Mladá Slovenka má našliapnuté do áčka Sparty. Klub ju ohúril už keď mala jedenásť rokov

EMA BILÁ začínala s najpopulárnejším športom vo Vranove nad Topľou. Futbalovo vyrástla v Bardejove.
Po troch rokoch v Partizáne sa jej splnil veľký sen, ktorý mala už od detstva.
Ema ako 11-ročná absolvovala skúšku v pražskej Sparte a odvtedy túžila obliekať dres tohto klubu. V minulosti si zahrala aj v mládežníckych reprezentáciách.
Český futbal to sú predovšetkým Sparta a Slávia. Sparťanky sú aktuálnymi majsterkami ČR. Slávistky dosiahli na titul v predchádzajúcich štyroch ročníkoch. V celkovom počte titulov sú však na tom lepšie futbalistky Sparty.
Talentovaná Ema Bilá od svojho príchodu v roku 2023 hrávala za mládežnícke kategórie. Vyzerá to však tak, že má našliapnuté aj do A-družstva.
Mladej stredopoliarke sme položili niekoľko otázok.
Ako vyzerala letná príprava a s akými kategóriami ste ju absolvovali?
Individuálnu prípravu sme začali už na konci júna, keď sme mali individuálne bežecké tréningy a posilňovňu, ktorú sme absolvovali podľa plánu doma. Následne v polovici júla začala spoločná tímová príprava.
Ako každý rok sme začali fyzickými testami, aby sme vedeli, ako na tom po kondičnej stránke sme, a potom sme postupne prešli do klasického tréningového procesu.
V tejto sezóne som prípravu začala s kategóriou WU21. Počas prípravy sme mali možnosť odohrať viacero veľmi kvalitných zápasov proti zahraničným súperom. Napríklad v Lipsku sme nastúpili proti tímom ako Brøndby Kodaň, Essen, Hertha Berlín a RB Lipsko.
O týždeň neskôr sme opäť cestovali do Nemecka, kde sme si zahrali proti Wolfsburgu a Unionu Berlín. Takéto zápasy sú pre nás veľkou skúsenosťou, pretože sa môžeme porovnať s kvalitnými súperkami zo zahraničia.
Počas prípravy som mala tiež možnosť absolvovať týždeň s A-tímom žien, kde som sa zapojila do ich tréningového procesu a absolvovala som aj prípravný zápas proti Jene v Nemecku. Bola to pre mňa veľmi cenná skúsenosť, keďže som si mohla vyskúšať tréningy na ešte vyššej úrovni a zároveň sa porovnať s hráčkami, ktoré už pravidelne pôsobia v A-tíme.
Celkovo bola príprava veľmi náročná, ale zároveň pestrá a myslím si, že sme vďaka nej dostatočne pripravené na novú sezónu. Osobne som rada, že som mohla prípravu absolvovať s WU21 aj si na určitý čas vyskúšať prostredie A-tímu.
V akej kategórii budete nastupovať v práve začínajúcom sa ligovom ročníku?
V začínajúcom sa ročníku budem nastupovať za kategóriu WU21 a mojím cieľom je podávať čo najlepšie výkony, pomôcť tímu k čo najlepším výsledkom a zároveň sa ďalej posúvať.
Ako vyzerá vaše štúdium?
Tento rok začínam štúdium na Pedagogickej fakulte v Prahe, kde sa chcem venovať odboru učiteľstvo pre materské školy. Práca s deťmi ma lákala už dlhšiu dobu a postupne som si k nej vytvorila ešte väčší vzťah aj vďaka futbalu.
Už nejaký čas sa venujem trénovaniu mladších futbalových kategórií, kde som si vyskúšala, aké je to pracovať s deťmi, viesť ich a zároveň ich motivovať.
Baví ma sledovať ich progres a to, ako sa postupne zlepšujú a získavajú nové skúsenosti. Práve práca s deťmi ma utvrdila v tom, že by som sa tomuto smeru chcela venovať aj v budúcnosti. Myslím si, že štúdium pedagogiky je pre mňa dobrým spojením toho, čo ma baví, a zároveň niečoho, čomu by som sa chcela venovať aj po skončení futbalovej kariéry.
Pôsobíte ako trénerka mládeže. Skúste nám vaše účinkovanie v pozícii trénerky priblížiť.
Verím, že mi štúdium dá veľa nových skúseností a vedomostí, ktoré potom využijem aj pri práci s deťmi. Momentálne sa aktívne nevenujem pravidelnému trénovaniu detí na Sparte, keďže veľa závisí aj od môjho vlastného tréningového programu a zápasov. Počas roka sa však podľa svojich možností zapájam do tréningov mladších dievčenských kategórií, najmä WU10 a WU9.
Práca s týmito najmenšími hráčkami ma veľmi baví, pretože je pekné sledovať ich nadšenie pre futbal a zároveň im môžem odovzdať niečo zo svojich skúseností. Okrem toho sa už štvrtý rok po skončení sezóny pravidelne venujem futbalovým kempom ako trénerka v CFT Academy. Je to pre mňa trochu špeciálne aj z toho dôvodu, že práve tam som ako deväťročná začínala svoju vlastnú futbalovú cestu.
Je pekné, že som sa po rokoch na toto miesto vrátila v inej úlohe a dnes môžem svoje skúsenosti odovzdávať ďalšej generácii detí. Myslím si, že práve práca s mladými hráčkami ma veľa naučila aj do života – hlavne trpezlivosti, komunikácii a zodpovednosti.
Futbalovo ste vyrástli v Bardejove. Čo hovoríte na zánik ženského futbalu v Partizáne?
Určite je veľká škoda, že ženský futbal v Bardejove zanikol. Keď som sa o tom dozvedela a videla, ako sa situácia vyvíja, úprimne ma to veľmi mrzelo. K Bardejovu som mala vždy vytvorený veľký vzťah, keďže práve tam som pred Spartou pôsobila a prežila som tam veľkú časť svojich futbalových momentov.
Mám na to obdobie veľa pekných spomienok a som vďačná za ľudí, ktorých som tam vďaka futbalu spoznala. Preto je pre mňa určite smutné vidieť, že dievčatá, ktoré tam dnes chcú hrať futbal, už nemajú rovnaké možnosti ako kedysi.
Ste v kontakte so svojimi bývalými spoluhráčkami?
S bývalými spoluhráčkami v kontakte som. Samozrejme, nie so všetkými sme v každodennom kontakte, keďže každá sa postupne vydala svojou cestou, ale s niektorými si stále píšeme a sledujeme sa navzájom.
Napríklad som stále v kontakte so Sofi Dupkalovou, ktorá momentálne pôsobí na Myjave. Som rada, že aj napriek tomu, že nás futbal postupne zaviedol do rôznych klubov a miest, niektoré vzťahy nám zostali.