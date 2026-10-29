Nadviazať na minulé roky sa nepodarilo. Newcastle s českým gólmanom vypadol v osemfinále

Futbalisti Newcastlu s českým gólmanom Lukášom Horníčkom v bránke prehrali v osemfinále Ligového pohára 1:3 na ihrisku Evertonu a nenadviažu tak na výsledky z minulých rokov.
V roku 2025 United túto súťaž vyhrali a v predchádzajúcej sezóne boli v semifinále.
Horníček bol pri všetkých góloch prakticky bez šance, v prvom polčase ho prekonali James Garner a Hayden Hackney, po prestávke skóroval Thierno Barry.
VIDEO: Gól na 3:0
V závere znížil kapitán Dan Burn.
Dvadsaťštyriročný Horníček tak po troch týždňoch opäť vyšiel ako porazený z duelu s gólmanom Evertonu Jordanom Pickfordom.
Začiatkom októbra sa stretli vo Wembley v Lige národov a Pickford oslavoval s Anglickom víťazstvo 3:0.