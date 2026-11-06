VIDEO: Everton si podmanil duel s nováčikom. Útočník strelil dva góly v priebehu pár minút

Harrison Armstrong a Victor Torp.
Harrison Armstrong a Victor Torp. (Autor: TASR/PA via AP)
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TASR|6. nov 2026 o 23:19
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Poistku dal v záverečných minútach Kiernan Dewsbury-Hall.

Premier League - 10. kolo

Everton FC - Coventry City 3:1 (0:0)

Góly: 56. a 61. Barry, 81. Dewsbury-Hall - 52. Gboho

Futbalisti Evertonu zvíťazili v piatkovom stretnutí 10. kola anglickej Premier League nad Coventry City 3:1.

Hostia sa ujali vedenia v 52. minúte zásluhou Yanna Gboha, no domáci otočili skóre dvoma gólmi Thierna Barryho v priebehu piatich minút.

VIDEO: Gól Kiernana Dewsburyho-Halla

Víťazstvo spečatil v 81. minúte Kiernan Dewsbury-Hall. Everton sa v tabuľke posunul na piate miesto so 16 bodmi, Coventry je šestnáste s deviatimi bodmi.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Harrison Armstrong a Victor Torp.
    Harrison Armstrong a Victor Torp.
    VIDEO: Everton si podmanil duel s nováčikom. Útočník strelil dva góly v priebehu pár minút
    dnes 23:19
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