UEFA sa borí voči rozhodnutiu Infantina. Duša a riadenie futbalu nie sú komodity, tvrdí

Zástupcovia európskych futbalových zväzov sa vo štvrtok stretnú na mimoriadnom zasadnutí.
Rokovať budú o investičných zámeroch Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Prezident FIFA Gianni Infantino predstavil svoj zámer vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) a predať časť komerčných aktivít súkromným investorom. Európska futbalová únia (UEFA) tento návrh dôrazne odsúdila.
„Toto je hranica, ktorú by inštitúcie zodpovedné za futbal nikdy nemali prekročiť. Duša a riadenie futbalu nie sú komodity, najmä ak nie je jasné, kto z tohto predaja bude profitovať. Nikto z nás futbal nevlastní. FIFA, futbal nie je na predaj,“ zverejnila UEFA v utorok.