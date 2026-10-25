Šmýkal sa po kolenách, vyplazil jazyk. Šéf Realu nachytal Barcelonu, kde to nečakala

Starý dobrý José Mourinho je späť. Portugalský tréner oslávil víťazstvo na Camp Nou tým, že sa od radosti šmýkal na kolenách, vyplazil jazyk a zatínal päste. Presne ako v časoch svojej najväčšej slávy.
"Niekedy môžete zvíťaziť so šťastím, ale my sme to dokázali s pokojom a úplne zaslúžene," vyhlásil Mourinho.
Ešte predtým vyhral taktickú bitku s Hansim Flickom na strane Barcelony. Jeho pressing úplne paralyzoval Pedriho a Rodriho, zatiaľ čo Real Madrid nachádzal slabiny v obrane Barcelony na oboch krídlach.
Futbalisti Realu Madrid v rámci 10. kola španielskej ligy vyhrali na pôde úhlavného rivala z Barcelony 2:1. Oba góly Realu strelil Mbappé, v drese Barcelony sa presadil iba Raphinha.
"Skvelý zápas. Na vysokej úrovni. Som presvedčený, že celý svet, ktorý miluje futbal, sa na chvíľu zastavil, aby ho sledoval. A určite nebol sklamaný. Oba tímy hrali na víťazstvo," opisoval Mourinho.
"Moji chlapci odohrali mimoriadny zápas. Boli výborne organizovaní, koncentrovaní a ukázali obrovský charakter. Bol to náš najťažší zápas proti najkvalitnejšiemu súperovi. Proti mužstvu, ktoré dovtedy v lige iba vyhrávalo. Toto je veľké víťazstvo, ale keď sa vrátime do práce, nedovolím hráčom, aby mali hlavy v oblakoch," upozornil Mourinha.
Portugalcovi vyšiel ťah s nasadením Bernarda Silvu aj striedanie Camavingu v závere zápasu.
„Real Madrid vstal z mŕtvych na najnáročnejšej scéne, proti mužstvu, ktoré dominuje španielskej lige. Tam, kde sa to najmenej očakávalo, a vo chvíli, keď s tým takmer nikto nepočítal, predviedol Biely balet svoj najlepší výkon za posledné dve sezóny,“ napísal denník AS.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Real Madrid
Mourinho pripravil pascu
Real sa ukázal ako pevný, presný a všestranný tím, schopný disciplinovane brániť a zároveň rozumne prechádzať do útoku. El Clásico vyhral vďaka dvom gólom Mbappého, ktorý opäť zažiaril v správnej chvíli.
Barcelona nedokázala nadviazať na sériu deviatich víťazstiev a nepresadila sa ani v priestore, ktorý je jej najväčšou doménou – v strede poľa.
Víťazstvo Realu zdramatizovalo boj o titul a zároveň zbavilo madridský klub komplexov v čase, keď medzi oboma gigantmi zúri otvorená vojna na všetkých frontoch – rozhodcovskom, inštitucionálnom, súdnom aj medzinárodnom.
Dva góly Mbappého, ktorý má na El Clásico mimoriadny čuch, však môžu vytvárať mylný dojem. Real totiž nezvíťazil iba vďaka individuálnej kvalite francúzskeho útočníka. Triumf postavil predovšetkým na organizovanej hre, obetavosti a tvrdej práci.
Do pomyselnej knihy hrdinov sa zapíšu obranca Cucurella, ktorý bol pre Lamineho Yamala hotovou nočnou morou, stredopoliari Tchouaméni a Diomande, ktorý v sebe spojil futbalového umelca s robotníkom.
Hosťom chýbal Brazílčan Vinícius Júnior, ktorý si odpykával trest za vylúčenie, aj belgický brankár Thibaut Courtois, ktorého vyradila z hry chrípka. Jeho náhradník, Ukrajinec Andrij Lunin bol rovnakou oporou.
"Povedal som mu iba: ‚Ty trénuješ preto, aby si chytal, nie preto, aby si sedel na lavičke. Tak choď a chytaj.‘ A on podal veľmi vyrovnaný a pokojný výkon. Máme najlepšieho brankára na svete, ale dnes nikto z nás neplakal preto, že Thibaut nemohol hrať," dodal Mourinho.
VIDEO: Zákrok Lunina v El Clásicu
Dvaja technici namiesto svalov
„Mourinho na Camp Nou udrel päsťou do stola. A dokázal to predovšetkým svojou taktikou,“ opisoval denník Marca.
Trénera Barcelony Hansiho Flicka prekvapil základnou zostavou, v ktorej vedľa seba v strede poľa nastúpili Bernardo Silva a Arda Güler.
