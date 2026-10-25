Šmýkal sa po kolenách, vyplazil jazyk. Šéf Realu nachytal Barcelonu, kde to nečakala

Tréner Realu Madrid José Mourinho.
Fotogaléria (81)
Tréner Realu Madrid José Mourinho. (Autor: TASR/AP)
Pavol Spál|26. okt 2026 o 00:10
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Hrdina zápasu má stovku.

Starý dobrý José Mourinho je späť. Portugalský tréner oslávil víťazstvo na Camp Nou tým, že sa od radosti šmýkal na kolenách, vyplazil jazyk a zatínal päste. Presne ako v časoch svojej najväčšej slávy.

"Niekedy môžete zvíťaziť so šťastím, ale my sme to dokázali s pokojom a úplne zaslúžene," vyhlásil Mourinho.

Ešte predtým vyhral taktickú bitku s Hansim Flickom na strane Barcelony. Jeho pressing úplne paralyzoval Pedriho a Rodriho, zatiaľ čo Real Madrid nachádzal slabiny v obrane Barcelony na oboch krídlach.

Futbalisti Realu Madrid v rámci 10. kola španielskej ligy vyhrali na pôde úhlavného rivala z Barcelony 2:1. Oba góly Realu strelil Mbappé, v drese Barcelony sa presadil iba Raphinha.

"Skvelý zápas. Na vysokej úrovni. Som presvedčený, že celý svet, ktorý miluje futbal, sa na chvíľu zastavil, aby ho sledoval. A určite nebol sklamaný. Oba tímy hrali na víťazstvo," opisoval Mourinho.

"Moji chlapci odohrali mimoriadny zápas. Boli výborne organizovaní, koncentrovaní a ukázali obrovský charakter. Bol to náš najťažší zápas proti najkvalitnejšiemu súperovi. Proti mužstvu, ktoré dovtedy v lige iba vyhrávalo. Toto je veľké víťazstvo, ale keď sa vrátime do práce, nedovolím hráčom, aby mali hlavy v oblakoch," upozornil Mourinha.

Portugalcovi vyšiel ťah s nasadením Bernarda Silvu aj striedanie Camavingu v závere zápasu.

„Real Madrid vstal z mŕtvych na najnáročnejšej scéne, proti mužstvu, ktoré dominuje španielskej lige. Tam, kde sa to najmenej očakávalo, a vo chvíli, keď s tým takmer nikto nepočítal, predviedol Biely balet svoj najlepší výkon za posledné dve sezóny,“ napísal denník AS.

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Real Madrid

Mourinho pripravil pascu

Real sa ukázal ako pevný, presný a všestranný tím, schopný disciplinovane brániť a zároveň rozumne prechádzať do útoku. El Clásico vyhral vďaka dvom gólom Mbappého, ktorý opäť zažiaril v správnej chvíli.

Barcelona nedokázala nadviazať na sériu deviatich víťazstiev a nepresadila sa ani v priestore, ktorý je jej najväčšou doménou – v strede poľa.

Víťazstvo Realu zdramatizovalo boj o titul a zároveň zbavilo madridský klub komplexov v čase, keď medzi oboma gigantmi zúri otvorená vojna na všetkých frontoch – rozhodcovskom, inštitucionálnom, súdnom aj medzinárodnom.

Dva góly Mbappého, ktorý má na El Clásico mimoriadny čuch, však môžu vytvárať mylný dojem. Real totiž nezvíťazil iba vďaka individuálnej kvalite francúzskeho útočníka. Triumf postavil predovšetkým na organizovanej hre, obetavosti a tvrdej práci.

Do pomyselnej knihy hrdinov sa zapíšu obranca Cucurella, ktorý bol pre Lamineho Yamala hotovou nočnou morou, stredopoliari Tchouaméni a Diomande, ktorý v sebe spojil futbalového umelca s robotníkom.

Hosťom chýbal Brazílčan Vinícius Júnior, ktorý si odpykával trest za vylúčenie, aj belgický brankár Thibaut Courtois, ktorého vyradila z hry chrípka. Jeho náhradník, Ukrajinec Andrij Lunin bol rovnakou oporou. 

"Povedal som mu iba: ‚Ty trénuješ preto, aby si chytal, nie preto, aby si sedel na lavičke. Tak choď a chytaj.‘ A on podal veľmi vyrovnaný a pokojný výkon. Máme najlepšieho brankára na svete, ale dnes nikto z nás neplakal preto, že Thibaut nemohol hrať," dodal Mourinho.


VIDEO: Zákrok Lunina v El Clásicu

Dvaja technici namiesto svalov

„Mourinho na Camp Nou udrel päsťou do stola. A dokázal to predovšetkým svojou taktikou,“ opisoval denník Marca.

