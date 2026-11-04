    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
    18:45
    Liverpool
    Liverpool

    Škriniar bude mať nového trénera. Fenerbahce bude viesť už proti anglickému gigantovi

    Fenerbahce Istanbul oslavuje gól.
    Fenerbahce Istanbul oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2026 o 16:39
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    Vo funkcii nahradil Holanďana Dirka Kuyta, ktorý bol od 28. októbra dočasným koučom po odstúpení Ismaila Kartala.

    Emre Belözoglu sa stal novým trénerom tureckého futbalového klubu Fenerbahce Istanbul.

    Vo funkcii nahradil Holanďana Dirka Kuyta, ktorý bol od 28. októbra dočasným koučom po odstúpení Ismaila Kartala.

    Informoval o tom L´Equipe. Vo Fenerbahce pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.

    Belözoglu bude sedieť na lavičke „Feneru" už v stredajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov proti FC Liverpool.

    Bývalý turecký reprezentant už bol krátky čas kormidelníkom Fenerbahce v roku 2021. Počas aktívnej kariéry odohral za istanbulský klub 227 zápasov, pôsobil aj v Interi Miláno, Newcastli United a Atleticu Madrid.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    dnes 18:21
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Škriniar bude mať nového trénera. Fenerbahce bude viesť už proti anglickému gigantovi