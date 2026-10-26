Prehra s Realom nebola jedinou ranou. Barcelona prišla o obrancu na sedem týždňov

Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona.
Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. okt 2026 o 14:32
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Nastúpil v základnej zostave, no po zrážke s Tchouamenim musel zísť z trávnika.

Futbalistom FC Barcelona bude takmer dva mesiace chýbať Xavi Espart. Devätnásťročný pravý obranca utrpel zranenie členka v nedeľnom ligovom El Clasicu proti Realu Madrid.

Espart nastúpil v základnej zostave, no po zrážke s Aurelienom Tchouamenim musel zísť z trávnika a v 30. minúte ho nahradil Alejandro Balde.

„Vykonané testy potvrdili, že Xavi Espart utrpel zranenie väzov v pravom členku v dôsledku zrážky s hráčom súpera v zápase proti Realu Madrid.

Hráč bude mimo hry približne sedem týždňov,“ uviedla Barcelona v oficiálnom vyhlásení na svojom klubovom webe.

Katalánci podľahli „bielemu baletu“ 1:2 a utrpeli prvú prehru v tejto sezóne La Ligy.

Spomedzi defenzívnych hráčov už pre zranenia absentujú Eric Garcia, Andreas Christensen aj Jules Kounde.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona.
    Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona.
    Prehra s Realom nebola jedinou ranou. Barcelona prišla o obrancu na sedem týždňov
    dnes 14:32
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