Infantinovi sa obracia chrbtom aj Anglicko, odmieta ho ďalej podporovať

Gianni Infantino
Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
TASR|6. aug 2026 o 20:15
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Šéf FIFA stráca dôveru.

Anglická futbalová asociácia (FA) stiahla svoju podporu prezidentovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi, ktorý je pod paľbou kritiky po jeho neúspešnom pláne.

Stanice BBC a Sky informovali, že FA zaslala list, v ktorom odmietla podporiť Infantina. Šéf FIFA chcel predať 20-percentný podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom prostredníctvom spoločnosti FIFA Forward Enterprise.

Tento plán vyvolal vlnu kritiky voči Infantinovi a odmietla ho Európska futbalová únia (UEFA) ako i ďalšie dve kontinentálne konfederácie, čo šéfa FIFA prinútilo minulý týždeň od plánu odstúpiť.

Uprostred rastúcich výziev na jeho rezignáciu získal 56-ročný funkcionár podporu vedúcich predstaviteľov FIFA na stredajšom mimoriadnom zasadnutí v Maroku.

UEFA však vo štvrtok opäť zvýšila tlak na Infantina, keď vyhlásila, že bude na protest pokračovať vo svojom pláne bojkotovať majstrovstvá sveta mužov a žien. Vo svojom vyhlásení uviedla, že podpora FIFA pre Infantina na jej postoji „nič nezmenila“.

Podľa britských médií sa FA pridala k nesúhlasným stranám tým, že odmietla podporiť jeho kandidatúru na znovuzvolenie za prezidenta FIFA v budúcom roku.

Bývalý tréner Arsenalu Arsene Wenger, ktorý teraz pracuje pre FIFA, a bývalý hviezdny portugalský reprezentant Luis Figo patria medzi popredné mená z futbalového sveta, ktoré odsudzujú Infantinov plán.

Aj hráčska únia FIFPRO vo štvrtok odsúdila FIFA a jej prezidenta za „zneužitie moci“.

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