Dva postupy a návrat medzi najlepších. Úspešný tréner v Prievidzi končí

Futbalový FC Baník Prievidza mení trénera. Filip Hlohovský po takmer troch rokoch na lavičke A-tímu končí vo svojej funkcii.
Vedenie klubu rozhodlo o jeho odvolaní po nedeľňajšej prehre 0:3 na ihrisku Veľkých Ludiniec. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe.
Tridsaťosemročný Hlohovský sa s prievidzským klubom rozlúči po období, počas ktorého sa výrazne podieľal na jeho športovom napredovaní.
Ako hráč aj tréner pomohol Baníku k dvom postupom a k návratu medzi najlepšie tímy regiónu.
Dva postupy a úspešná sezóna
Hlohovský sa do Prievidze vrátil po profesionálnej hráčskej kariére v roku 2020. Pôvodne chcel v domácom klube predovšetkým dohrať kariéru, postupne sa však jeho úloha rozšírila.
Počas pandémie sa stal hrajúcim asistentom trénera. V tejto pozícii sa podieľal na postupe z piatej do štvrtej ligy, pričom patril aj medzi najlepších strelcov mužstva. Neskôr prevzal pozíciu hlavného trénera.
V sezóne 2024/2025 doviedol Baník k postupu do tretej najvyššej slovenskej súťaže. Tím následne obsadil tretie miesto, čo klub označil za svoj najvýraznejší úspech za posledných 16 rokov.
Na lavičke A-tímu naprieč súťažami odkoučoval celkovo 94 zápasov.
Nástupca zatiaľ nie je známy
Športový riaditeľ Štefan Pekár priznal, že rozhodnutie ukončiť spoluprácu s Hlohovským nebolo jednoduché.
„Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko, ale takto sme sa celé vedenie rozhodli,“ uviedol Pekár v stanovisku klubu na oficiálnej stránke.
Zároveň zdôraznil prínos odchádzajúceho trénera pre prievidzský futbal a poďakoval mu za prácu, ktorú odviedol v pozícii hráča aj trénera.
Baník zároveň avizoval, že meno nového hlavného trénera oznámi v blízkom čase.
Hlohovský: Prácu som robil so srdcom
Samotný Hlohovský sa s klubom rozlúčil slovami, z ktorých bolo cítiť jeho vzťah k mestu aj k mužstvu.
„Som hrdý nielen na seba, ale aj na chalanov, ktorí tu ešte so mnou hrali a pôsobili. Nie vždy boli docenení, čo ma trošku štve, ale klobúk dole pred každým,“ povedal na rozlúčku.
Poďakoval sa tiež hráčom, s ktorými počas pôsobenia v Prievidzi spolupracoval, a fanúšikom, ktorí sa postupne vracali na tribúny.
„Som hrdý na to, odkiaľ pochádzam. Som hrdý na toto mesto, na tento klub. Svoju prácu som robil so srdcom,“ dodal.
Napriek koncu na trénerskej lavičke zostáva jeho pôsobenie spojené s jedným z úspešnejších období novodobej histórie prievidzského futbalu.
Klub teraz čaká úloha nájsť nástupcu, ktorý nadviaže na dosiahnuté výsledky a pomôže tímu pokračovať v napĺňaní jeho ambícií.