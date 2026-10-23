Na všetkých úrovniach to bolo legendárne. Starí páni z malého mesta privítali internacionálov

Najprv majstrák, potom exhibícia. Minulú sobotu zažila Hnúšťa deň plný futbalu.
A-mužstvo privítalo v 11. kole V. ligy Juh SsFZ Olováry, s ktorými prehralo 1:2.
Hlavným bodom programu však bol po majstrovskom stretnutí exhibičný zápas miestnych starých pánov s internacionálmi Slovenska.
Z kvality nič nestratili
„S Tomášom Medveďom sme boli už dlhšie dohodnutí na takomto zápase. Hľadali sme vhodný termín. Malo sa to hrať už v septembri, ale kvôli ich vyťaženosti sme napokon zápas odohrali v polovici októbra,“ vravel predseda klubu FK Iskra Hnúšťa Marian Petrok.
„Sme veľmi radi, že súper prišiel v kvalitnom zložení. Naši starí páni sa potešili, že si môžu zahrať proti hráčom, ktorým dlhé roky fandili pri televíznych obrazovkách,“ doplnil.
Zápas vyhrali internacionáli 4:3. „Ukázali, že zo svojej hráčskej kvality nič nestratili. Mali aj viac šancí, ale viackrát nás zachránil perfektný Dezider Kaločay v bránke,“ prezradil detaily Petrok.
Hoci sa v deň zápasu konali v regióne rôzne obľúbené akcie a hrali sa aj iné zápasy, do Hnúšte prišlo približne tristo divákov, medzi nimi boli pamätníci aj malé deti. Po záverečnom hvizde sa mohli odfotiť s internacionálmi a získať cenné autogramy do zbierky.
Najstarší bol kapitán
V tíme internacionálov nechýbali Ladislav Pecko, Miroslav Karhan, Štefan Zošák, Martin Jakubko, Jaroslav Timko, Martin Mikulič, Ladislav Guldan, Tomáš Medveď či Ján Mucha.
„V našom tíme nastúpili väčšinou naši bývalí hráči. Najstarší z nich bol kapitán Ladislav Karas, ktorý má 70 rokov,“ vyzdvihol Petrok, ktorý tiež nastúpil.
„Bolo to náročné. Bolo vidno, že oni majú viac nabehané, natrénované, hrali rýchlejšie, presnejšie. Boli aj kombinačne výborní,“ pochválil súperov.
Trénermi internacionálov boli Ladislav Petráš a Ladislav Molnár. Hnúšťu viedol Július Szőke st., ktorý v súčasnosti trénuje aj A-mužstvo. „Aj my sme mali trénerskú legendu na lavičke,“ vravel hrdo Marian Petrok.
Rozhodoval Peter Petrinec, bývalý rozhodca z okresu, ktorý rozhodoval aj v druhej lige. „Na všetkých úrovniach to bolo legendárne,“ doplnil domáci funkcionár.