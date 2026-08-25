Európske hviezdy sa skladajú na portugalský klub. Všetci hrali za Bayern

Thomas Müller.
Thomas Müller. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2026 o 14:33
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Müller, Hummels, Sommer a Hernandez investovali do portugalského futbalu.

Portugalský futbalový klub Estrela Adamora má nových väčšinových vlastníkov.

Podiely získali nemeckí futbalisti Thomas Müller a Mats Hummels, Švajčiar Yann Sommer a Francúz Lucas Hernandez.

Kvarteto hráčov je súčasťou medzinárodného konzorcia, spolu so spoločnosťami ADvantage a LEAD získali 90-percentný podiel v zástupcovi portugalskej najvyššej súťaže.

„Nová štruktúra vlastníkov prináša investorov so skúsenosťami zo športu, investovania a technológií,“ cituje agentúra DPA oficiálne stanovisko klubu.

Estrela Amadora sa vrátila do Liga Portugal v sezóne 2023/2024, v predchádzajúcom ročníku sa umiestnila na 15. pozícii.

Tabuľka Liga Portugal

Liga Portugal

    Thomas Müller.
    Thomas Müller.
    Európske hviezdy sa skladajú na portugalský klub. Všetci hrali za Bayern
    dnes 14:33
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