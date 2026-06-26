Bitku o anglického reprezentanta vyhral Manchester City. Zaplatil za neho 125 miliónov libier

Anglický futbalový klub Manchester City sa dohodol na prestupe stredopoliara Elliota Andersona z Nottinghamu Forest.
Informovala o tom agentúra dpa, podľa ktorej by sa mala prestupová čiastka za anglického reprezentanta vyšplhať na 125 miliónov libier.
Dvadsaťtriročný Anderson je jeden z najžiadanejších hráčov na prestupovom trhu a zaujímali sa o neho aj ďalšie popredné kluby vrátane druhého manchesterského tímu United.
Anderson je momentálne s anglickým národným tímom v Kansas City a pripravuje sa na posledný zápas skupiny na MS proti Paname.
Od vedenia reprezentácie údajne dostal povolenie na lekársku prehliadku pred sobotňajším duelom na štadióne MetLife.
Na šampionáte nastúpil v základe v oboch stretnutiach, v ktorých Anglicko zdolalo Chorvátsko 4:2 a remizovalo s Ghanou 0:0. Anderson už pre svoju krajinu získal zlato na MS do 21 rokov.
„Je to špičkový hráč. Niet čo viac dodať, je to kompletný futbalista. Som rád, že je s nami na takejto úrovni a je pre nás kľúčový,“ pochválil ho tréner anglického tímu Thomas Tuchel.