Zidane rozširuje svoj realizačný tím. Francúzsku reprezentáciu posilní legendárny brankár

Brankár Fabien Barthez v charitatívnom zápase.
Brankár Fabien Barthez v charitatívnom zápase. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. aug 2026 o 14:04
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Počas hráčskej kariéry pôsobil v Toulouse, Monaku, Marseille a aj v Manchestri United.

Bývalý futbalový brankár a víťaz majstrovstiev sveta Fabien Barthez sa stane členom realizačného tímu nového trénera francúzskej reprezentácie Zinedina Zidana. Vo štvrtok o tom informovala Francúzska futbalová federácia (FFF).

Päťdesiatpäťročný Barthez vyhral spoločne so Zidanom domáci svetový šampionát v roku 1998. Počas hráčskej kariéry pôsobil v Toulouse, Monaku, Marseille a aj v Manchestri United.

Pre tamojšiu reprezentáciu už pracoval ako konzultant pod vedením trénerov Raymonda Domenecha a Laurenta Blanca.

Nebol však súčasťou 14-ročného obdobia Didiera Deschampsa na lavičke „Les Bleus“. Pracoval aj v realizačnom tíme Toulouse medzi rokmi 2020 až 2021.

FFF oznámila aj niekoľko ďalších mien, ktoré budú súčasťou tímu nového kouča reprezentácie.

Sú medzi nimi asistenti trénera David Bettoni a Hamidou Msaidie, dvaja blízki spolupracovníci Zidana.

Spolupracoval s nimi počas jeho dvoch pôsobení v Reale Madrid. Pripomenula agentúra AFP.

Reprezentácie

Brankár Fabien Barthez v charitatívnom zápase.
Brankár Fabien Barthez v charitatívnom zápase.
Zidane rozširuje svoj realizačný tím. Francúzsku reprezentáciu posilní legendárny brankár
dnes 14:04
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