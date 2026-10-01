Fanúšikovia zostanú doma. Dva zápasy izraelského tímu ovplyvnia bezpečnostné opatrenia

Izraelský futbalový klub Hapoel Beer Ševa odohrá dve vonkajšie stretnutia v rámci Európskej ligy bez prítomnosti svojich fanúšikov na tribúnach.
Z bezpečnostných dôvodov budú priaznivci absentovať na októbrových dueloch s holandským Alkmaarom a belgickým Saint-Gilloise.
Úradujúci belgický vicemajster musí odohrať domáce duely v tejto súťaži v Leuvene pre nespĺňajúce normy UEFA na vlastnom štadióne.
Primátor tohto mesta Mohamed Ridouani už dávnejšie oznámil, že tento duel nepovolí „v záujme verejnej bezpečnosti“, a to ani bez prítomnosti divákov.
Novým dejiskom zápasu je tak nemecký Düsseldorf, kde sa uskutoční za zatvorenými dverami.
V Alkmaare odporučili lokálne úrady, aby sa z bezpečnostných dôvodov odohral zápas bez priaznivcov izraelského tímu.
Tímy z tejto krajiny hrajú európske stretnutia na neutrálnych trávnikoch už od roku 2023. Informovala agentúra AP.