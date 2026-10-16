Futbalová dedina sníva o veľkom úspechu. Postup zatiaľ neriešia, no majú veľké ambície

Futbaloví fanúšikovia v Kračúnovciach, obci v okrese Svidník s takmer 1 300 obyvateľmi, chodia pravidelne povzbudzovať miestny OFK Tatran.
Ten účinkuje v V. lige sever dospelých VsFZ a v aktuálnom ročníku si počína veľmi dobre. Spolu s rivalom z Giraltoviec sa pohybuje v hornej časti tabuľky a 17. októbra ho čaká zaujímavé derby na ihrisku MFK Slovan Giraltovce.
Súťaž zatiaľ vedie FK TJ Sokol Brezovica, no oba spomínané kluby mu dýchajú na krk.
Od žiackych kategórií až po A-mužstvo
Futbalové dianie v Kračúnovciach priblížil mladý, iba 31-ročný tréner Erik Tomko, ktorý je držiteľom trénerskej licencie UEFA B. O svojej doterajšej futbalovej kariére hovorí:
„Od ôsmich rokov som pôsobil v mládežníckych kategóriách MFK Slovan Giraltovce. Hrával som za mladších žiakov, teda kategóriu U13, pretože prípravky vtedy asi ešte neexistovali.
Pamätám si na svoj prvý zápas. Myslím si, že išlo o druhú ligu mladších žiakov, keď sme doma nastúpili proti FK Poprad a vyhrali 14:0. Túto sezónu sme napokon vyhrali celú súťaž.
Prešiel som všetkými mládežníckymi kategóriami. V rokoch 2010 až 2013 sme ako dorastenci U17 a U19 účinkovali v silnej II. lige východ, v ktorej nastupovali mužstvá ako Martin, Podbrezová B, Banská Bystrica B, Ružomberok B či Dolný Kubín.
V poslednej dorasteneckej sezóne 2012/2013 som začal nastupovať za A-mužstvo na poste pravého obrancu. V nasledujúcom ročníku 2013/2014 som už pravidelne hrával v základnej zostave.
Neskôr som sa presunul na post stredného obrancu a počas posledných troch až štyroch rokov aktívnej kariéry som nastupoval ako defenzívny záložník, takzvaná šestka.
V sezóne 2014/2015 som spolu so spoluhráčmi Jankom Čabalom a Patrikom Čurlíkom absolvoval UEFA Regions' Cup, teda kvalifikáciu na majstrovstvá Európy amatérov. Turnaj sa konal v NTC Poprad, kde sme v skupine obsadili druhé miesto.
Našimi súpermi boli výbery Anglicka, Nemecka a Škótska. Do regionálneho výberu som sa dostal aj počas ďalších štyroch sezón. V roku 2017 som sa navyše dostal do jedenástky roka III. ligy východ.
Počas pôsobenia v A-mužstve som dostal ponuky z Vranova aj Stropkova, no rozhodol som sa zostať v Giraltovciach. Káder býval často úzky a klub mi veľmi prirástol k srdcu. Po sezóne 2022/2023 som sa rozhodol prestúpiť spolu s bratom do MFK Vranov nad Topľou.
Povedal som si, že v 29 rokoch je to možno posledná príležitosť vyskúšať niečo nové, kvalitnejšie a zároveň si zabezpečiť lepšie finančné podmienky v dnešnej neľahkej dobe. V poslednom prípravnom zápase som sa však zranil. Absolvoval som operáciu inguinálnej hernie, no bolesti neustúpili, a tak som sa rozhodol s futbalom skončiť.“
Roky strávené na ihrisku a spoločné chvíle so spoluhráčmi zanechávajú v každom futbalistovi množstvo spomienok. Erik Tomko najradšej spomína na obdobie, keď hrával v Giraltovciach, kde sa jeho futbalová cesta začala.
„Najradšej spomínam na pekné obdobie v Giraltovciach, keď sme tvorili výbornú partiu. Väčšina hráčov A-mužstva pochádzala priamo z Giraltoviec alebo blízkeho okolia a mnohí sme spolu hrávali už v mládežníckych kategóriách.
S viacerými chlapcami som prešiel cestu od žiakov až po A-mužstvo. Veľmi rád spomínam aj na všetkých trénerov, pod vedením ktorých som pôsobil. Každý z nich mi niečo dal do futbalového aj osobného života a zanechal vo mne svoju stopu.“
Po ukončení hráčskej kariéry mu futbal začal chýbať. Príležitosť vrátiť sa na ihrisko v inej úlohe prišla na jar 2024, keď ho oslovili predstavitelia OFK Tatran Kračúnovce.
