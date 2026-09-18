Elche sa dočkalo prvého víťazstva. Vytrhlo sa z posledného miesta

La Liga - 7. kolo
Espanyol Barcelona - Elche CF 1:3 (0:2)
Góly: 72. Chust (vl.) – 26. a 29. F. Niňo, 78. Valera
ČK: 6. Redondo (Elche)
Futbalisti Elche vybojovali prvú výhru v novej sezóne španielskej La Ligy.
V piatkovom stretnutí 7. kola zvíťazili na ihrisku Espanyolu Barcelona 3:1, hoci hrali už od 6. minúty bez vylúčeného Federica Redonda Solariho.
Dva gól hostí strelil Fer Nino. Elche je v neúplnej tabuľke s 5 bodmi na 17. priečke, Espanyol je po druhej prehre za sebou deviaty so siedmimi bodmi.