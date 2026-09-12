VIDEO: Prekop sa ukázal ako dokonalý žolík Gašparíka. Šláger kola rozhodol dvoma gólmi

Erik Prekop oslavuje gól.
Erik Prekop oslavuje gól. (Autor: X / Górnik Zabrze)
Sportnet|12. sep 2026 o 20:52
ShareTweet0

Vďaka triumfu sa Górnik Zabrze dostal na čelo poľskej ligy.

Futbalisti Górniku Zabrze zvíťazili v šlágri 8. kola poľskej Ekstraklasy nad Lechom Poznaň 2:1.

O oba góly tímu trénera Michala Gašparíka sa postaral slovenský útočník Erik Prekop, ktorý do duelu zasiahol od 60. minúty.

Lech sa ujal vedenia v 36. minúte po góle Allahyara Sayyadmanesha, ktorý využil chybu brankára Górnika Philippa Schulzeho.

Domáci mali dlho problém vytvárať si šance. Tréner Gašparík však po prestávke zareagoval trojitým striedaním a poslal na trávnik Prekopa, Dimiho a Liseta.

Rozhodujúce momenty prišli v 76. a 80. minúte. Prekop dal oba svoje góly po krátko rozohraných rohových kopoch. Pri prvom, keď sa presadil svojou ľavačkou, centroval Kacper Urbański, pri druhom góle hlavou asistoval Erik Janza.

VIDEO: Zostrih zápasu Górnik - Lech

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Erik Prekop.
    Erik Prekop.
    Z nevydareného experimentu je zabijak obrov. Neskutočné, kričal komentátor
    Martin Kozinkadnes 22:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»VIDEO: Prekop sa ukázal ako dokonalý žolík Gašparíka. Šláger kola rozhodol dvoma gólmi