Manchester United sa potápa. Fanúšikovia podržali Carricka: Toto som od nich ani nečakal

Fanúšikovia Manchestru United majú za sebou ďalší týždeň, na ktorý by najradšej zabudli. Po tom, čo v stredu podľahli v Lige majstrov na pôde talianskeho Coma 1:4, prišla ešte zahanbujúcejšia domáca prehra rozdielom triedy s Bournemouthom 0:3.
Fanúšikovia však po nedeľňajšom nezdare skandovali meno Michaela Carricka a až keď sa hlavný tréner ponoril do útrob štadióna Old Trafford, vypískali a bučali na odchádzajúcich hráčov.
Aj takto ukázali, koho vinia za nedávne neúspechy a vyjadrili podporu koučovi, ktorý je však podľa viacerých britských médií už na odchode.
Jeho zverenci totiž čakajú na víťazstvo už od 10. septembra, keď zdolali v LM azerbajdžanský Sabah 4:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Bournemouth
Odvtedy vo všetkých súťažiach len trikrát remizovali a až päťkrát prehrali. Po nedeľňajšom domácom výbuchu sa prepadli až na 16. priečku, pričom pred posledným Sunderlandom majú náskok iba dva body.
Po prehre sa opäť naplno rozbehli špekulácie o Carrickovom odchode, niektoré miestne médiá o tom informovali už ako o v podstate hotovej veci.
Fanúšikovia na štadióne však trénera a bývalého dlhoročného stredopoliara „červených diablov“ podržali.
Toto som od fanúšikov ani nečakal
„Musím povedať, že mám naozaj zmiešané pocity. Úprimne, toto som od fanúšikov ani nečakal. Vždy som cítil ich podporu a vždy som s nimi mal silné puto.
Asi už majú plné zuby toho, ako to stále opakujem a koľkokrát som tu už o tom hovoril, ale rešpekt, ktorý k nim prechovávam, a to, že mi ho opätovali, pre mňa znamená nesmierne veľa.
Ocitnúť sa v takej ťažkej situácii, prejsť si dňom, aký sme dnes zažili, a celým týmto náročným obdobím, to sa znáša len ťažko. Takže áno, určite v tom sú zmiešané pocity,“ uviedol pre klubový web hlavný kouč.
Veci sa nevyvíjajú v náš prospech
Na otázku, či pozápasové správanie fanúšikov preberal s hráčmi v šatni, odpovedal „Úprimne povedané, toto nie je téma na diskusiu v šatni hneď po zápase.
Vládnu tam teraz silné emócie, veľké sklamanie. Mnohí z chalanov sú, popravde, dosť zasiahnutí a sklamaní z celej situácie.
Nie je to tak, že by im na tom nezáležalo alebo že by chceli byť v takejto pozícii, no jednoducho sme sa v nej všetci ocitli. Nerozprával som sa s každým zvlášť, ale tí, s ktorými som hovoril, to prežívajú veľmi ťažko – čoho dôkazom sú aj samotné výkony.
Veci sa nevyvíjajú v náš prospech a vzhľadom na to, ako sa zápas skončil, aká bola atmosféra na štadióne a celková dynamika, musíme to teraz všetko vstrebať a pochopiť, čo to vlastne znamená.“
Carrickovo meno sa skloňovalo v médiách už pred štartom duelu, keďže kritizovaný tréner United vynechal zo zostavy kapitána Bruna Fernandesa.
Portugalčan sa po prehre v Taliansku kriticky vyjadril na výkony tímu pod jeho vedením, no Angličan v predzápasovom rozhovore pre Sky Sports povedal, že vynechal Fernandesa čisto z futbalových dôvodov.
Najlepší hráč uplynulej sezóny PL začal od podpisu zmluvy s United v roku 2020 na lavičke náhradníkov len šiestykrát a do zápasu napokon nezasiahol.
„V zápasoch vždy prídu chvíle, keď sa snažíte urobiť rozhodnutia, ktoré zmenia priebeh a prinesú zlomový moment. Presne také rozhodnutia sme dnes urobili,“ uviedol k nenasadeniu Fernandesa.
Jeho zverenci v nedeľu opäť doplatili na individuálne chyby. Po zakríknutom výkone inkasovali najprv dvakrát v záverečnej desaťminútovke prvého polčasu, keď sa presadili Rayan a Marcus Tavernier.
Po zmene strán ešte zvýšil na rozdiel triedy Evanilson. „Červení diabli“ tak pokračujú v jednom z najhorších štartov do sezóny v histórii klubu.
Anglické médiá už prišli s možnými náhradníkmi za Carricka, najviac sa spomínajú Julian Nagelsmann, Eddie Howe či Antonio Conte.
Urobím to, čo považujem za najlepšie
„Situácii úplne rozumiem. Úprimne povedané, nič konkrétne neočakávam, pokračujem ďalej, tak ako zvyčajne. Toto miesto mám rád a vždy urobím to, čo považujem za najlepšie pre futbalový klub – bez ohľadu na to, aké rozhodnutie v akejkoľvek veci napokon padne.
To je v podstate všetko, nečakám ani jeden, ani druhý scenár,“ odpovedal Carrick na otázku, či si myslí, že ho vedenie v pondelok odvolá.