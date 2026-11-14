Debutant v očiach čitateľov obstál. Lepšie známky dostali len traja spoluhráči

Slovenskí reprezentanti remizovali v piatom zápase nového ročníka Ligy národov s Faerskými ostrovmi 2:2 a v Košickej futbalovej aréne si zabezpečili postup do B-divízie. Góly strelili Erik Prekop a Lukáš Haraslín.
Najvyššiu známku zo slovenských futbalistov dostal s hodnotou 6,9 Dávid Hancko, ktorý centrom pripravil úvodný gól zápasu.
Za ním nasledoval strelec prvého gólu Erik Prekop s hodnotením 6,6 a Lukáš Haraslín, ktorý v 74. minúte vyrovnal na konečných 2:2, mal 6,5.
Debutant Ľudovít Reis, ktorý zostal na ihrisku do 84. minúty, získal rovnako ako brankár Dominik Greif známku 6,2.
Najmenej čitateľov Sportnetu zaujal David Strelec s hodnotením 3,3. O trochu lepšie na tom boli Róbert Boženík so známkou 3,5 a Nino Marcelli s 3,6.
Pozrite si výsledky známkovania zo zápasu Slovensko - Faerské ostrovy.