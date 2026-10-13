Tréner Manchestru City sa vyjadril k aktuálnej situácii: Kritika za čo? Nič nemôžeme urobiť

Futbalisti Manchestru City sa snažia momentálne sústrediť na svoje výkony a víťaznú sériu naprieč súťažami.
Tréner Enzo Maresca na utorkovej tlačovej konferencii pred duelom Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain taktiež prezradil, že kritika za oslavu triumfu nad Liverpoolom bola neopodstatnená.
City uznali vinným zo 114 obvinení ohľadne porušení finančných pravidiel Premier League v období rokov 2009 až 2018 z poskytovania nepresných finančných informácií, nepravdivých údajov o platbách hráčom a trénerom, ako aj z porušovania pravidiel finančnej udržateľnosti.
Cez víkend odohrali prvý súťažný duel od uznania viny v celej kauze, nad Liverpool vyhrali v lige 3:0 a už takmer dva mesiace nenašli premožiteľa.
„Kritika za čo? Vyhrali sme 3:0 na Anfielde, čo sme mali robiť? Aj keby sa to skončilo 1:0, tak by sme urobili to isté. Všetci pracujeme každý deň na tom, aby sme vyhrávali. Musíme byť koncentrovaní.
Ostatné veci idú mimo nás. Na trávniku sme boli šťastní a neviete si predstaviť, ako to vyzeralo v šatni,“ citovala BBC Sport trénera Manchestru City Enza Marescu.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Manchester City
Jeho tímu sa síce výsledkovo darí, ale v ostatných dňoch tiež musí znášať kritiku zo všetkých strán.
V Liverpoole si už počas rozcvičky museli vypočuť hlasný piskot a na tribúnach bolo vidieť rôzne transparenty, ktoré pripomínali aktuálnu situáciu.
„Snažili sme sa užiť čas s našimi fanúšikmi, pre ktorých to je teraz asi oveľa ťažšie ako pre mňa a mojich hráčov.
Ak by som bol fanúšikom napríklad Arsenalu a United, tak by som priaznivcom City povedal, že sú to klamári alebo nejaké také podobné veci. Uspieť na Anfielde je náročné, preto sme mali takú radosť,“ uviedol kouč City.
V stredu čaká zástupcu Premier League ostro sledovaný duel v Lige majstrov, doma privíta aktuálneho šampióna tejto súťaže PSG.
„Často som povedal, som úplne pokojný a uvoľnený. Viac stresu mám z tréningov a prípravy zápasového plánu, ako z vecí, nad ktorými nemám kontrolu. Takýto odkaz dávam aj hráčom.
Vieme, ako vážna je situácia, ale nič s tým nemôžeme urobiť. Musíme sa s tým vysporiadať a zareagovať tak, že to prehlušíme našimi víťazstvami.
Jasné, veľa vecí ešte musíme zlepšiť, ale zatiaľ vyhrávame a to je naša robota. Som šťastný z toho, čo vidím na hráčoch každý deň,“ dodal Maresca.