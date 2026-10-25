ONLINE: FC Barcelona - Real Madrid dnes, El Clásico LIVE (La Liga - 10. kolo)

Futbalisti FC Barcelona a Realu Madrid dnes hrajú zápas 10. kola španielskej La Ligy.
Španielski rivali odohrajú prvé El Clásico sezóny, dejiskom duelu je štadión Camp Nou.
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ONLINE PRENOS: FC Barcelona - Real Madrid (futbal, La Liga, 10. kolo, El Clásico, nedeľa, výsledky, naživo)
Španielska LaLiga 2026/2027
25.10.2026 o 21:00
10. kolo
Barcelona
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní šlágra 10. kola španielskej La Ligy, v ktorom sa na Camp Nou stretnú odvekí rivali FC Barcelona a Real Madrid. El Clásico opäť sľubuje atraktívny futbal a veľké emócie. Barcelona bude chcieť potvrdiť výborný vstup do sezóny a pred vlastnými fanúšikmi si udržať stopercentnú ligovú bilanciu.
Barcelona vyhrala všetkých deväť úvodných ligových stretnutí a na čele tabuľky má päťbodový náskok pred druhým Atléticom Madrid. Katalánci navyše disponujú mimoriadne produktívnym útokom, ktorý už strelil 39 gólov. Real Madrid sa nachádza na treťom mieste so šesťbodovou stratou na Barcelonu, a tak bude chcieť na Camp Nou bodovať, aby svojho rivala v boji o titul nestratil z dohľadu.
Barcelona prichádza do El Clásica vo výbornej ligovej forme. V posledných piatich zápasoch La Ligy zdolala Real Betis 5:2, Getafe 3:0, Sevillu 3:1, Racing Santander 7:2 a Levante 4:2. Katalánci tak v lige ešte nestratili ani bod. Ich víťaznú sériu síce prerušila prehra 2:4 s Parížom Saint-Germain v Lige majstrov, no v domácej súťaži zostávajú naďalej stopercentní.
Real Madrid má za sebou náročné obdobie, počas ktorého najskôr prehral v ligovom derby s Atléticom Madrid 1:2. Následne však zvíťazil nad Villarrealom 1:0 a v ďalšom kole La Ligy si poradil aj so Sevillou, ktorú zdolal 4:1. Darilo sa mu aj v Lige majstrov, kde najskôr vyhral na pôde AS Rím 4:3 a potom doma zdolal RB Lipsko 4:1. Zverenci Josého Mourinha tak pred El Clásicom ťahajú sériu štyroch víťazstiev vo všetkých súťažiach.
Barcelona vyhrala všetkých deväť úvodných ligových stretnutí a na čele tabuľky má päťbodový náskok pred druhým Atléticom Madrid. Katalánci navyše disponujú mimoriadne produktívnym útokom, ktorý už strelil 39 gólov. Real Madrid sa nachádza na treťom mieste so šesťbodovou stratou na Barcelonu, a tak bude chcieť na Camp Nou bodovať, aby svojho rivala v boji o titul nestratil z dohľadu.
Barcelona prichádza do El Clásica vo výbornej ligovej forme. V posledných piatich zápasoch La Ligy zdolala Real Betis 5:2, Getafe 3:0, Sevillu 3:1, Racing Santander 7:2 a Levante 4:2. Katalánci tak v lige ešte nestratili ani bod. Ich víťaznú sériu síce prerušila prehra 2:4 s Parížom Saint-Germain v Lige majstrov, no v domácej súťaži zostávajú naďalej stopercentní.
Real Madrid má za sebou náročné obdobie, počas ktorého najskôr prehral v ligovom derby s Atléticom Madrid 1:2. Následne však zvíťazil nad Villarrealom 1:0 a v ďalšom kole La Ligy si poradil aj so Sevillou, ktorú zdolal 4:1. Darilo sa mu aj v Lige majstrov, kde najskôr vyhral na pôde AS Rím 4:3 a potom doma zdolal RB Lipsko 4:1. Zverenci Josého Mourinha tak pred El Clásicom ťahajú sériu štyroch víťazstiev vo všetkých súťažiach.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.