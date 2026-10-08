Dovolil iným staviť si cez účty na jeho meno. Mladý hráč Evertonu dostal pokutu

Martin Sherif
Martin Sherif (Autor: X / Mirror Football)
TASR|8. okt 2026 o 17:10
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FA identifikovala šesť rôznych stávkových účtov.

Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala hráča Evertonu Martina Sherifa pokutou 5000 eur za porušenie pravidiel o stávkovaní.

Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant Holandska zatiaľ nenastúpil na zápas za A-tím a uplynulú sezónu strávil na hosťovaniach v tretej lige.

Sherifa obvinili už v auguste. Priznal sa k 61 prípadom, kedy síce osobne nepodal peniaze na žiadny zápas, no dovolil iným ľudom otvoriť účet v jeho mene a podľa pravidiel FA tak „umožnil, inicioval alebo sprostredkoval stávkovanie.“

FA identifikovala šesť rôznych stávkových účtov, ktoré mal podľa agentúry AP Sherif aj sám financovať.

Suma sa vyšplhala na takmer 2000 libier. Ani jedna zo stávok však nešla na zápas tímu, v ktorom aktuálne Sherif hral.

Rodák z Libérie prišiel do akadémie Evertonu v roku 2019 ako 13-ročný.

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Martin Sherif
Dovolil iným staviť si cez účty na jeho meno. Mladý hráč Evertonu dostal pokutu
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