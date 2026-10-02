Taký lacný káder sa len tak nevidí: Slováci sú ešte lepší ako Česi, tvrdí šéf

Všade navôkol je more, veľké vlny, vysoké hory. Cítiť vôňu rýb. Fúka silný a studený vietor. Keď siahnete do mora, ruku ihneď radšej vytiahnete. Napriek tomu sú všade milí, usmievaví ľudia. Pôsobia pokojne, bezstarostne a optimisticky.
Na vyššom vŕšku pri majáku stojí odstavený malý bager. Je zapnutý, no nikto v ňom nesedí. Až asi o desať minút sa pri ňom objaví chlapík, ktorý ho obsluhuje. Usmeje sa a pozdraví nás.
Vitajte na Faerských ostrovoch, kde pri počasí naozaj nikdy neviete, čo vás čaká. Práve tu futbalisti Slovenska odohrajú tretí zápas C-divízie Ligy národov. Zápas začína o 20.45 h, vysiela ho STVR.
Miestni vám prisahajú, že tu prší tristo dní v roku. A vietor vraj fúka ešte častejšie, čo pochopíte skôr, než šťastne dosadnete na skromnom letisku vo Vágare.
V deň zápasu však bolo všetko naopak, slnečné počasie, žiaden vietor. Aspoň do večera to platilo.
Domy, ktoré musia prežiť vietor
Akoby tu domy vyrastali priamo z krajiny. Tradičné obydlia sú nízke, čo nie je len otázkou vzhľadu – musia odolávať silnému vetru a prudkým búrkam, ktoré sú pre ostrovy typické.
Strechy pokryté hrubou vrstvou trávy pritom nie sú len romantickou atrakciou. Drny fungujú ako prirodzená izolácia proti chladu a vetru a pod nimi sa nachádza vrstva vodotesnej brezovej kôry.
Pri stavbe sa kedysi využíval najmä kameň a drevo naplavené morom. A potom je tu farba. Popri typických čiernych drevených stenách s bielymi okennými rámami sa v prístavoch objavujú aj pestrofarebné domčeky, ktoré v sivej a zelenej faerskej krajine pôsobia ako výrazné farebné škvrny.
Ostrovy sú s oceánom neodmysliteľne späté. Žiadne miesto na ostrove totiž nie je od mora vzdialené viac ako päť kilometrov.
More je vždy nablízku
Faerské ostrovy sa môžu pochváliť unikátnou sústavou tunelov a mostov. Tunely vedú pod morom aj cez kopce.
Najdlhší tunel meria jedenásť kilometrov a v jednom z nich sa dokonca nachádza pestrofarebne osvetlený kruhový objazd postavený priamo pod morom.
VIDEO: Futbal na Faerských ostrovoch
Na ostrovoch funguje verejná autobusová a trajektová doprava, železnica tu však neexistuje. Mimochodom, na ostrovoch je celkovo päť semaforov.
Pocítite to už počas štyridsaťminútovej cesty z letiska, ktorá vedie po kľukatej ceste úchvatnou zelenou krajinou. Hľadáte pasúce sa ovce, ktorých je na Faerských ostrovoch viac než ľudí, pozorujete vodopády, ktoré sú chvíľu osvetlené slnkom a vzápätí ukryté pod mrakmi, a prechádzate podmorskými tunelmi.
Je úplne bežné, že za jediný deň zažijete pokojne všetky ročné obdobia. Veď faerčina, vzácny jazyk s niekoľkými unikátnymi písmenami a symbolmi, má pre rôzne druhy počasia a vetra približne dvadsať výrazov.
Pozícia outsiderov im vyhovuje
„Sme jedna z najmenších krajín FIFA, možno tri sú menšie. V poslednom období sa nám darí. Keď máme dobrý deň, tak aj vyhráme. Vždy hráme proti krajinám, ktoré majú oveľa viac obyvateľov,“ vravel tréner Faerských ostrovov Eyðun Klakstein.
Faerčanov je stonásobne menej ako Slovákov.
„Je to pre nás výzva. Radi hráme proti veľkým, pozícia outsiderov nám vyhovuje. Nepozeráme sa na čísla. Dúfame, že proti Slovákom uspejeme,“ dodal tréner Klakstein.
Od októbra 2023 prehrali doma iba jeden zo siedmich zápasov. Nad ich sily bolo Chorvátsko, ktoré zvíťazilo 1:0.
„Minulý rok sme mali veľmi dobrý. Zdolali sme Česko a Čiernu Horu. Chceme opäť prekvapiť, tešíme sa, že môžeme hrať proti najlepším. Máme však dobrý koncept a z posledných dvanástich zápasov sme sedem vyhrali," dodal tréner Faerských ostrovov.
Polovica hráčov pôsobí v zahraničí
„Bude to pre nás ťažké, Slovensko je na vyššej úrovni. Verím, že máme výhodu, lebo hráme doma a na domácom trávniku,“ pokračoval Klakstein.
"V porovnaní s Českom má Slovensko podľa mňa ešte lepší tím, takže určite budeme mať čo robiť. Mali sme tu hráčov ako Modrič a Perišič, ktorí ukázali svetovú kvalitu. Teraz môžeme niečo také očakávať napríklad od Lobotku."
Rok čo rok sa zlepšujú, trpezlivo budujú zázemie a s materiálom, ktorý majú k dispozícii, pracujú bez preháňania zázračne.
Káder Faerských ostrovov má podľa Transfermarkt hodnotu iba šesť miliónov. Kapitán Viljormur Davidsen má cenovku 75 tisíc, stopér Heini Vatnsdal iba 25 tisíc.
„Viac ako polovica hrá v zahraničí. Tí, čo pôsobia doma, majú popri futbale aj civilné zamestnanie. V deň zápasu však nepracujú. Celkovo sa správajú ako profesionáli, je to pre nich veľmi dôležité,“ ozrejmil tréner z Faerských ostrovov.