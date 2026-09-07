Príde nováčik proti gigantovi o trénera? Elversberg sa rázne odvolal proti trestu

Hráči Elversbergu.
Hráči Elversbergu. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2026 o 17:16
ShareTweet0

Elversberg vstúpil do Bundesligy ako prekvapenie - dve výhry, no aj kontroverzné vylúčenie trénera.

Nováčik futbalovej Bundesligy Elversberg sa odvolal proti automatickej suspendácii, ktorú dostal tréner Vincent Wagner za červenú kartu v sobotňajšom zápase 2. kola na ihrisku Mönchengladbachu (4:3).

VIDEO: Zostrih zápasu Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg


Rozhodca ho vylúčil v závere prvého polčasu za nešportové správanie. Podľa nemeckých médií to bolo kontroverzné rozhodnutie, keďže 40-ročný tréner nenapadol arbitra Martina Petersena fyzicky ani verbálne.

Ak Nemecký futbalový zväz (DFB) prijme odvolanie Elversbergu, Wagner bude môcť byť na lavičke v domácom zápase proti majstrovi Bayernu Mníchov, ktorý je na programe v nedeľu 13. septembra.

Ak bude odvolanie zamietnuté, tréner bude musieť sledovať duel z tribúny. Elversberg je zatiaľ príjemným prekvapením novej sezóny Bundesligy, v ktorej vyhral oba doterajšie zápasy.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Hráči Elversbergu.
    Hráči Elversbergu.
    Príde nováčik proti gigantovi o trénera? Elversberg sa rázne odvolal proti trestu
    dnes 17:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Príde nováčik proti gigantovi o trénera? Elversberg sa rázne odvolal proti trestu