Trénera Barcelony Hansiho Flicka prekvapil základnou zostavou, v ktorej vedľa seba v strede poľa nastúpili Bernardo Silva a Arda Güler.

Dvaja technicky mimoriadne nadaní futbalisti, o ktorých Mourinho kedysi vyhlásil, že v Ríme by s nimi dostali päť gólov, nastúpili v zápase, ktorý si podľa všetkých predpovedí vyžadoval pravý opak – fyzickú silu, tvrdosť a behavosť.

Bol to odvážny a nečakaný ťah, ktorý Portugalčanovi vyšiel dokonale. Svoje taktické majstrovstvo navyše potvrdil striedaniami. V závere zápasu sa o veľký moment postaral Camavinga.

Fotogaléria zo zápasu FC Barcelona - Real Madrid (La Liga, 10. kolo)
Real Madrid's Yan Diomande, left, fights for the ball with Barcelona's Lamine Yamal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAX
Real Madrid's Eduardo Camavinga looks on ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX
Barcelona's Lamine Yamal controls the ball as he warms up ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX
Barcelona players warm up ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX
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Barcelona's Lamine Yamal controls the ball as he warms up ahead of a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, left, is challenged by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, left, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Aurelien Tchouameni during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, left, shakes hands with Barcelona's head coach Hansi Flick during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, is challenged by Barcelona's Joao Cancelo during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, center, is challenged by Barcelona's Pau Cubarsi, left, and Barcelona's Pedri during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Anthony Gordon, right, is challenged by Real Madrid's Arda Guler during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri, right, challenges for the ball with Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, right, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Joao Cancelo during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, left, fights for the ball with Real Madrid's Arda Guler during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal is challenged by Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid team players pose prior to the start of a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, left, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, center, is tackled by Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, second left, argues with Referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, left, argues with Referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Jude Bellingham, left, is challenged by Barcelona's Rodrigo during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, attempts a shot at goal and misses in front of Barcelona's Gerard Martin, right, and Barcelona's goalkeeper Joan Garcia during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal runs with the ball during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Federico Valverde, right, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, second right, runs with the ball past Real Madrid's Aurelien Tchouameni, right, and Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri, right, argues with referee Juan Martinez Munuera during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's goalkeeper Andriy Lunin runs during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAX=Real Madrid's head coach Jose Mourinho gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Anthony Gordon, left, is tackled by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, foreground, fights for the ball with Real Madrid's Dean Huijsen during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Gerard Martin, right, is challenged by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, reacts after a missed scoring opportunity during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, attempts a shot and misses at goal in front of Real Madrid's goalkeeper Andriy Lunin during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Jude Bellingham gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates with his teammates Arda Guler, left, and Jude Bellingham after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Pau Cubarsi during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Gerard Martin, right, is challenged by Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, attempts a shot at goal and misses in front of Barcelona's Gerard Martin, during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Anthony Gordon, right, runs with the ball past Real Madrid's Bernardo Silva during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Fermin Lopez, left, is challenged by Real Madrid's Aurelien Tchouameni during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, left, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe reacts after a missed scoring opportunity during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Yan Diomande, left, is challenged by Barcelona's Fermin Lopez during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, and Barcelona's Alejandro Balde react at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Pedri applauds fans at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho, right, celebrates with his goalkeeper goalkeeper Andriy Lunin at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Arda Guler, right, celebrates with his teammate Aurelien Tchouameni at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho leaves the field at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Karim Adeyemi, right, fights for the ball with Real Madrid's Denzel Dumfries during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Eduardo Camavinga, right, is challenged by Barcelona's goalkeeper Joan Garcia, left, and Barcelona's Pau Cubarsi during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, second left, and Barcelona's Pedri react as referee Juan Martinez Munuera shows a yellow card to Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXBarcelona's Rodrigo, left, reacts as referee Juan Martinez Munuera shows a yellow card to Barcelona's Anthony Gordon during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, celebrates with Real Madrid's Yan Diomande after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal, right, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Marc Cucurella during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, center, celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring his side's second goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's head coach Hansi Flick gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal reacts after a missed scoring opportunity during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Yan Diomande, left, jumps for the ball with Barcelona's Pedri during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Lamine Yamal attempts a shot at goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Frenkie de Jong, left, attempts a shot at goal in front of Real Madrid's Aurelien Tchouameni during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Raphinha, second right, celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXBarcelona's Raphinha, right, celebrates Barcelona's Rodrigo after scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's head coach Jose Mourinho gestures during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, left, celebrates after scoring his side's second goal with his teammate Real Madrid's Eduardo Camavinga during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Kylian Mbappe, right, is tackled by Barcelona's Alejandro Balde during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Jose Breton) - XLALIGAXReal Madrid's Denzel Dumfries, left, argues with Barcelona's Gabriel Jesus, right, at the end of the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) - XLALIGAX

Najlepší zápas za tri roky

Real Madrid odohral pravdepodobne svoj najlepší zápas za posledné tri roky. Bol výborne organizovaný, agresívny, disciplinovaný a zároveň ukázal obrovskú futbalovú kvalitu vždy, keď sa lopta dostala k Bernardovi Silvovi, Gülerovi, Bellinghamovi či Diomandému.

