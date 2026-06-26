Bitku o anglického reprezentanta vyhral Manchester City. Zaplatil za neho 125 miliónov libier

Vpravo Angličan Elliot Anderson (8) v zápase MS vo futbale 2026.
Vpravo Angličan Elliot Anderson (8) v zápase MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. jún 2026 o 07:10
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V drese Anglicka nastúpil na oba zápasy v skupine.

Anglický futbalový klub Manchester City sa dohodol na prestupe stredopoliara Elliota Andersona z Nottinghamu Forest.

Informovala o tom agentúra dpa, podľa ktorej by sa mala prestupová čiastka za anglického reprezentanta vyšplhať na 125 miliónov libier.

Dvadsaťtriročný Anderson je jeden z najžiadanejších hráčov na prestupovom trhu a zaujímali sa o neho aj ďalšie popredné kluby vrátane druhého manchesterského tímu United.

Anderson je momentálne s anglickým národným tímom v Kansas City a pripravuje sa na posledný zápas skupiny na MS proti Paname.

Od vedenia reprezentácie údajne dostal povolenie na lekársku prehliadku pred sobotňajším duelom na štadióne MetLife.

Na šampionáte nastúpil v základe v oboch stretnutiach, v ktorých Anglicko zdolalo Chorvátsko 4:2 a remizovalo s Ghanou 0:0. Anderson už pre svoju krajinu získal zlato na MS do 21 rokov.

„Je to špičkový hráč. Niet čo viac dodať, je to kompletný futbalista. Som rád, že je s nami na takejto úrovni a je pre nás kľúčový,“ pochválil ho tréner anglického tímu Thomas Tuchel.

Premier League

    Vpravo Angličan Elliot Anderson (8) v zápase MS vo futbale 2026.
    Vpravo Angličan Elliot Anderson (8) v zápase MS vo futbale 2026.
    Bitku o anglického reprezentanta vyhral Manchester City. Zaplatil za neho 125 miliónov libier
    dnes 07:10
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