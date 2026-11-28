Francúzsky futbalista Ethan Mbappé podpísal novú zmluvu s OSC Lille. Devätnásťročný mladší brat Kyliana Mbappého sa novým kontraktom zaviazal francúzskemu klubu do roku 2029. Do Lille prišiel pred dvoma rokmi z Paríža Saint-Germain.
Ethan Mbappé nastúpil v tejto sezóne v základnej zostave v 10 z 12 zápasov, v ktorých bol k dispozícii. Strelil dva góly a pridal dve asistencie.
Práve jeho gólová strela od žrde zabezpečila Lille v stredu cenné víťazstvo nad Bayernom Mníchov 2:1 v Lige majstrov.
„Som Lille veľmi vďačný. Vždy pri mne stálo a nikdy ma nesklamalo, a to ani počas zranení. Cítim sa tu spokojný a mám veľmi dobré podmienky na ďalší rast. Mojím cieľom je teraz naďalej sa rozvíjať a zlepšovať. Dúfam, že získam s klubom trofeje,“ citovala Mbappého agentúra AFP.