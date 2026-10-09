Everton je pripravený na novú kapitolu. Klub je po dvoch rokoch opäť na predaj

Anglický futbalový klub FC Everton je po dvoch rokoch opäť na predaj. Súčasná vlastnícka skupina Friedkin Group, ktorá získala v roku 2024 kontrolný podiel, hľadá vhodných budúcich majiteľov na kúpu klubu z Liverpoolu.
Friedkin Group získala 94,1% podielu v decembri 2024 od iránskeho podnikateľa Farhada Moshiriho a dohliadala na presťahovanie klubu z Goodisonovho Parku na nový štadión Hill Dickinson.
„Skupina Friedkin Group preskúmava nové investičné možnosti pre Everton vrátane potenciálneho predaja kontrolného podielu. Keď sa TFG stala správcom Evertonu, klub čelil značnej finančnej neistote a výzvam ako na ihrisku, tak aj mimo neho.
Okamžitou prioritou bolo zabezpečiť stabilitu, investície a podporu potrebnú na zaistenie budúcnosti klubu, ako aj pomoc pri dokončení dlho sľubovaného štadióna.
Keďže sú tieto základy teraz bezpečne položené, nastal správny čas zvážiť ďalšiu kapitolu v histórii Evertonu,“ uviedol v stanovisku účastník Premier League.