„Na jar 2024 ma oslovil pán Róbert Mihok z vedenia OFK Tatran Kračúnovce s tým, že potrebujú trénera k A-mužstvu. Ponuku som prijal. Rozhodol som sa pôsobiť v Kračúnovciach, pretože mi futbal chýbal.
Ľudí vo vedení klubu poznám a rovnako aj viacerých hráčov. Mnohých som trénoval v mládežníckych kategóriách Slovana Giraltovce a s viacerými som aj hrával.“
Široký káder aj víťazné ambície
Pod Tomkovým vedením sa mužstvu darí a jeho výsledky potvrdzujú, že Kračúnovce môžu v aktuálnej sezóne pomýšľať na popredné priečky. Mladý tréner je s doterajším účinkovaním svojich zverencov spokojný.
„Jesenná časť je pre nás zatiaľ úspešná. Momentálne sa nachádzame na druhom mieste tabuľky za vedúcou Brezovicou a pred tretími Giraltovcami. Súťaž je veľmi vyrovnaná, takže s každým môžete vyhrať, ale aj prehrať.
Tento rok máme nielen široký, ale aj kvalitný káder. Počas leta sme priviedli niekoľko nových hráčov. Môj brat Roman Tomko prišiel z MFK Vranov nad Topľou, Damián Belák z OFK Marhaň/Koprivnica, Timotej Hudák z dorastu OFK Raslavice, Peter Zlacký z OŠK Kľušov a Ľubomír Argay z Lúčky.“
Ani široký a kvalitný káder však nedokáže úplne eliminovať všetky problémy. Tomko vidí v súčasnom mužstve viacero pozitív, no uvedomuje si aj rezervy, ktoré sa počas sezóny prejavili.
„Pozitívom je, že máme široký káder. Na druhej strane nám často chýbajú hráči, najmä profesionálni vojaci, ktorých máme v mužstve pomerne veľa. Majú služby a rôzne výcviky, takže nie vždy môžu byť k dispozícii. Som rád, že počas letnej prípravy sme absolvovali tri tréningy týždenne.
Odrazilo sa to na kondícii aj hernom prejave mužstva. Na každom poste máme alternatívu, čo je pre trénera veľmi dôležité. Hráči tvoria v kabíne dobrý kolektív a sú kamarátmi aj mimo ihriska. To je pre fungovanie mužstva a jeho chémiu veľmi podstatné.
Nevydaril sa nám najmä zápas v Brezovici, ktorá momentálne vedie tabuľku. Úplne sme v ňom vyhoreli a prehrali vysoko 1:6. Chýbali nám viacerí hráči a vlastnými chybami sme súpera dostali na koňa.
Mrzí ma aj remíza v Šarišských Dravcoch, kde sme zahodili množstvo príležitostí. Ostatné stretnutia sme zvládli dobre a teší ma, že sme strelili veľa gólov. V predchádzajúcich sezónach sme ich totiž toľko nedávali.“
O postupe zatiaľ nehovoria, derby už vyzerá lákavo
V Kračúnovciach zatiaľ o postupe príliš nehovoria. Prioritou zostáva boj o najvyššie priečky a čo najlepšie výsledky v jednotlivých stretnutiach. Ak by sa však mužstvu podarilo vyhrať súťaž, v klube veria, že by sa nestratilo ani v Majstrovstvách regiónu – IV. lige východ.
„Momentálne je nálada v kabíne dobrá a ideme od zápasu k zápasu. Naším predsezónnym cieľom bolo bojovať o špicu tabuľky, čo sa nám zatiaľ darí. O postupe sa nerozprávame, no ak by taká situácia nastala, záležalo by na tom, či by mali záujem hráči, vedenie aj obec a či by sme dokázali vyššiu súťaž finančne zvládnuť.
Ak by všetky tieto podmienky boli splnené, možno by sme túto príležitosť využili. Štvrtá liga je však podstatne náročnejšia aj z kvalitatívneho hľadiska.
Už 17. októbra sa všetci tešíme na derby na ihrisku v Giraltovciach. Som rád, že sa v tabuľke nachádzame hneď vedľa seba, čo dodáva zápasu ešte väčší náboj. Verím, že to bude zaujímavé stretnutie s poriadnou iskrou.“
Kračúnovce tak vstupujú do ďalšej časti sezóny s jasným cieľom udržať sa medzi najlepšími. O tom, či sa im podarí držať krok s vedúcou Brezovicou a potvrdiť svoje ambície aj v derby s Giraltovcami, napovedia už najbližšie kolá.
Jedno je však isté: kvalitný káder, dobrá atmosféra v kabíne a tréner, ktorý miestne futbalové prostredie dobre pozná, dávajú OFK Tatran dôvod veriť, že môže byť v boji o popredné priečky nepríjemným súperom až do konca jesennej časti.