Dvaja technicky mimoriadne nadaní futbalisti, o ktorých Mourinho kedysi vyhlásil, že v Ríme by s nimi dostali päť gólov, nastúpili v zápase, ktorý si podľa všetkých predpovedí vyžadoval pravý opak – fyzickú silu, tvrdosť a behavosť.
Bol to odvážny a nečakaný ťah, ktorý Portugalčanovi vyšiel dokonale. Svoje taktické majstrovstvo navyše potvrdil striedaniami. V závere zápasu sa o veľký moment postaral Camavinga.
Najlepší zápas za tri roky
Real Madrid odohral pravdepodobne svoj najlepší zápas za posledné tri roky. Bol výborne organizovaný, agresívny, disciplinovaný a zároveň ukázal obrovskú futbalovú kvalitu vždy, keď sa lopta dostala k Bernardovi Silvovi, Gülerovi, Bellinghamovi či Diomandému.
Mourinho pripravil pascu a Barcelona, natoľko presvedčená o vlastnej prevahe, nedokázala nájsť spôsob, ako z nej uniknúť.
Portugalský tréner odchádza z Camp Nou s výrazne posilnenou pozíciou. Jeho mužstvo urobilo veľký krok vpred a zanechalo dojem, že sa mu podarilo zmeniť pohľad na celý tím.
„A spolu s ním sa vrátil aj starý dobrý Mourinho. Tréner, ktorý opäť vzbudzuje strach,“ dodal denník Marca.
Mbappé dosiahol stovku
Hrdinom zápasu bol Kylian Mbappé, ktorý strelil oba góly Realu. Pri prvom mu výrazne pomohlo aj šťastie, keď ho loptou nastrelil hráč Barcelony Gerard Martín.
Francúzsky útočník má Camp Nou mimoriadne rád. V predchádzajúcich troch zápasoch na tomto štadióne strelil osem gólov vrátane dvoch hetrikov.
Pre lepšiu predstavu o Mbappého streleckej produktivite sa ponúka porovnanie s ďalším legendárnym kanonierom Realu Madrid.
Cristiano Ronaldo potreboval na strelenie prvých 100 gólov v drese Realu 105 zápasov.
Mbappé dosiahol rovnakú métu o jedenásť stretnutí neskôr. Dvojgólovým predstavením proti Barcelone sa dostal na hranicu 100 gólov za Real Madrid.
Podarilo sa mu to ešte pred 2. novembrom, dátumom, ktorý mal osobitne vyznačený v kalendári.
Práve v tento deň totiž Cristiano Ronaldo dosiahol svoju stovku na začiatku tretej sezóny v drese Bieleho baletu.
Barcelona prvýkrát stratila body
Barcelona prvýkrát v tejto sezóne v lige stratila body. Predtým deväťkrát za sebou vyhrala a súperom strieľala v priemere viac ako štyri góly za zápas. Proti Realu sa však presadila iba raz.
V drese Barcelony podal výkon na svojej najvyššej úrovni možno iba Pedri. Ani on však po zápase nehľadal výhovorky.
„Celkovo sme neodohrali dobrý zápas. V prvom polčase sme to neboli my. Bolo veľa vecí, ktoré sme mohli urobiť lepšie. V druhom polčase sme vyrovnali, ale potom prišiel protiútok súpera, o ktorom sme vedeli, že ho dokáže podniknúť. Nezvládli sme ho však ubrániť a dostali sme druhý gól.
V prvom polčase sme hrali veľmi pomaly, zbytočne sme strácali lopty a za takéto chyby sa platí. Musíme sa zlepšiť a ísť ďalej.
Sú to len tri body. Chceli sme vyhrať El Clásico pred našimi fanúšikmi, ale sezóna je ešte veľmi dlhá. Chceli sme im toto víťazstvo venovať, no nepodarilo sa. Stále sú to však len tri body. O ligovom titule sa v tomto zápase nerozhoduje,“ hodnotil podľa denníka AS stredopoliar Barcelony Pedri.
Barcelona zostáva na čele španielskej ligy s dvojbodovým náskokom pred Atléticom Madrid. Real Madrid vyhral na ihrisku svojho najväčšieho rivala prvýkrát od októbra 2023. V tabuľke je tretí a na vedúcu Barcelonu stráca tri body.
„Ak by sme odchádzali s deväťbodovou stratou, bolo by to psychologicky veľmi náročné. Šesťbodová strata by znamenala, že situácia zostáva vyrovnaná, navyše nás ešte čaká vzájomný zápas na Bernabéu. Ale odchádzať s trojbodovou stratou je niečo úplne iné,“ teší sa Mourinho.