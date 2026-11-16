Prvý triumf prišiel v pravý čas. Faerské ostrovy preskočili Moldavsko a vybojovali si baráž

Liga národov - C-divízia, skupina 3
Faerské ostrovy - Moldavsko 1:0 (1:0)
Gól: 24. Samuelsen
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Edmundsson - J. Benjaminsen, Turi, Bjartalíd (60. Andreasen), Agnarsson (79. Davidsen) - Samuelsen (79. Olsen), Justinussen (70. Knudsen), Sörensen (79. A. Benjaminsen)
Moldavsko: Cojuhar - Revenco (60. Betivu), Baboglo, Negru (46. Stefan), Gherasimencov, Reabciuk (79. Marandici) - Motpan (46. Stina), Bogaciuc (46. Rata), Perciun - Clescenco, Popescu
Futbalisti Faerských ostrovov zdolali Moldavsko 1:0 v pondelkovom stretnutí Ligy národov.
V „slovenskej“ 3. skupine C-divízie tak obsadili druhé miesto, čím si vybojovali miestenku v baráži o postup do vyššej divízie. Na tretiu priečku odsunuli práve Moldavcov.
V Tórshavne strelil jediný gól duelu v 24. minúte útočník domácich Áku Samuelsen. Faerčania skončili v skupine druhí napriek tomu, že až na posledný pokus si pripísali prvé víťazstvo.
Premožiteľa však nenašli, predtým zaznamenali päť remíz.
Účinkovanie v skupine zvládlo bez prehry aj prvé Slovensko, ktoré v záverečnom stretnutí remizovalo 2:2 na pôde posledného Kazachstanu.