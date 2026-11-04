Slovenské futbalistky spoznali nového trénera. Predstaviteľ novej generácie, vraví viceprezident SFZ

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom utorkovom zasadnutí schválil návrh na uzatvorenie zmluvy s novým trénerom slovenskej reprezentácie žien. Stane sa ním od 1. januára 2027 Erik Havrila.
„Ide o predstaviteľa novej generácie perspektívnych trénerov. V jeho osobe sme našli odborníka, ktorý má skúsenosti zo ženského futbalu a trénoval aj mužov na profesionálnej úrovni.
Očakávame, že do reprezentácie prinesie nový impulz, jasnú hernú víziu a víťaznú mentalitu. Zároveň veríme, že dokáže posunúť hráčky individuálne aj tímovo na ešte vyššiu úroveň a zvýši konkurencieschopnosť družstva v medzinárodnej konfrontácii.
Naším cieľom je, aby ženská reprezentácia napredovala, dosahovala čo najlepšie výsledky a zároveň vytvorila perspektívny tím do budúcnosti,“ povedal pre oficiálnu webovú stránku SFZ prvý viceprezident Peter Kováč.
Havrila (narodený 29. 10. 1991) pôsobil ako šéftréner ženskej zložky ŠK Slovan Bratislava i ako hlavný tréner ženského A-tímu v klube.
Pracoval s mládežníckymi kategóriami v akadémii Slovana. V Tatrane Prešov pôsobil pri tíme mužov ako asistent a od marca do augusta 2026 ako hlavný tréner. Je študentom licencie UEFA PRO.
Vo funkcii nahradí Petra Kopúňa, ktorý viedol slovenskú reprezentáciu žien od roku 2018 v 84 zápasoch. Kopúňovi vyprší kontrakt so SFZ 31. decembra 2026.