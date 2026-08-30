Majster sveta z roku 2022 zamieril do Chelsea: Chcem tu byť úspešný, chcem všetko vyhrať

Anglický futbalový klub FC Chelsea angažoval 33-ročného brankára Emiliana Martineza.
Reprezentant Argentíny naposledy pôsobil v Aston Ville a s „The Blues“ podpísal trojročný kontrakt.
Chelsea dala podľa Sky Sports za najnovšiu akvizíciu necelých deväť miliónov eur.
„Som šťastný, že som sa stal súčasťou tohto klubu. Prísť do Chelsea bolo pre mňa a moju rodinu jednoduchým rozhodnutím a už sa nemôžem dočkať, kedy sa pustím do práce. Chcem tu byť úspešný, pretože som niekto, kto chce všetko vyhrať. Je to dobré spojenie, keďže Chelsea chce vyhrávať tituly,“ vyjadril sa Martinez pre oficiálnu stránku klubu.
Skúsený argentínsky brankár tak bude pokračovať v Premier League, v minulosti si obliekal dresy Arsenalu, Readingu a od roku 2020 bol súčasťou Aston Villy.
S birminghamským klubom prednedávnom vyhral Európsku ligu, s Argentínou má okrem iného na konte triumf na majstrovstvách sveta z roku 2022.