Mourinho pripravil pascu a Barcelona, natoľko presvedčená o vlastnej prevahe, nedokázala nájsť spôsob, ako z nej uniknúť.

Portugalský tréner odchádza z Camp Nou s výrazne posilnenou pozíciou. Jeho mužstvo urobilo veľký krok vpred a zanechalo dojem, že sa mu podarilo zmeniť pohľad na celý tím.

„A spolu s ním sa vrátil aj starý dobrý Mourinho. Tréner, ktorý opäť vzbudzuje strach,“ dodal denník Marca.

Mbappé dosiahol stovku

Hrdinom zápasu bol Kylian Mbappé, ktorý strelil oba góly Realu. Pri prvom mu výrazne pomohlo aj šťastie, keď ho loptou nastrelil hráč Barcelony Gerard Martín.

Francúzsky útočník má Camp Nou mimoriadne rád. V predchádzajúcich troch zápasoch na tomto štadióne strelil osem gólov vrátane dvoch hetrikov.

Pre lepšiu predstavu o Mbappého streleckej produktivite sa ponúka porovnanie s ďalším legendárnym kanonierom Realu Madrid.

Cristiano Ronaldo potreboval na strelenie prvých 100 gólov v drese Realu 105 zápasov.

Mbappé dosiahol rovnakú métu o jedenásť stretnutí neskôr. Dvojgólovým predstavením proti Barcelone sa dostal na hranicu 100 gólov za Real Madrid.

Podarilo sa mu to ešte pred 2. novembrom, dátumom, ktorý mal osobitne vyznačený v kalendári.

Práve v tento deň totiž Cristiano Ronaldo dosiahol svoju stovku na začiatku tretej sezóny v drese Bieleho baletu.

Futbalisti Realu Madrid oslavujú triumf nad FC Barcelona.
Futbalisti Realu Madrid oslavujú triumf nad FC Barcelona. (Autor: TASR/AP)

Barcelona prvýkrát stratila body

Barcelona prvýkrát v tejto sezóne v lige stratila body. Predtým deväťkrát za sebou vyhrala a súperom strieľala v priemere viac ako štyri góly za zápas. Proti Realu sa však presadila iba raz.

V drese Barcelony podal výkon na svojej najvyššej úrovni možno iba Pedri. Ani on však po zápase nehľadal výhovorky.

„Celkovo sme neodohrali dobrý zápas. V prvom polčase sme to neboli my. Bolo veľa vecí, ktoré sme mohli urobiť lepšie. V druhom polčase sme vyrovnali, ale potom prišiel protiútok súpera, o ktorom sme vedeli, že ho dokáže podniknúť. Nezvládli sme ho však ubrániť a dostali sme druhý gól.

V prvom polčase sme hrali veľmi pomaly, zbytočne sme strácali lopty a za takéto chyby sa platí. Musíme sa zlepšiť a ísť ďalej.

Sú to len tri body. Chceli sme vyhrať El Clásico pred našimi fanúšikmi, ale sezóna je ešte veľmi dlhá. Chceli sme im toto víťazstvo venovať, no nepodarilo sa. Stále sú to však len tri body. O ligovom titule sa v tomto zápase nerozhoduje,“ hodnotil podľa denníka AS stredopoliar Barcelony Pedri.

Barcelona zostáva na čele španielskej ligy s dvojbodovým náskokom pred Atléticom Madrid. Real Madrid vyhral na ihrisku svojho najväčšieho rivala prvýkrát od októbra 2023. V tabuľke je tretí a na vedúcu Barcelonu stráca tri body.

„Ak by sme odchádzali s deväťbodovou stratou, bolo by to psychologicky veľmi náročné. Šesťbodová strata by znamenala, že situácia zostáva vyrovnaná, navyše nás ešte čaká vzájomný zápas na Bernabéu. Ale odchádzať s trojbodovou stratou je niečo úplne iné,“ teší sa Mourinho. 


Tabuľka La Ligy

La Liga

    Tréner Realu Madrid José Mourinho.
    Tréner Realu Madrid José Mourinho.
    Šmýkal sa po kolenách, vyplazil jazyk. Šéf Realu nachytal Barcelonu, kde to nečakala
    Pavol Spáldnes 00:10
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