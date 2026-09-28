Počas rozcvičky sa ozvalo koleno. Obranca Barcelony v Lige národov dohral

Španielsky futbalový reprezentant Eric Garcia opustil národný tím pre problémy s ľavým kolenom.
Obrancu FC Barcelona nahradil v nominácii na ďalšie zápasy Ligy národov Robin Le Normand z Atletica Madrid.
Garcia mal pôvodne nastúpiť v základnej zostave v sobotňajšom stretnutí na pôde Anglicka, no počas rozcvičky pocítil problémy s ľavým kolenom. Jeho miesto napokon zaujal Marc Pubill a Španieli zvíťazili vo Wembley 3:2.
„Po vykonaných vyšetreniach sme sa rozhodli vyradiť ho z nominácie vzhľadom na blížiace sa reprezentačné zápasy, aby sme predišli akémukoľvek riziku a chránili zdravie hráča,“ uviedla Španielska futbalová federácia (RFEF).
Tréner Luis de la Fuente už po stretnutí uviedol, že Garciov problém nie je vážny. Podľa španielskeho denníka Mundo Deportivo následné vyšetrenia potvrdili problémy s kolenom, no zranenie by nemalo byť dlhodobejšieho charakteru. Hráč ani realizačný tím však nechceli riskovať zhoršenie jeho stavu.
Dvadsaťpäťročný obranca sa vrátil do Barcelony, kde bude pokračovať v liečbe. Podľa Mundo Deportivo by mal byť cieľom jeho návrat na ligový zápas proti Getafe, ktorý je na programe 10. októbra. Španielsko nastúpi v utorok v Seville proti Chorvátsku.