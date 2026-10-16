Barcelona bude ešte silnejšia. Po zranení sa jej vrátili dve ofenzívne hviezdy

Futbalisti FC Barcelona môžu v sobotňajšom stretnutí 9. kola španielskej La Ligy na pôde tretieho tímu tabuľky Realu Betis počítať aj s kapitánom Raphinhom a stredopoliarom Frenkiem de Jongom.
Obaja sa zotavili zo zranení a podľa trénera Hansiho Flicka sú pripravení vrátiť sa do zápasového diania.
Raphinha vynechal posledné dva duely Barcelony pre problémy so stehnom, ktoré ho začali trápiť počas reprezentačnej prestávky.
„Ak sa ho opýtate, povie vám, že je pripravený nastúpiť od začiatku. Musíme však postupovať krok za krokom.
V krátkom čase nás čaká veľa zápasov a musíme starostlivo riadiť jeho záťaž,“ citovala Flicka agentúra AFP.
Brazílsky útočník strelil od leta 14 gólov v ôsmich zápasoch, jeden zásah pridal aj v drese národného tímu.
De Jong do diania v prebiehajúcom ročníku zatiaľ nezasiahol, z letných MS v USA, Kanade a Mexiku sa totiž vrátil s vážnejším zranením kolena.
„Ponúka nám ďalšiu alternatívu v strede poľa a uvidíme, ako sa bude vyvíjať jeho stav. Na tréningoch pracuje dobre a je pripravený odohrať určitý počet minút. Pôsobí veľmi sústredene a je to špičkový hráč,“ povedal Flick na adresu holandského stredopoliara.
Návraty opôr by mohli zmierniť záťaž na 19-ročného Laminea Yamala, čerstvý majster sveta si pripísal plnú minutáž v ôsmich z desiatich zápasov Barcelony v tejto sezóne.
„Je to výnimočný hráč. Musíme kontrolovať jeho minutáž, no najdôležitejšie je, aby si futbal užíval. Taká je momentálne situácia a nechcem to narúšať,“ konštatoval nemecký kouč.
Katalánci vstúpili do sezóny stopercentne vo všetkých súťažiach, v najbližších dňoch ich však čaká náročná séria stretnutí.
Po sobotňajšom dueli v Seville sa v utorok v Lige majstrov predstavia na pôde obhajcu trofeje Paríža St. Germain a v nedeľu privítajú Real Madrid v domácom „El Clasicu“.