Eriksen končí v Nemecku, chce sa vrátiť domov k rodine. Športový riaditeľ: Vyhoveli sme žiadosti

Dánsky futbalista Christian Eriksen sa dohodol na predčasnom ukončení pôsobenia vo Wolfsburgu.
Tridsaťštyriročný stredopoliar, ktorý má od zástavy srdca na ihrisku počas majstrovstiev Európy v roku 2021 implantovaný kardioverter-defibrilátor, sa chce vrátiť do vlasti a byť s rodinou, pričom bude pokračovať v rehabilitácii po svojom druhom kolapse na ihrisku počas júnového prípravného zápasu Dánska s Ukrajinou.
O ukončení zmluvy informoval nemecký druholigový klub.
Eriksen prišiel do bundesligového Wolfsburgu pred rokom ako voľný hráč a odohral zaň 34 súťažných zápasov, v ktorých strelil tri góly a zaznamenal desať asistencií.
O jeho budúcnosti v klube sa špekulovalo od zostupu VfL do druhej ligy, hoci mal zmluvu platnú do júna 2027.
Ďalšie komplikácie priniesol jeho druhý kolaps počas júnového reprezentačného zápasu. Na rozdiel od zástavy srdca pred piatimi rokmi sa tentoraz dokázal po prvom ošetrení na ihrisku postaviť na nohy a trávnik opustiť vlastnými silami.
Od tejto príhody sa však zotavuje a zatiaľ opäť nenastúpil.
„Pre nás bolo od začiatku jasné, že rozhodnutie o budúcnosti bude na Christianovi.
Chceli sme mu v tejto mimoriadnej situácii poskytnúť priestor a teraz sme vyhoveli jeho žiadosti o ukončenie zmluvy,“ povedal športový riaditeľ Wolfsburgu Dieter Hecking.