Tréner Manchestru City sa vyjadril k aktuálnej situácii: Kritika za čo? Nič nemôžeme urobiť

Tréner Enzo Maresca počas tlačovej konferencie.
Tréner Enzo Maresca počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. okt 2026 o 15:53
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City uznali vinným zo 114 obvinení ohľadne porušení finančných pravidiel Premier League.

Futbalisti Manchestru City sa snažia momentálne sústrediť na svoje výkony a víťaznú sériu naprieč súťažami.

Tréner Enzo Maresca na utorkovej tlačovej konferencii pred duelom Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain taktiež prezradil, že kritika za oslavu triumfu nad Liverpoolom bola neopodstatnená.

City uznali vinným zo 114 obvinení ohľadne porušení finančných pravidiel Premier League v období rokov 2009 až 2018 z poskytovania nepresných finančných informácií, nepravdivých údajov o platbách hráčom a trénerom, ako aj z porušovania pravidiel finančnej udržateľnosti.

Cez víkend odohrali prvý súťažný duel od uznania viny v celej kauze, nad Liverpool vyhrali v lige 3:0 a už takmer dva mesiace nenašli premožiteľa.

„Kritika za čo? Vyhrali sme 3:0 na Anfielde, čo sme mali robiť? Aj keby sa to skončilo 1:0, tak by sme urobili to isté. Všetci pracujeme každý deň na tom, aby sme vyhrávali. Musíme byť koncentrovaní.

Ostatné veci idú mimo nás. Na trávniku sme boli šťastní a neviete si predstaviť, ako to vyzeralo v šatni,“ citovala BBC Sport trénera Manchestru City Enza Marescu.

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Jeho tímu sa síce výsledkovo darí, ale v ostatných dňoch tiež musí znášať kritiku zo všetkých strán.

V Liverpoole si už počas rozcvičky museli vypočuť hlasný piskot a na tribúnach bolo vidieť rôzne transparenty, ktoré pripomínali aktuálnu situáciu.

„Snažili sme sa užiť čas s našimi fanúšikmi, pre ktorých to je teraz asi oveľa ťažšie ako pre mňa a mojich hráčov.

Ak by som bol fanúšikom napríklad Arsenalu a United, tak by som priaznivcom City povedal, že sú to klamári alebo nejaké také podobné veci. Uspieť na Anfielde je náročné, preto sme mali takú radosť,“ uviedol kouč City.

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V stredu čaká zástupcu Premier League ostro sledovaný duel v Lige majstrov, doma privíta aktuálneho šampióna tejto súťaže PSG.

„Často som povedal, som úplne pokojný a uvoľnený. Viac stresu mám z tréningov a prípravy zápasového plánu, ako z vecí, nad ktorými nemám kontrolu. Takýto odkaz dávam aj hráčom.

Vieme, ako vážna je situácia, ale nič s tým nemôžeme urobiť. Musíme sa s tým vysporiadať a zareagovať tak, že to prehlušíme našimi víťazstvami.

Jasné, veľa vecí ešte musíme zlepšiť, ale zatiaľ vyhrávame a to je naša robota. Som šťastný z toho, čo vidím na hráčoch každý deň,“ dodal Maresca.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Enzo Maresca počas tlačovej konferencie.
    Tréner Enzo Maresca počas tlačovej konferencie.
    Tréner Manchestru City sa vyjadril k aktuálnej situácii: Kritika za čo? Nič nemôžeme urobiť
    dnes 15:53
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