VIDEO: Bosna sa veľkolepo rozlúčila s legendou. Džekovi tlieskal celý štadión

Piatkový zápas v meste Zenica proti Švédsku bol posledným, v ktorom Bosna a Hercegovina obdivovala futbalové umenie svojho rekordéra Edina Džeka.
Skúsený útočník sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou v 40 rokoch. Pri striedaní v druhom polčase odchádzal uličkou vytvorenou spoluhráčmi a za potlesku divákov i súperov.
"Hrať za svoju krajinu je nejemotivnejšie privilégium, ktoré mi kedy futbal dal. Je to tá najkrajšia vec, ktorá ma mohla stretnúť," povedal Džeko, pre ktorého bolo stretnutie Ligy národov proti Švédom 152. za národný tím.
Počet 73 gólov nerozšíril, aj keď nebol ďaleko. V nastavenom čase prvej polovici dostal loptu do siete, no tá ešte predtým opustila hraciu plochu a gól nemohol platiť.
Prvé rozlúčkové oslavy si užil už v 11. min, odkazujúci na Džekovo číslo na drese. Fanúšikovia na tribúnach spustili šou s pyrotechnikou.
VIDEO: Dronová šou pri rozlúčke Džeka
Ešte pred stretnutím vyvesili v Sarajeve veľký dres s nápisom: Hvala, Dijamante (Vďaka, diamant) na budove nad Večným plameňom, pamätníkom obetiam druhej svetovej vojny.
Džeko dostal prvýkrát pozvánku do bosnianskej reprezentácie v marci 2007 počas angažmánu v Tepliciach .
Následne z českej ligy odišiel do Wolfsburgu, potom hral za Manchester City, AS Rím, Inter Miláno či Fenerbahce. Nedávno predĺžil zmluvu v nemeckom klube Schalke.