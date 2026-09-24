Elitné európske ligy sa spájajú. Chystajú výzvu na reformu FIFA

Erling Haaland v drese Manchestru City proti United.
Erling Haaland v drese Manchestru City proti United. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|24. sep 2026 o 22:55
ShareTweet0

Nie je jasné, či budú zároveň požadovať odstúpenie prezidenta FIFA Infantina.

Najvyššie futbalové súťaže v Nemecku, Anglicku, Španielsku a Taliansku sa podľa nemeckej televízie Sky chystajú spoločne vyzvať na reformy riadenia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Bundesliga, Premier League, La Liga a Serie A majú spoločné stanovisko zverejniť v piatok. Nie je jasné, či budú zároveň požadovať odstúpenie prezidenta FIFA Gianniho Infantina.

Ten čelí kritike pre spôsob riadenia organizácie, hoci nedávno oznámil nezávislé externé preskúmanie fungovania FIFA aj konzultácie o posilnení rozhodovacích procesov.

Zároveň chce vo funkcii pokračovať a v marci 2027 sa na kongrese uchádzať o znovuzvolenie. Informovala agentúra DPA.

Premier League

    Erling Haaland v drese Manchestru City proti United.
    Erling Haaland v drese Manchestru City proti United.
    Elitné európske ligy sa spájajú. Chystajú výzvu na reformu FIFA
    št 22:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Elitné európske ligy sa spájajú. Chystajú výzvu na reformu FIFA