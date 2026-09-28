Úder lakťom ho vyšiel draho. Mbappého brat dostal v Lige majstrov tvrdý dištanc

Francúzsky futbalista Ethan Mbappe si v Lige majstrov nezahrá tri zápasy. Dištanc od disciplinárky dostal po červenej karte v úvodnom zápase súťaže proti Betisu Sevilla.
V pondelok o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA).
Devätnásťročný hráč OSC Lille v stretnutí, ktoré Betis vyhral 3:2, udrel lakťom obrancu súpera Natana.
Ten podľa televíznych záberov niečo povedal Mbappemu, keď prechádzal poza neho, pričom jeho následnú reakciu odhalilo až video.
Pre mladšieho brata hviezdneho Kyliana Mbappeho z Realu Madrid išlo len o tretí zápas v kariére v Lige majstrov.
Ethan Mbappe si povinne odpyká prvú časť trestu v zápase Lille na ihrisku Arsenalu 13. októbra a následne vynechá aj domáci duel s Galatasarayom a stretnutie na pôde Bodö/Glimt.
Do súťaže sa môže vrátiť 25. novembra, keď Lille privíta Bayern Mníchov. Francúzsky tím sa v rámci LM stretne aj so Slovanom Bratislava, ktorý privíta 19. januára.
E. Mbappe je momentálne s francúzskou reprezentáciou do 21 rokov, ktorá hrá kvalifikáciu ME. Záverečný turnaj budú v júni spoločne hostiť Albánsko a Srbsko, pripomenula agentúra AP.