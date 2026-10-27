Svetlice a petardy ich vyšli draho. Fanúšikovia francúzskeho tímu nebudú v Liverpoole

Fanúšikovia Racingu Lens prídu o možnosť navštíviť vonkajšie zápasy futbalovej Ligy majstrov v Lipsku a Liverpoole.
UEFA ich potrestala za používanie pyrotechniky v minulotýždňovom zápase na ihrisku Clubu Bruggy. Klub navyše dostal pokutu 80 000 eur.
Priaznivci RC Lens zapálili desiatky svetlíc a niektoré z nich hodili smerom k fanúšikom súpera a aj na ihrisko.
To prinútilo rozhodcu, aby nakrátko prerušil zápas. Lens napokon prehral s belgickým tímom 0:3.
Fanúšikovia Lens už boli v podmienke po septembrovom zápase 1. kola Ligy majstrov na ihrisku Slavie Praha, v ktorom pri víťazstve 3:2 zapaľovali svetlice a odpaľovali petardy.
UEFA im teraz zakázala kupovať si vstupenky na zápasy 24. novembra v Lipsku a 27. januára na Anfielde.
Zákaz na tretí zápas bol odložený na dvojročnú skúšobnú dobu.