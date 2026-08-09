Veľká výhoda pre Slovan. V odvete proti Švédom už nebude strelec jediného gólu

Švédsky futbalista Elliot Stroud sa nepredstaví v odvete 3. predkola Ligy majstrov na Tehelnom poli proti bratislavskému Slovanu.
Zo švédskeho Mjällby AIF totiž 24-ročný univerzálny krajný hráč prestúpil do anglického Hull City. Nováčik Premier League oznámil jeho príchod v nedeľu na svojom webe.
Posledným gólom Strouda za Mjällby tak bola premenená penalta v prvom dueli proti „belasým“, ktorí zvíťazili vo Švédsku 2:1. Odveta je na programe v utorok o 20.15 h.
Stroud, ktorý hral vo všetkých štyroch zápasoch švédskej reprezentácie na nedávnych majstrovstvách sveta, podpísal s „tigrami“ štvorročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.
Ľavák, ktorý je schopný hrať na viacerých pozíciách na kraji ihriska, nastúpil za Mjällby do 109 stretnutí, strelil 27 gólov a pridal 14 asistencií.
Mal výrazný podiel na senzačnom ligovom titule v roku 2025 aj triumfe v pohári v máji tohto roka.
„Som nesmierne šťastný a nadšený. Keď som prvýkrát počul o záujme klubu, bola to jediná vec, ktorú som chcel urobiť. Chcem hrať na najvyššom možnom leveli, je to vzrušujúca príležitosť.
V Mjällby som prežil fantastické obdobie, vyhrali sme ligu aj pohár a cítil som, že som pripravený na ďalšiu kapitolu v mojej kariére. Majstrovstvá sveta boli takisto skvelá skúsenosť a som veľmi hrdý, že som reprezentoval Švédsko.
Hrať v Premier League bol môj sen a dúfam, že v novej sezóne dokážeme niečo magické,“ uviedol Stroud pre web Hull City.