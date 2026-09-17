Obavy z násilia. Fanúšikovia PSG nesmú vycestovať na derby v Marseille

Fanúšikovia PSG
Fanúšikovia PSG (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2026 o 16:30
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Skupina ultras Paríža podnikla právne kroky.

Fanúšikovia Paríža Saint-Germain nebudú môcť vycestovať do Marseille na nedeľný šláger francúzskej futbalovej Ligue 1 medzi domácim Olympique a úradujúcim majstrom.

Podľa miestnych úradov existuje vysoké riziko násilných stretov medzi priaznivcami oboch tímov.

Skupina ultras PSG v reakcii uviedla, že podnikla právne kroky proti tomuto rozhodnutiu.

„Požiadali sme nášho právneho zástupcu, aby inicioval urgentné konanie na Štátnej rade a napadol pripravovaný zákaz ministerstva,“ vyhlásila podľa AP skupina Collectif Ultras Paris.

Vo Francúzsku sa fanúšikom hostí pravidelne zakazuje účasť na rizikových zápasoch, a preto je nepravdepodobné, že by právne kroky priaznivcov PSG boli úspešné.

Francúzske ministerstvo vnútra zákaz cestovania zdôvodnilo tým, že vzťahy medzi fanúšikmi Marseille a PSG sú už dlhé roky nepriateľské.

Pripomenulo incidenty z Paríža z februára 2018, keď počas vzájomného duelu utrpelo zranenia osem príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Ligue 1

    Fanúšikovia PSG
    Fanúšikovia PSG
    Obavy z násilia. Fanúšikovia PSG nesmú vycestovať na derby v Marseille
    dnes 16:30
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