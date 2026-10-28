Fiasko so štvrtoligistom nenechali len tak. Klub z Barcelony odvolal trénera

Od futbalistov Espanyolu Barcelona bol odvolaný tréner Manolo González. Skončil len krátko po tom, ako s tímom prekvapivo vypadol v prvom kole Španielskeho pohára s celkom Sestao River zo štvrtej ligy. Klub o tom informoval na webe.
Espanyol v utorok podľahol Sestau 3:4 po predĺžení. González bol navyše už dlhší čas pod tlakom, keďže jeho zverenci v španielskej lige prehrali šesť z úvodných desiatich zápasov a v tabuľke im patrí 18. miesto.
González prevzal Espanyol v marci 2024 a hneď v prvej sezóne ho doviedol k návratu do najvyššej súťaže.
Meno jeho nástupcu zatiaľ vedenie klubu neoznámilo. Ďalší zápas čaká barcelonský celok v piatok v La Lige s Villarrealom.
„Obe strany sa rozchádzajú po viac ako troch sezónach a 107 oficiálnych zápasoch, počas ktorých viedol Manolo Golzelez prvý tím. V tomto období zanechal svoju osobnú aj profesionálnu stopu, a to nielen na ihrisku, ale aj v každodennom chode klubu,“ citovala agentúra AP vyhlásenie klubu.