Fanúšikovia zostanú doma. Dva zápasy izraelského tímu ovplyvnia bezpečnostné opatrenia

Fanúšikova Beer Ševa
Fanúšikova Beer Ševa (Autor: X / All Sports for Palestine (ASP))
TASR|1. okt 2026 o 16:47
ShareTweet0

Tímy z tejto krajiny hrajú na neutrálnych trávnikoch už od roku 2023.

Izraelský futbalový klub Hapoel Beer Ševa odohrá dve vonkajšie stretnutia v rámci Európskej ligy bez prítomnosti svojich fanúšikov na tribúnach.

Z bezpečnostných dôvodov budú priaznivci absentovať na októbrových dueloch s holandským Alkmaarom a belgickým Saint-Gilloise.

Úradujúci belgický vicemajster musí odohrať domáce duely v tejto súťaži v Leuvene pre nespĺňajúce normy UEFA na vlastnom štadióne.

Primátor tohto mesta Mohamed Ridouani už dávnejšie oznámil, že tento duel nepovolí „v záujme verejnej bezpečnosti“, a to ani bez prítomnosti divákov.

Novým dejiskom zápasu je tak nemecký Düsseldorf, kde sa uskutoční za zatvorenými dverami.

V Alkmaare odporučili lokálne úrady, aby sa z bezpečnostných dôvodov odohral zápas bez priaznivcov izraelského tímu.

Tímy z tejto krajiny hrajú európske stretnutia na neutrálnych trávnikoch už od roku 2023. Informovala agentúra AP.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Fanúšikova Beer Ševa
    Fanúšikova Beer Ševa
    Fanúšikovia zostanú doma. Dva zápasy izraelského tímu ovplyvnia bezpečnostné opatrenia
    dnes 16:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Fanúšikovia zostanú doma. Dva zápasy izraelského tímu ovplyvnia bezpečnostné opatrenia