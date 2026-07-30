UEFA sa borí voči rozhodnutiu Infantina. Duša a riadenie futbalu nie sú komodity, tvrdí

Logo UEFA.
Logo UEFA. (Autor: REUTERS)
TASR|30. júl 2026 o 11:54
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Európske zväzy čaká mimoriadne zasadnutie pre investičné zámery FIFA.

Zástupcovia európskych futbalových zväzov sa vo štvrtok stretnú na mimoriadnom zasadnutí.

Rokovať budú o investičných zámeroch Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Prezident FIFA Gianni Infantino predstavil svoj zámer vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) a predať časť komerčných aktivít súkromným investorom. Európska futbalová únia (UEFA) tento návrh dôrazne odsúdila.

„Toto je hranica, ktorú by inštitúcie zodpovedné za futbal nikdy nemali prekročiť. Duša a riadenie futbalu nie sú komodity, najmä ak nie je jasné, kto z tohto predaja bude profitovať. Nikto z nás futbal nevlastní. FIFA, futbal nie je na predaj,“ zverejnila UEFA v utorok.

Reprezentácie

Logo UEFA.
Logo UEFA.
UEFA sa borí voči rozhodnutiu Infantina. Duša a riadenie futbalu nie sú komodity, tvrdí
dnes 11:54
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