Infantinovi sa obracia chrbtom aj Anglicko, odmieta ho ďalej podporovať

Anglická futbalová asociácia (FA) stiahla svoju podporu prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi, ktorý je pod paľbou kritiky po jeho neúspešnom pláne.
Stanice BBC a Sky informovali, že FA zaslala list, v ktorom odmietla podporiť Infantina. Šéf FIFA chcel predať 20-percentný podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom prostredníctvom spoločnosti FIFA Forward Enterprise.
Tento plán vyvolal vlnu kritiky voči Infantinovi a odmietla ho Európska futbalová únia (UEFA) ako i ďalšie dve kontinentálne konfederácie, čo šéfa FIFA prinútilo minulý týždeň od plánu odstúpiť.
Uprostred rastúcich výziev na jeho rezignáciu získal 56-ročný funkcionár podporu vedúcich predstaviteľov FIFA na stredajšom mimoriadnom zasadnutí v Maroku.
UEFA však vo štvrtok opäť zvýšila tlak na Infantina, keď vyhlásila, že bude na protest pokračovať vo svojom pláne bojkotovať majstrovstvá sveta mužov a žien. Vo svojom vyhlásení uviedla, že podpora FIFA pre Infantina na jej postoji „nič nezmenila“.
Podľa britských médií sa FA pridala k nesúhlasným stranám tým, že odmietla podporiť jeho kandidatúru na znovuzvolenie za prezidenta FIFA v budúcom roku.
Bývalý tréner Arsenalu Arsene Wenger, ktorý teraz pracuje pre FIFA, a bývalý hviezdny portugalský reprezentant Luis Figo patria medzi popredné mená z futbalového sveta, ktoré odsudzujú Infantinov plán.
Aj hráčska únia FIFPRO vo štvrtok odsúdila FIFA a jej prezidenta za „zneužitie moci“.