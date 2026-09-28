    Úder lakťom ho vyšiel draho. Mbappého brat dostal v Lige majstrov tvrdý dištanc

    Ethan Mbappé
    Ethan Mbappé (Autor: SITA/AP)
    TASR|28. sep 2026 o 16:44
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    V januári sa s tímom Lille stretne aj so Slovanom Bratislava.

    Francúzsky futbalista Ethan Mbappe si v Lige majstrov nezahrá tri zápasy. Dištanc od disciplinárky dostal po červenej karte v úvodnom zápase súťaže proti Betisu Sevilla.

    V pondelok o tom informovala Európska futbalová únia (UEFA).

    Devätnásťročný hráč OSC Lille v stretnutí, ktoré Betis vyhral 3:2, udrel lakťom obrancu súpera Natana.

    Ten podľa televíznych záberov niečo povedal Mbappemu, keď prechádzal poza neho, pričom jeho následnú reakciu odhalilo až video.

    Pre mladšieho brata hviezdneho Kyliana Mbappeho z Realu Madrid išlo len o tretí zápas v kariére v Lige majstrov.

    Ethan Mbappe si povinne odpyká prvú časť trestu v zápase Lille na ihrisku Arsenalu 13. októbra a následne vynechá aj domáci duel s Galatasarayom a stretnutie na pôde Bodö/Glimt.

    Do súťaže sa môže vrátiť 25. novembra, keď Lille privíta Bayern Mníchov. Francúzsky tím sa v rámci LM stretne aj so Slovanom Bratislava, ktorý privíta 19. januára.

    E. Mbappe je momentálne s francúzskou reprezentáciou do 21 rokov, ktorá hrá kvalifikáciu ME. Záverečný turnaj budú v júni spoločne hostiť Albánsko a Srbsko, pripomenula agentúra AP.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Ethan Mbappé
    Ethan Mbappé
    Úder lakťom ho vyšiel draho. Mbappého brat dostal v Lige majstrov tvrdý dištanc
    dnes 16:44
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Úder lakťom ho vyšiel draho. Mbappého brat dostal v Lige majstrov tvrdý dištanc