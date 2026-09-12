VIDEO: Prekop sa ukázal ako dokonalý žolík Gašparíka. Šláger kola rozhodol dvoma gólmi

Futbalisti Górniku Zabrze zvíťazili v šlágri 8. kola poľskej Ekstraklasy nad Lechom Poznaň 2:1.
O oba góly tímu trénera Michala Gašparíka sa postaral slovenský útočník Erik Prekop, ktorý do duelu zasiahol od 60. minúty.
Lech sa ujal vedenia v 36. minúte po góle Allahyara Sayyadmanesha, ktorý využil chybu brankára Górnika Philippa Schulzeho.
Domáci mali dlho problém vytvárať si šance. Tréner Gašparík však po prestávke zareagoval trojitým striedaním a poslal na trávnik Prekopa, Dimiho a Liseta.
Rozhodujúce momenty prišli v 76. a 80. minúte. Prekop dal oba svoje góly po krátko rozohraných rohových kopoch. Pri prvom, keď sa presadil svojou ľavačkou, centroval Kacper Urbański, pri druhom góle hlavou asistoval Erik Janza.
VIDEO: Zostrih zápasu Górnik - Lech