Elche sa dočkalo prvého víťazstva. Vytrhlo sa z posledného miesta

Futbalisti Elche.
Futbalisti Elche. (Autor: SITA/AP)
TASR|18. sep 2026 o 23:40
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Elche si poradilo s Espanyolom.

La Liga - 7. kolo

Espanyol Barcelona - Elche CF 1:3 (0:2)

Góly: 72. Chust (vl.) – 26. a 29. F. Niňo, 78. Valera

ČK: 6. Redondo (Elche)

Futbalisti Elche vybojovali prvú výhru v novej sezóne španielskej La Ligy.

V piatkovom stretnutí 7. kola zvíťazili na ihrisku Espanyolu Barcelona 3:1, hoci hrali už od 6. minúty bez vylúčeného Federica Redonda Solariho.

Dva gól hostí strelil Fer Nino. Elche je v neúplnej tabuľke s 5 bodmi na 17. priečke, Espanyol je po druhej prehre za sebou deviaty so siedmimi bodmi.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Elche.
    Futbalisti Elche.
    Elche sa dočkalo prvého víťazstva. Vytrhlo sa z posledného miesta
    pi 23:40
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