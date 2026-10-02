Weiss vynechal Hancka či Haraslína. Zostava Slovenska proti Faerským ostrovom

Vladimír Weiss st.
Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)
Sportnet|2. okt 2026 o 19:34
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Pozrite si zostavy zápasu Faerské ostrovy - Slovensko v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v piatok večer v novom ročníku Ligy národov 2026/2027.

Národný tím pod vedením hlavného trénera Vladimíra Weissa st. nastúpi v treťom dueli 3. skupiny C-divízie súťaže proti Faerským ostrovom. Stretnutie sa odohrá na štadióne v Tórshavne.

V bráne dostane prednosť ako jednotka Dominik Greif, ktorý vychytal čisté konto proti Moldavsku.

Defenzívu vedie kapitán Milan Škriniar, ktorému v stopérskej dvojici bude sekundovať Denis Vavro, doplnení o Martina Valjenta a Ivana Mesíka na krajoch.

V strede poľa stavil tréner Weiss na trojicu Stanislav Lobotka, Tomáš Rigo a Tomáš Suslov.

Útočná trojica nastúpi v zložení Leo Sauer, Róbert Boženík a Dávid Ďuriš.

Zápas sa začína o 20:45 h a vysiela ho stanica Šport STVR. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Faerské ostrovy - Slovensko

Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - Danielsen, Turi, Bartalíd, Agnarsson - Kallsberg, Knudsen, Sörensen

Slovensko: Greif - Valjent, Vavro, Škriniar, Mesík - Suslov, Lobotka, Rigo - Ďuriš, Boženík, Sauer

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Vladimír Weiss st.
    Vladimír Weiss st.
    Weiss vynechal Hancka či Haraslína. Zostava Slovenska proti Faerským ostrovom
    dnes 19:346
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