zápasoch nenašli premožiteľa a k trom víťazstvám si práve v Rakúsku dve cenné remízy.