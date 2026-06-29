Nasledovník Guardiolu je známy. Manchester City predstavil meno nového trénera

Novým trénerom futbalistov Manchestru City sa stal Enzo Maresca. Štyridsaťšesťročný Talian podpísal trojročnú zmluvu do leta 2029.
Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
Maresca na poste nahradil Pepa Guardiolu, ktorý viedol tím od roku 2016 a po úspešnom období ovenčenom šiestimi titulmi v Premier League a triumfom v Lige majstrov sa v máji rozhodol skončiť.
Pre Marescu je to už tretie pôsobenie v City, v sezóne 2020/21 viedol rezervný tím a v ročníku 2022/23 pôsobil ako Guardiolov asistent.
Ako asistent pracoval aj v Seville a West Hame a ako hlavný tréner viedol Parmu, Leicester City a naposledy Chelsea.
„Manchester City je klub, ktorý veľmi dobre poznám, a šanca viesť tento tím je pre mňa brilantná príležitosť. City je nesmierne dobre riadený futbalový klub.
Všetko, čo robia, je inovatívne, plánované a cieľavedomé. Pre trénera je to snový scenár. Toto bude moje tretie pôsobenie v City.
Poznám klub, jeho potreby aj očakávania. Chcem, aby sme vyhrávali, hrali dobrý futbal a užívali si tlak, ktorý je spojený s reprezentáciou Manchestru City,“ uviedol pre klubový web.
Riaditeľ klubu Khaldoon Al Mubarak verí, že Marescov štýl odráža hodnoty City.
„Prináša osobnosť, vášeň a inteligenciu, ktoré sú úplne v súlade s našimi potrebami. Vitaj doma Enzo,“ vyhlásil.