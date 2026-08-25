Európske hviezdy sa skladajú na portugalský klub. Všetci hrali za Bayern

Portugalský futbalový klub Estrela Adamora má nových väčšinových vlastníkov.
Podiely získali nemeckí futbalisti Thomas Müller a Mats Hummels, Švajčiar Yann Sommer a Francúz Lucas Hernandez.
Kvarteto hráčov je súčasťou medzinárodného konzorcia, spolu so spoločnosťami ADvantage a LEAD získali 90-percentný podiel v zástupcovi portugalskej najvyššej súťaže.
„Nová štruktúra vlastníkov prináša investorov so skúsenosťami zo športu, investovania a technológií,“ cituje agentúra DPA oficiálne stanovisko klubu.
Estrela Amadora sa vrátila do Liga Portugal v sezóne 2023/2024, v predchádzajúcom ročníku sa umiestnila na 15. pozícii.