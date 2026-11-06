VIDEO: Everton si podmanil duel s nováčikom. Útočník strelil dva góly v priebehu pár minút

Premier League - 10. kolo
Everton FC - Coventry City 3:1 (0:0)
Góly: 56. a 61. Barry, 81. Dewsbury-Hall - 52. Gboho
Futbalisti Evertonu zvíťazili v piatkovom stretnutí 10. kola anglickej Premier League nad Coventry City 3:1.
Hostia sa ujali vedenia v 52. minúte zásluhou Yanna Gboha, no domáci otočili skóre dvoma gólmi Thierna Barryho v priebehu piatich minút.
VIDEO: Gól Kiernana Dewsburyho-Halla
Víťazstvo spečatil v 81. minúte Kiernan Dewsbury-Hall. Everton sa v tabuľke posunul na piate miesto so 16 bodmi, Coventry je šestnáste s deviatimi bodmi.