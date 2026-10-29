Nadviazať na minulé roky sa nepodarilo. Newcastle s českým gólmanom vypadol v osemfinále

Jake O'Brien a William Osula.
Jake O'Brien a William Osula. (Autor: TASR/AP)
ČTK|29. okt 2026 o 22:56
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Dvadsaťštyriročný brankár prehral s Pickfordom už začiatkom októbra vo Wembley, keď sa Anglicko v Lige národov tešilo z výhry 3:0.

Futbalisti Newcastlu s českým gólmanom Lukášom Horníčkom v bránke prehrali v osemfinále Ligového pohára 1:3 na ihrisku Evertonu a nenadviažu tak na výsledky z minulých rokov.

V roku 2025 United túto súťaž vyhrali a v predchádzajúcej sezóne boli v semifinále.

Horníček bol pri všetkých góloch prakticky bez šance, v prvom polčase ho prekonali James Garner a Hayden Hackney, po prestávke skóroval Thierno Barry.

VIDEO: Gól na 3:0

V závere znížil kapitán Dan Burn.

Dvadsaťštyriročný Horníček tak po troch týždňoch opäť vyšiel ako porazený z duelu s gólmanom Evertonu Jordanom Pickfordom.

Začiatkom októbra sa stretli vo Wembley v Lige národov a Pickford oslavoval s Anglickom víťazstvo 3:0.

Anglický ligový pohár

    Jake O'Brien a William Osula.
    Jake O'Brien a William Osula.
    Nadviazať na minulé roky sa nepodarilo. Newcastle s českým gólmanom vypadol v osemfinále
    št 22:56
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